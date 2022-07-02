Кто стреляет из западных РСЗО на Украине

Запад вместе с РСЗО направляет в Украину инструкторов, которые помогают работать с установками, а также контролируют цели выбранные для ударов Фото: EAST NEWS

Украинские СМИ сейчас подхватывают каждый залп из поставленных Западом (США) РСЗО (реактивных систем залпового огня) HIMARS и преподносит его как несомненную победу Украины над Россией. С их подачи "перемоги" украинцев тщательно облизывают и западные СМИ.

- Украина стала успешно применять реактивные системы залпового огня HIMARS для атак на российские командные пункты, - сообщила CNN и привела в подтверждение своих слов мнение, как сообщили журналисты, высокопоставленного представителя Пентагона

- Украинцам удается тщательно выбирать цели, которые подрывают усилия России более последовательно, чем если бы они использовали системы ближнего радиуса действия, - заявил этот персонаж. - Вы видите, как украинцы методично выбирают цели и затем точно наносят по ним удары, тем самым аккуратно снижая потенциал России.

При этом, сей чиновник не преминул похвалить украинских военных. Мол, они только-только закончили свой краткий курс обучения работы на этом оружии, но уже достигли высокого мастерства и больших успехов. При этом, официальный Пентагон, который, как говорили раньше, взял с Зеленского обещание не применять поставленные вооружения по целям в России, вполне официально от своих слов отказался.

- Для защиты или для нанесения ударов по территории РФ это оружие — президент Украины Владимир Зеленский определит сам, — сообщил официальный представитель Минобороны США Джон Кирби и продолжил. - Очевидно, борьбу ведут украинцы, только они определяют, какие операции они будут проводить, и это их право. Оснащение, которое они получают от Соединённых Штатов, — теперь их, это украинская собственность. Они решают, как они её используют.

Но, очень похоже, что просто банально солгал. И не мог не знать, что лжет.

Вот, например, что пишет весьма осведомленный и достаточно близкий к властям Украины украинский же Телеграм-канал "Резидент": "Запад вместе с РСЗО направляет в Украину инструкторов, которые помогают работать с установками, а также контролируют цели выбранные для ударов".

После чего резюмирует, что "в Пентагоне переживают, что мы можем использовать ракеты для ударов по военным аэродромам в Курской и Белгородской области".

Но главное в этом тексте то, что прозвучало раньше. Вместе с РСЗО прибывают инструкторы, которые помогают работать с установками и контролируют цели, выбранные для удара. Не на абстрактных полигонах, а, получатся, на реальном поле боя. Американские инструкторы участвуют в реальных боевых действиях на стороне Украины. То есть, говоря напрямую, всю наводку установки РСЗО для стрельбы осуществляют они. Если украинские военные что и делают в такой ситуации, так это просто нажимают на кнопку "Пуск" (или что там для этого есть на этих установках).

Если вспомнить более ранние признания Вашингтона, что Пентагон делится с украинскими военными всей информацией спутниковой разведки в режиме реального времени, то картинка становится прозрачной и четкой. Успешные действия украинской дальнобойной артиллерии, когда они происходят, могут быть результатом действий американских специалистов. И это не какие-то отставники и наемники, а действующие американские военнослужащие, направленные американским командованием в качестве инструкторов - ходячего боевого приложения к переданным Украине Соединенными Штатами установкам. Которые и получают информацию по целям в режиме реального времени.

Если государство предоставляет свои вооружения по государственной линии, учит персонал на государственных полигонах и в учебных классах своего Минобороны, то и поставленные им специалисты по работе с оборудованием, что вполне логично, тоже должны быть служащими этого министерства. Тем более, что если процессом рулят украинцы, то поставленные вооружения быстро выходят из строя. Что доказали уж и пресловутые гаубицы "три топора", более трети которых из поставленной партии уже непригодны для стрельбы.

После этого говорить, что США не хотят участвовать в реальных боевых действиях на Украине напрямую как-то должно стать уже не совсем удобно. Для кого-то действительно неудобно, но только не для Вашингтона, который будет отрицать очевидное до тех пор, пока его напрямую не ткнут в его же собственное дерьмо.