От комиссии за хранение валюты до отмены кэшбека: новые уловки российских банков, о которых вы должны знать

Тактика стандартная - копейка рубль бережет. То здесь чуть отнимут, то здесь чуть не доложат Фото: Shutterstock

Ситуация в банковской сфере напряженная. Турбулентный период финансовая система вроде прошла, запас прочности оказался большой. Но банки проедали свою рекордную прибыль, которую они получили в прошлые два года.

Теперь пришла пора зарабатывать. Но на чем? Клиенты описывают несколько новых схем, которые появились в арсенале банков. Тактика стандартная - копейка рубль бережет. То здесь чуть отнимут, то здесь чуть не доложат. Рассказываем, как не отдать банкирам лишнего.

Проблема № 1. Невыгодная пролонгация

Глаз да глаз за этими банками. В марте они активно привлекали клиентов, давали высокие ставки, лишь бы те оставили деньги и не опустошали банкоматы. Это удалось. Ставки от 20% годовых сделали свое дело. Но долго привлекать средства граждан под такой высокий процент невыгодно - ведь с клиентами нужно расплачиваться. А зарабатывать весной было не на чем. Кредитование почти полностью остановилось.

Теперь банки пытаются сэкономить. И хитрят как могут. К примеру, пользуются ленью и невнимательностью клиентов. Вот лежит у какого-нибудь человека вклад на три месяца. Деньги ему пока не нужны. И он знает, что вклад все равно автоматически пролонгируется. Здесь и кроется нюанс. При пролонгации банки устанавливают заведомо низкий процент. Например, 5% годовых. Часть клиентов забудут посмотреть в онлайн- или мобильный банк. Да так и оставят деньги на счете.

Решение

Следите за датами открытия и закрытия вкладов. Если увидите, что вклад пролонгировался по невыгодной ставке, тут же закройте его и откройте новый. Как правило, в том же банке это можно сделать по более высокой ставке. Например, 7% или 8% годовых. Еще варианты - переведите деньги на тот вклад, который у вас еще действует и который можно пополнять. Или – отнесите в другой, более клиентоориентированный банк.

Проблема № 2. Недонакопительный счет

Весной некоторые обещали заоблачные ставки даже по накопительным счетам. Многим это казалось выгодным. Вроде и ставка отличная, и деньгами можно в любой момент пользоваться. Но есть у накопительного счета одна особенность. Ставку по нему банк может менять, когда захочется. Согласие клиента здесь не нужно. В итоге ставки по ним снизились до мизерных 2-3% годовых.

Решение

Посмотрите в мобильном или интернет-банке, какой доход вам приносит накопительный счет. Это есть в условиях. Если совсем маленький, переложите деньги на более доходный вклад. Или погасите этими деньгами ипотеку, например. В общем, сделайте так, чтобы эти деньги работали.

Проблема № 3. О кредитке помни сам

В банках этого никогда в открытую не скажут, но примерно 30% пользователей кредитных карт никогда не платят проценты по ним. Эти «умники» пользуются льготным периодом. Берут деньги в долг у банка, а в конце этого срока отдают всю сумму, и не платят проценты. Раньше льготный период составлял 50 – 60 дней, сейчас - 100 – 120 дней. Но в течение этого времени нужно вносить минимальный платеж – от 3 до 10% от суммы долга.

Обычно банки напоминали сильно заранее. Мол, внесите минимальный платеж – иначе мы начислим вам проценты. Сейчас некоторые перестали это делать. Если клиент просрочит микроплатеж, это считается нарушением условий льготного периода. И проценты начислятся на весь срок пользования деньгами. А ставки по кредиткам немаленькие – 30 – 35% годовых.

Решение

Запасной кошелек, как часто называют кредитку, - вещь хорошая. Можно держать свои деньги на вкладе, а все это время пользоваться деньгами банка бесплатно. Но сейчас будьте осторожны. Следите за долгом по кредитке самостоятельно. Вносите минимальный платеж даже без предупреждения со стороны банка, заранее.

Проблема № 4. Ушел кэшбек, завяли скидки

В последние годы банки переманивали клиентов за счет карточных продуктов. Обещали жирные кэшбеки, бонусы лояльности и прочие скидки. Мотивация была такая: чем чаще клиент расплачивается картой, тем больше комиссий получает банк. А самые выгодные условия были по кредиткам - здесь банк зарабатывал еще и на процентах. Однако в последнее время некоторые банки стали урезать (а то и вовсе отменять) и процент на остаток, и кэшбек.

Решение

Конкуренция на банковском рынке никуда не делась. Если условия по одной карте перестали вам нравиться, самое время оглядеться и найти более выгодные предложения. Тем более что зарплатного рабства у нас в стране больше нет. Начислять получку работодатель обязан в любой банк, который удобен сотруднику. Для бухгалтерии в этом тоже нет проблемы. Нужно лишь один раз внести реквизиты в специальную программу. А если бухгалтер наотрез отказывается, напомните ему об ответственности. За это нарушение компании грозит штраф до 100 тысяч рублей. Ну и проверка, естественно. Пожаловаться можно в инспекцию по труду. Они принимают жалобы на сайте – онлайнинспекция.рф.

