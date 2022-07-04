Байкальская неделя искусства и ремесел станет самым масштабным культурным событием года

Участников ждет масштабная культурная программа. Фото: страница «Байкальской недели искусства и ремесел» в соцсети «ВКонтакте»

В Иркутске в рамках Года культурного наследия народов России, 85-летнего юбилея Иркутской области и Года реки Ангары впервые проходит фестиваль «Байкальская неделя искусства и ремёсел». Мероприятие, проводимое с 30 июня по 8 июля, может стать одним из самых масштабных культурных событий года.

Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, правительства региона и администрации Иркутска.

Участники фестиваля смогут побывать на уникальной выставке-ярмарке ремесел, художников и дизайнеров «Наследие и традиции», в которой примут участие более сотни предприятий народных художественных промыслов, мастеров декоративно-прикладного искусства, художников-ремесленников и дизайнеров, а также ассоциации и палаты ремесел из множества российских регионов.

Мастера покажут свои лучшие работы по различным направлениям: авторскую керамику и фарфор, ювелирные украшения, произведения искусства их стекла, металла и камня, резьбу по дереву и кости, кружевоплетение и вышивку, картины, роспись по ткани, декоративные предметы интерьера, дизайнерскую этническую одежу и аксессуары. Больше о народным промыслах России медиагруппа «Комсомольская правда» рассказывает в своем специальном мультимедийном проекте «Самобранка» (см. СПРАВКА).

На «Байкальской неделе» запланирована международная конференция «Культурное наследие — источник вдохновения для творчества». Не менее важной частью мероприятия будут дискуссии, круглые столы, встречи мастеров, семинары и презентации, подготовленные именитыми мастерами и известными спикерами по наиболее актуальным темам.

В рамках фестиваля пройдут конкурсы молодых ювелиров «Ювелирный дебют» и молодых дизайнеров на тему «Сказки, легенды и мифы народов Прибайкалья». Самым ярким сегментом программы для посетителей станет «ANGARA FASHION SHOW» - открытый показ мод, на котором будут представлены работы известных дизайнеров из России и государств ближнего зарубежья.

Для юных посетителей организаторы мероприятия подготовили увлекательные мастер-классы по различным народным промыслам. Кроме того, ожидается широкая культурная программа с выступлением этнических коллективов.

Место проведения

Байкальская неделя искусства и ремесел пройдет в городе Иркутск: в Сибэкспоцентре, Художественном музее им.Сукачева, Музейной студии Краеведческого музея, на Набережной Ангары у Московских ворот.

СПРАВКА

Поддержать народные художественные промыслы решила медиагруппа «Комсомольская правда». При участии Президентского фонда культурных инициатив редакция запустила мультимедийный проект «Самобранка» о народных художественных промыслах России и культуре населяющих ее народов от Калининграда до Сахалина. Здесь можно узнать о традициях страны с древних времен и до наших дней, познакомиться с современными предприятиями, которые хранят наследие и успешно развивают ремесло регионов. «Самобранка» — это онлайн-платформа, где собрана информация об истории промыслов, яркие события мира народных ремесел, мастер-классы от лучших мастеров и вебинары экспертов. Если вы считаете, что сувенир вашего края самый-самый, можете принять участие в конкурсе «Народный сувенир».