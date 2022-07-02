Илья Резник: И боль потерь неистребима, и каждый миг душа в огне, когда любимые любимых хоронят в праведной войне

Илья Резник Фото: Александр ГЛУЗ

Во время недавнего визита президента России в Туркмению, журналист «Комсомольской правды» попросил его прокомментировать информацию о том, что создаётся песня о Героях спецоперации, а поэт Илья Резник уже и стихи сочинил. Я поинтересовался у Владимира Путина - как он относится к таким идеям?

И ещё от себя заметил: «Мы помним, какую роль советское искусство сыграло в Великую Отечественную».

Вернувшись из Ашхабада в Москву, я позвонил Илье Резнику и его супруге Ирине - как оказалось, они уже знают ответ главы государства на мой вопрос.

Вот - дословно - моя беседа со знаменитым поэтом…

- …Илья, вы наш любимый поэт. Скажите, пожалуйста, что вас подвигло написать песню, которая посвящена Героям спецоперации и которую мы вспоминали во время пресс-конференции Владимира Путина в Ашхабаде в час ночи?

- Саша, ну, что сказать…

Дело в том, что подвигла на это меня вся моя жизнь.

Потому что я - блокадный ребенок.

Я помню блокадный Ленинград. Я был маленький, но помню этот жмых, который мы жевали, крапиву и прочее.

Дело в том, что я всегда, как, впрочем, и сейчас, любил свою Родину и всегда писал о ней и жил ее жизнью.

И песни, которые написал, это - и «Служить России», и «Товарищи по оружию», и «Не отрекайся от страны», и «Наша армия» - это все моя органика. Мое существование.

И мои дети «Маленькая страна» (уже многие годы выдающийся поэт руководит этим уникальным детским ансамблем) до сих пор поют эти песни.

И песню о нашем любимом президенте, «Посвящение президенту», тоже поет «Маленькая страна» - в Ялте, в Севастополе и в Москве.

Дай Бог, чтоб свет ваш не погас,

Дай Бог благословенной силы

Россия молится за вас.

И вы молитесь за Россию…

И то, что наш президент опередил этих бандитов, этих фашистов, которые 8 марта в этом году могли утопить в крови Крым, в котором мы сейчас живем, которому мы отдали часть своей жизни, - это настоящий подвиг.

А сегодня мы живем в эпоху Великого Подвига и наших военнослужащих, и жителей Донбасса, которые восемь лет мужественно сражались за свою свободу.

И я недаром сочинил в свое время гимн «Луганский край», который записал с ансамблем Росгвардии.

Реквием «Любимые не умирают», которые я написал сейчас, посвящен нашим ребятам, нашим жителям Донецка и Луганска, которые, не жалея свои жизни, защищают нашу Россию. Потому что, если бы мы… не начали эту спецоперацию, то, конечно, были бы жертвы в нашей России, и большие, и большой кровью мы бы достигали тех результатов, которых добиваемся сейчас.

Поэтому я и написал эти стихи «Любимые не умирают», потому что они - те, кто на передовой - наши любимые. Потому что они - наши защитники. Потому что это наша гордость, наши родные люди.

И композитор из Севастополя, который работает в ансамбле Черноморского флота, написал музыку на мои стихи. Это Александр Батрак. И я очень доволен этой дружбой творческой.

- Если можно, для слушателей Радио "Комсомольская правда", для нашего сайта, для газеты хотя бы четыре строчки.

- И боль потерь…

(Резник начал читать - и… немного запнулся. Как оказалось, и ему самому не так просто читать свои же строки. Потом Поэт продолжил…)

И боль потерь неистребима,

И каждый миг душа в огне,

Когда любимые любимых

Хоронят в праведной войне.

- Ой, спасибо вам огромное. У меня аж - мурашки.

- Мой реквием посвящен всем нашим, тем, кто погиб за восемь лет этого противостояния, этой борьбы за свободу. Я надеюсь, что песня зазвучит. В нашем народе…