Россиянка стала «Миссис Вселенная»: «Участницы конкурса перестали со мной здороваться и не поздравили с победой»

Анна Кудрявцева-Сирадзе стала «Миссис Вселенная» Фото: Личный архив

В Сеуле на этой неделе прошел финал конкурса «Миссис Вселенная». В Южной Корее победительницу выбирали 10 дней среди 110 замужних женщин. В прошлом году конкурс не состоялся из-за пандемии, поэтому на ленте победительницы значится «Миссис Вселенная 2021». Представительница России Ирина Рягузова из Омска заняла второе место – первая вице-мисс. Первое место досталось тоже нашей соотечественнице Анне Кудрявцевой-Сирадзе. Анна родилась и живет в России, ее мама – русская, а папа – грузин. На конкурсе она представляла Грузию.

Конкурс национального костюма. Женщина родилась и живет в России, но представляла на конкурсе Грузию, так как от нашей страны поехала другая участница. Отец «Миссис Вселенная» — грузин, а мама — русская Фото: Личный архив

Победительнице конкурса «Миссис Вселенная – 2021» Анне Кудрявцевой-Сирадзе 36 лет. В интервью kp.ru Анна Кудрявцева-Сирадзе рассказала о закулисье конкурса.

- Аня, спустя сутки после победы какие эмоции? И, конечно, всем интересно, что подарили «Мисс Вселенной»?

- До сих пор не могу поверить, что победа одержана и первое место мое. Постепенно осознаю, что теперь у меня титул «Миссис Вселенная». Что касается подарков, то мне вручили крупный денежный приз, целый чемодан профессиональной косметики, подарочный сертификат от турфирмы спонсора конкурса на путешествие по Корее, национальные сувениры. Самый главный приз - это корона: она очень ценная, ее изготавливали на заказ совместно с домом Swarovski около шести месяцев. Ее мне доставят специальной почтой домой – и она будет мне напоминать о победе. Сейчас для фотографии мне выдали вторую корону, более удобную для ношения. Еще со мной осталась лента с надписью «Миссис Вселенная - 2021».

Анна Кудрявцева-Сирадзе (справа) с участницей конкурса из Ирака Фото: Личный архив

- Вы родились в Ставрополе, живете в Санкт-Петербурге. Как так вышло, что представляли Грузию на конкурсе?

- К сожалению, Россию мне не удалось представить на конкурсе. Так как от России поехала другая участница. Поэтому другая страна, которую я могла представлять – это Грузия. Мой отец грузин и все мои родственники по отцовской линии до 10 века грузины. В данный момент я живу на несколько городов и стран. Но мой любимый дом – это, конечно, Петербург.

- Чем вы занимаетесь? Какое у вас образование?

- После того, как вышла замуж, я взяла паузу в работе - посвящаю себя семье, воспитанию дочери, занимаюсь благотворительностью. Я состою в благотворительном фонде Владимира Спивакова. Фонд помогает одаренным детям. У меня два высших образования, по специальностям менеджмент и психоанализ.

Дочь Валерия болела за маму онлайн — смотрела трансляцию конкурса Фото: Личный Архив

- Дочь Валерию не отдали в модельное агентство?

- Моей дочери 11 лет. Нет она не занимается в модельном агентстве. Я делаю упор на развитие интеллектуальных способностей ребенка: она серьезно занимается ментальной арифметикой и программированием. И конечно у ребенка в расписании всегда есть спорт – теннис и парусный спорт.

- Муж и дочь летали с вами в Сеул?

- Муж все время был со мной на связи, он остался дома с Валерией. Мы решили, что полет в Корею для ребенка будет слишком тяжелым, а оставлять ее одну на 10 дней мне не хотелось. Поэтому решили, что я полечу одна. Финал транслировался онлайн, поэтому мои домашние поддерживали меня на расстоянии.

- На конкурсах замужних дам нет дефиле в купальниках?

- Дефиле в купальниках на самом финале не было, но у нас был отдельный день, когда судьи оценивали участниц в купальниках. Мы выезжали на специальную площадку на весь день для дефиле и фотосессии в купальниках. Конкурс продолжался десять дней, и жюри каждый день присутствовало рядом с конкурсантками – наблюдали, выставляли баллы. Были разные дни. К примеру, день национальных костюмов; один из дней был посвящен конференции на тему домашнего насилия - каждая из участниц готовила небольшой фильм и выступила со сцены с докладом или личной историей на эту тему. Конференция длилась почти одиннадцать часов. На самом финале не было большой программы выступления, потому что необходимо было оставить силы для последующих фотосессий.

У Анны не было времени на прогулки по Сеулу — с 6 утра до 11 вечера шли конкурсные дни Фото: Личный архив

- Зависть, какой-то негатив почувствовали?

- Негатив от участниц был. Но необходимо понимать, что все мы разные: мы находились эти 10 дней в сильнейшем стрессе из-за конкурса, смены климата, разницы часовых поясов и непростого распорядка дня. Наш день начинался в 6 утра и заканчивался в 23 часа. В течении дня мы могли лишь пообедать и то, как правило, на бегу. К такому режиму никто не привык и от стресса многие не могли нормально спать. От этого и недовольства. Но так как в этом конкурсе важно не только то, как ты выглядишь, но и как себя ведешь, то многие сдерживались. Так как члены жюри смотрели: как мы себя ведем, как общаемся, как выглядим. Поэтому волю своим чувствам конкурсантки дали только после финала. Несколько участниц устроили скандал организаторам, потому что считали, что они достойны места в первой пятерке. А две девушки даже подрались между собой. Меня поздравило только 10 человек из 110. Те девочки, с которыми я дружила и надеялась, что мы будем общаться после конкурса даже не поздравили: более того – они перестали со мной здороваться, удалили все наши переписки и заблокировали мой номер телефона.

- Как относились к русским на конкурсе? В связи с «отменой русской культуры» в некоторых странах - не чувствовали какую-то дискриминация из-за этого?

- Никакой дискриминации я не заметила. В топ-25 выбрали много русскоговорящих участниц. Среди русских и украинцев тоже никаких недопониманий не было. Сначала была небольшая напряженность, но она быстро прошла после первого вечера. Мы все взрослые и думающие люди, поэтому никаких разногласий на тему свой-чужой не было.