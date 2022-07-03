Маша боится никчемности больше, чем тяжелой болезни

Алена в очень тяжелом состоянии Фото: Личный архив

Когда все ужасались из-за ковидного карантина, Маша только плечами пожимала: «Я так все время живу». Замкнутый образ жизни ей самой совсем не нравится, но это единственный на данный момент способ выжить. Диагноз девочки - первичный иммунодефицит – требует большой осторожности в общении с окружающим миром. Любая инфекция может стать последней. Именно из-за того, что болезнь долгое время оставалась загадкой для докторов, в детстве Маша потеряла слух.

Она тогда очень часто болела, однажды начался гнойный отит, а назначенная терапия не помогала. Ведь по сути врачи пытались решить проблему, которой не понимали. Все назначения были «пальцем в небо», ведь никто не знал, что на самом деле с ребенком творится. Скоро родители заметили, что Маша бесконечно переспрашивает. Пошли проверяться, и оказалось, что у девочки уже тугоухость второй степени. Семья влезла в долги и купила для ребенка слуховые аппараты. Но и тут промах - на теле и в ушах стали появляться гнойные раны, носить аппараты было больно. Развилась пузырчатка. И только после этого, еще через несколько лет у нее диагностировали иммунодефицит — первоначальную причину всех бед.

С тех пор Маша стала затворницей. Учится отлично, но только удаленно. Дружит от души, но лишь по интернету. Верит, что вылечится. Строит планы на будущее:

- Я подала документы в два института и непременно поступлю, – уверенно говорит она. – Учиться, а потом и работать буду заочно. Это не проблема. Проблема в другом – мои слуховые аппараты рассыпались от старости прямо в разгар экзаменов. А если я не поступлю, буду без дела сидеть у семьи на шее, стану никчемной… Вот это настоящая беда! Умоляю вас, помогите мне продолжить учиться!

Маша берегла свои старые аппараты как только могла! Срок службы пять лет, а они продержались целых семь. Сейчас же у них отваливаются даже винтики и мелкие детальки. Новые стоят 140 000 рублей. Семья из глубинки: мама в декрете, младший брат Маши и сама больная девочка. Таких денег у них просто нет.

Пожалуйста, помогите Маше снова слышать и продолжить учебу!

(499) 250-02-44 Татьяна - координатор

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