ВАЛЮТНЫЙ ВОПРОС

«Токсичные» деньги

На фоне нынешней ситуации многие банки начали вводить комиссии за хранение долларов и евро. Эти денежные знаки для них стали, как теперь модно говорить, «токсичными». Они приносят им только убытки. Да еще есть и риски, что их в любой момент могут заморозить. Банки решили переложить убытки на клиентов. А заодно и расчистить свои валютные балансы. Чем менее выгодными будут условия, тем больше людей откажутся хранить деньги в долларах и евро.

Ограничения появились разные. Здесь у каждого банка своя фантазия и свои метрики. Где-то нужно платить комиссию, если остаток на счетах превышает 10 тысяч долларов, где-то – 50 тысяч. Ставки тоже отличаются. От 2 до 12% годовых. Где-то их берут каждый день, а где-то раз в месяц. Что делать в таких условиях?

Хорошая новость. В каждом банке есть минимальная сумма, которая не облагается комиссией. Если ваша валютная заначка ниже этого порога, то можно не переживать. Банк ничего не возьмет. Если больше – тогда есть несколько вариантов.

1. Переведите часть средств на счет родственника в том же банке. Это происходит мгновенно, причем без участия иностранных банков, как при переводе из одного банка в другой. А вот межбанковский перевод как раз уже невозможен – крупнейшие банки запретили переводы между валютными счетами внутри страны.

2. Конвертируйте в другую валюту. Например, в китайский юань или дирхам ОАЭ. Это тоже стабильные валюты, обеспеченные крупными экономиками с большими золотовалютными резервами. Правда, чтобы не потерять слишком много на комиссиях, конвертацию лучше проводить на брокерском счете, с которого можно выходить на биржу онлайн и покупать там акции, облигации, валюту, золото и другие финансовые инструменты. Валюту сейчас в принципе лучше покупать на брокерском счете, потому что там ниже комиссия. Открыть его просто — это можно сделать в любом крупном банке, где есть инвестиционное подразделение.

3. Сохраните сбережения в золоте. Этот металл тоже обладает антикризисными свойствами. В крупных банках можно купить и физическое золото - либо в слитках (разного веса), либо в монетах. Но за это возьмут большую комиссию - до 10%. Чтобы сэкономить, можно купить золото на бирже. Для этого опять-таки нужен брокерский счет. Совершить сделку можно онлайн - в мобильном приложении банка (обычно это отдельное приложение для инвестиций).

4. Подождите до 9 сентября. К этому времени ЦБ должен отменить валютные ограничения, которые ввел 9 марта. В этом случае сможете снять свои доллары и евро в наличном виде. И положить их дома. Ну и, видимо, купить еще один дверной замок.

КСТАТИ

На банк можно пожаловаться

Регулятор финансового рынка в России – Центробанк. Там следят, чтобы все банки соблюдали законы и не нарушали права клиентов. Но иногда неприятные случаи происходят. Где-то по ошибке, а где-то по злому умыслу сотрудников или руководства банка. В каждом отдельном случае нужно разбираться. Для этого в ЦБ открыли интернет-приемную, по адресу: cbr.ru/reception. Любой человек может написать туда обращение, приложить нужные документы. Специальная служба по защите прав потребителей финансовых услуг рассмотрит его и проведет проверку.

- Пишите в свободной форме и как можно более подробно. Постарайтесь максимально четко и последовательно изложить суть проблемы, сохраняя хронологию событий: укажите все значимые даты, события и имена сотрудников организации, с которыми вы взаимодействовали. Чем больше деталей вы сообщите, тем быстрее Банк России сможет вам помочь, - советуют на сайте «Финансовая культура».

Желательно указать реквизиты финансовой организации, а также все данные, которые относятся к жалобе: номер договора и т.д. Кроме того, к жалобе можно приложить копии переписки с организацией и других документов, подтверждающих вашу правоту. И наконец, обязательно оставьте контактные данные: фамилию, имя, отчество, почтовый адрес или адрес электронной почты, на который вы хотите получить ответ, номер телефона.

Стандартный срок ответа – 30 дней. Но на часто повторяющиеся вопросы ответ может прийти в течение дня. Если вина финансовой организации будет очевидной, ЦБ выдаст предписание устранить несправедливость. Если же и после этого банк, страховая компания или микрофинансовая организация не отреагируют, Центробанк отправит дело в суд. В любом случае Центробанк пришлет ответ, в котором опишет, чего именно удалось добиться и что делать дальше.

- Бывает, что организация действовала строго по правилам, но вас не посвятили во все нюансы финансовой услуги или продукта. В этом случае вам подробно и понятно все объяснят и дадут совет. Жалобы помогают Банку России обнаруживать проблемные зоны в отношениях финансовых компаний с клиентами и усовершенствовать регулирование финансового рынка, - говорится на сайте «Финансовая культура».

Как менялись ставки по вкладам в банках

Январь 7,7%

Февраль 8,1%

Март 19,8%

Апрель 15%

Май 11,8%

Июнь 8,1%

По данным ЦБ на вторую декаду каждого месяца.