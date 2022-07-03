В Конго торжественно похоронили золотой зуб героя советских народных песен Патриса Лумумбы

Останки Патриса Лумумбы вернули и торжественно захоронили в Конго. Фото: REUTERS

Он принял мученическую смерть в 35.

УБИЛИ, ГАДЫ…

Далекие 60-е. Мой сосед, колхозный тракторист Василий, приняв на грудь стакан самогона, обычно брал гитару и затягивал свою любимую:

Убили, гады, Патриса Лумумбу.

Мобуту сидит в баре, виски жрет.

Хрущев Никита горестно рыдает

И песенку такую он поет:

Мобуту, Мобуту, Мобуту,

Зачем ты Лумумбу убил?

Жену ты вдовою оставил,

Детишек по свету пустил...

Была в репертуаре тракториста еще одна аналогичная песня:

Погиб-убит герой Патрис Лумумба,

И Конго без него осиротела.

Его жена, красавица Полина,

С другим мужчиной жить не захотела.

Его убил злодей народа Чомба,

Даг Хаммаршельд послал его на дело.

И эта весть мгновенно, словно бомба,

Весь шар земной уже перелетела.

Был митинг на Заводе Лихачева,

И на заводе «Красный пролетарий».

- Позор тебе, злодей народа Чомба,

И кореш твой Мобуту с черной харей!

По всесоюзному радио эти песни, разумеется, не звучали. Мы, пацаны, называли их «блатными». По классификации ученых мужей - «дворовые», часть городского песенного фольклора XX века. То бишь, народные. Ибо авторы их, как правило, неизвестны. С детства воспитанный на «блатняке», знающий наизусть большинство «шедевров под струнный звон», ответственно заявляю: про Че Гевару, Кастро, Манделу, Альенде народ советский песен не сочинял. Только Лумумба удостоился столь высокой чести.

В 1998-м саксофонист Алексей Козлов включил «Погиб-убит герой Патрис Лумумба» в свой альбом «Блатные пионерские-2». Он же исполнял ее в телепрограмме Эдуарда Успенского «В нашу гавань заходили корабли».

Фото: REUTERS

«Мы больше не ваши обезьяны!»

В 1960-м Бельгия была вынуждена дать независимость своей африканской колонии Конго. Второй по территории стране «черного континента». Премьер-министром стал лидер освободительного движения, поэт Патрис Лумумба из народа тетела. Бельгийский король Бодуэн I рассчитывал, однако, по-прежнему контролировать природные ресурсы региона: золото, алмазы, серебро, нефть, уголь, железную руду, медь, многие другие полезные ископаемые. И прежде всего – стратегический уран. Ведь в Конго находится более половины мировых разведанных запасов урана!

30 июня 1960 г на праздновании дня независимости республики король представил конец колониального правления как жест доброй воли Брюсселя, «заслуженную кульминацию бельгийской цивилизаторской миссии». И выразил надежду, что независимое Конго будет тесно сотрудничать с бельгийскими властями. В ответ Лумумба заявил, что независимость завоевана в тяжелой борьбе, ценой огромных жертв, которые народ не забудет. Конго станет гордостью всей Африки, примером, как надо сбрасывать цепи колониализма, расизма. Свою пламенную речь, транслировавшуюся в прямом эфире на весь мир, он завершил знаменитой фразой: «Мы больше не ваши обезьяны».

