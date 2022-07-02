Илья Резник: И боль потерь неистребима, и каждый миг душа в огне, когда любимые любимых хоронят в праведной войне

Илья Резник
Фото: Александр ГЛУЗ
Во время недавнего визита президента России в Туркмению, журналист «Комсомольской правды» попросил его прокомментировать информацию о том, что создаётся песня о Героях спецоперации, а поэт Илья Резник уже и стихи сочинил. Я поинтересовался у Владимира Путина - как он относится к таким идеям?
И ещё от себя заметил: «Мы помним, какую роль советское искусство сыграло в Великую Отечественную».
Вернувшись из Ашхабада в Москву, я позвонил Илье Резнику и его супруге Ирине - как оказалось, они уже знают ответ главы государства на мой вопрос.
Вот - дословно - моя беседа со знаменитым поэтом…
- …Илья, вы наш любимый поэт. Скажите, пожалуйста, что вас подвигло написать песню, которая посвящена Героям спецоперации и которую мы вспоминали во время пресс-конференции Владимира Путина в Ашхабаде в час ночи?
- Саша, ну, что сказать…
Дело в том, что подвигла на это меня вся моя жизнь.
Потому что я - блокадный ребенок.
Я помню блокадный Ленинград. Я был маленький, но помню этот жмых, который мы жевали, крапиву и прочее.
Дело в том, что я всегда, как, впрочем, и сейчас, любил свою Родину и всегда писал о ней и жил ее жизнью.
И песни, которые написал, это - и «Служить России», и «Товарищи по оружию», и «Не отрекайся от страны», и «Наша армия» - это все моя органика. Мое существование.
И мои дети «Маленькая страна» (уже многие годы выдающийся поэт руководит этим уникальным детским ансамблем) до сих пор поют эти песни.
И песню о нашем любимом президенте, «Посвящение президенту», тоже поет «Маленькая страна» - в Ялте, в Севастополе и в Москве.
Дай Бог, чтоб свет ваш не погас,
Дай Бог благословенной силы
Россия молится за вас.
И вы молитесь за Россию…
И то, что наш президент опередил этих бандитов, этих фашистов, которые 8 марта в этом году могли утопить в крови Крым, в котором мы сейчас живем, которому мы отдали часть своей жизни, - это настоящий подвиг.
А сегодня мы живем в эпоху Великого Подвига и наших военнослужащих, и жителей Донбасса, которые восемь лет мужественно сражались за свою свободу.
И я недаром сочинил в свое время гимн «Луганский край», который записал с ансамблем Росгвардии.
Реквием «Любимые не умирают», которые я написал сейчас, посвящен нашим ребятам, нашим жителям Донецка и Луганска, которые, не жалея свои жизни, защищают нашу Россию. Потому что, если бы мы… не начали эту спецоперацию, то, конечно, были бы жертвы в нашей России, и большие, и большой кровью мы бы достигали тех результатов, которых добиваемся сейчас.
Поэтому я и написал эти стихи «Любимые не умирают», потому что они - те, кто на передовой - наши любимые. Потому что они - наши защитники. Потому что это наша гордость, наши родные люди.
И композитор из Севастополя, который работает в ансамбле Черноморского флота, написал музыку на мои стихи. Это Александр Батрак. И я очень доволен этой дружбой творческой.
- Если можно, для слушателей Радио "Комсомольская правда", для нашего сайта, для газеты хотя бы четыре строчки.
- И боль потерь…
(Резник начал читать - и… немного запнулся. Как оказалось, и ему самому не так просто читать свои же строки. Потом Поэт продолжил…)
И боль потерь неистребима,
И каждый миг душа в огне,
Когда любимые любимых
Хоронят в праведной войне.
- Ой, спасибо вам огромное. У меня аж - мурашки.
- Мой реквием посвящен всем нашим, тем, кто погиб за восемь лет этого противостояния, этой борьбы за свободу. Я надеюсь, что песня зазвучит. В нашем народе…