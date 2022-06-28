Премьер Болгарии заявил о высылке 70 российских дипломатов

Болгарии высылает 70 российских дипломатов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти Болгарии высылают из страны 70 российских дипломатов, заявил болгарский премьер-министр Кирил Петков. Их заподозрили в шпионаже.

«Наши службы определили их как людей, связанных с российскими спецслужбами и действовавших против интересов нашей страны. Хочу поздравить болгарские спецслужбы и МИД за проделанную работу. Хочу сказать всем странам, не только России, что у нас есть службы, защищающие интересы страны, и любой, кто работает против интересов Болгарии, будет выслан обратно», – сказал Петков журналистам.

По словам болгарского премьера, все высылаемые российские дипломаты являются сотрудниками посольства РФ в Софии. Он заявил, что их дипломатический статус был лишь прикрытием, а сами они занимались «нехарактерной для своих дипломатических должностей деятельностью».

Петков призвал не расценивать высылку россиян как «агрессию против русского народа». Премьер добавил, что все 70 российских дипломатов будут отправлены в Москву одним рейсом.

Между тем в Министерстве иностранных дел РФ пообещали ответить на высылку российских дипломатов из Болгарии. Как заявили в ведомстве РИА Новости, «Россия даст соответствующий ответ».

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