Лумумба попытался контролировать природные богатства страны, поставить их на благо своего народа, взял курс на социальную справедливость, сближение с Советским Союзом. Чем подписал себе смертный приговор. 18 августа 1960 г президент США Эйзенхауэр дал «добро» ЦРУ на ликвидацию строптивого конголезца. Была разработана операция «Голубая стрела». Бельгия инспирировала мятеж прозападного сепаратиста Чомбе, решившего отделить от Конго богатую полезными ископаемыми провинцию Катанга. И отправила туда своих военных. Лумумба обратился за помощью в ООН. Но «голубые каски» (миротворческие войска ООН) неожиданно поддержали его противников. В сентябре начальник генштаба конголезской армии полковник Мобуту (тот самый кореш Чомбе с черной харей из советской народной песни!) устроил при поддержке США и Бельгии военный переворот. Арестовал премьера, передал корешу. Позже в британской прессе появилась информация, что к свержению Лумумбы причастна и «королева шпионов» баронесса Дафна Парк, сотрудница MI-6, работавшая в Конго под дипломатической крышей.

В январе 1961 г Лумумба и двое его соратников погибли. Якобы бежали из-под ареста и были убиты местными крестьянами.

Фото: REUTERS

Трагическая весть облетела весь мир. Все понимали, кто на самом деле причастен к гибели 35-летнего лидера освободительного движения Африки и его товарищей. Поэт Евгений Евтушенко принес в «Комсомолку» стихотворение «Не забудем!» Имя героя Африки присвоили московскому Университету дружбы народов. Тогда –то и появились в СССР «дворовые» (народные) песни о трагедии Лумумбы.

Среди его врагов в песне упоминается Даг Хаммаршельд. Генеральный секретарь ООН в ту пору. Это при его попустительстве убили Лумумбу. Аэродром сепаратистов, куда доставили арестованного премьера и его соратников, охраняли «голубые каски». Но они не вмешались. Советский Союз потребовал отставки Генсека ООН. Безрезультатно. Впрочем, Хаммаршельд лишь на 9 месяцев пережил Лумумбу. В сентябре 1961 г он вылетел на очередную встречу с Чомбе. Самолет разбился при невыясненных обстоятельствах.

Белый шведский мавр сделал свое дело! Он слишком много знал.

Это не дешевая конспирология. В 2017 г Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию о необходимости проведения дополнительного расследования обстоятельств гибели генсека ООН. В связи с появлением новой информации, указывающей на то, что его самолёт был сбит. В окрестностях аэропорта в ночь гибели Хаммаршельда находились американские военные силы, в том числе несколько военных самолётов Douglas DC-3. Впрочем, воз и ныне там. Гибель Дага Хаммаршельда и сопровождавшей его группы по-прежнему остается одной из главных загадок ХХ века.

Золотой зуб Патриса Лумумбы. Фото: Кадр видео

«ДУША, НАКОНЕЦ, УПОКОИТСЯ С МИРОМ»

Зато спустя 40 лет всплыли ужасные подробности гибели Патриса Лумумбы и его товарищей. Их долго пытали, унижали. Затем по приказу Чомбе расстреляли сепаратисты, которыми командовали бельгийские офицеры. Трупы тайно закопали на месте расстрела. На следующий день бельгийцы выкопали трупы, расчленили и растворили в кислоте. Чтобы могила Лумумбы не стала местом паломничества африканцев. От премьера остался лишь золотой зуб. Его в качестве трофея удачной охоты на туземца прикарманил бывший комиссар бельгийской полиции Жерар Соэте, руководивший операцией по ликвидации трупов.

Когда жуткая правда всплыла, родственники Лумумбы потребовали у бельгийского правительства вернуть зуб. В июне реликвию передали, наконец, семье убитого премьера. «Не могу назвать это радостью, - заявил сын национального героя Конго Роланд Лумумба. - Но для нас важно, что мы можем похоронить нашего любимого человека, а его душа, наконец, упокоится с миром».

9 дней гроб с реликвией власти возили по Демократической Республике Конго, чтобы народ мог проститься с первым премьером страны. Затем в столице Киншасе состоялась символическая церемония похорон. В ней приняли участие президент Феликс Чисекеди, другие высокопоставленные лица, семья Лумумбы… Потом гроб с золотым зубом Лумумбы установили в специально построенном мавзолее . Откроют мавзолей для граждан в конце августа.