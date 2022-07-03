Американские аналитики шокированы ростом курса рубля

С января рубль подскочил по отношению к доллару на 45% Фото: REUTERS

Беспрецедентное санкционное давление со стороны США и их европейских партнеров должно было в кратчайшие сроки обрушить экономику России и привести к массовому недовольству граждан – это хорошо обкатанный метод западных политтехнологов. Но вместо этого у стран ЕС и Штатов начались проблемы с энергоносителями, а рубль, которому прочили полное обесценивание, продолжает укрепляться. Такого эффекта от санкций не ожидал никто.

– На фоне самых жестких экономических санкций, введенных против страны в современной истории, российская валюта совершила ошеломляющий скачок. С января рубль подскочил по отношению к доллару на 45%, – пишут финансовые аналитики CBS News.

Опрошенные изданием эксперты в один голос утверждают, что ситуация сложилась нестандартная и, несмотря на дефолт по международным долгам, о которых так много трубили в западной прессе, Россия продолжает зарабатывать.

– У России нет недостатка в деньгах — у нее миллиардные доходы от нефти и энергоресурсов, – но именно санкции в отношении России помешали ей перевести платеж, – рассказала журналистам корреспондент Thompson Reuters по развивающимся рынкам Карин Строхекер.

Аналитики Запада продолжают предрекать экономике России скорый крах из-за отказа Европы от покупок российских ископаемых, «утечки мозгов» из страны, ограничения импорта и многого другого. Но все это пока лишь прогнозы. А реальность такова, что рубль на данный момент стал самой быстрорастущей валютой в мире. И это вынуждены признать даже противники России.