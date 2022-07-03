Минобороны прикрыло крышку «котла» над Лисичанском

Наши военные замкнули кольцо окружения вокруг Лисичанска Фото: EAST NEWS

Вооруженные Силы России Федерации продолжают развивать успех в ходе специальной военной операции на Украине.

«В результате успешных наступательных действий, войска группировки «Центр» под командованием генерал-полковника Александра Лапина овладели населенными пунктами Верхнекаменка, Золоторевка, Белоголовка, вышли к реке Северский Донец и совместно с Южной группировкой войск под командованием генерала армии Сергея Суровикина замкнули кольцо окружения вокруг Лисичанска. В очередном «котле» полностью заблокирована украинская группировка войск», - заявил на прошедшем брифинге официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Генерал-лейтенант отметил, что «только за последние двое суток в данном районе сдались в плен 38 украинских военнослужащих, большую часть которых составляют местные жители, насильно мобилизованные в ряды Вооруженных сил Украины».

Представитель Минобороны рассказал, что российские войска и подразделения Луганской Народной Республики ведут бои внутри Лисичанска, «завершая разгром окруженного противника». Уже освобождены населенные пункты Новодружеск, Малорязанцево и Белая Гора, при этом «противник несет значительные потери на всех направлениях».

Конашенков подчеркнул, что такая ситуация по всей линии соприкосновения с противником: «В районе населенного пункта Марьинка Донецкой Народной Республики 54-я механизированная бригада ВСУ за несколько суток боев потеряла более 60 процентов личного состава и техники. Оставшийся личный состав деморализован и отказывается выполнять боевые задачи».

Минобороны наносит удары высокоточным оружием по опорным пунктам противника: в восточной части города Харькова ликвидирован пункт временной дислокации 127-й отдельной бригады территориальной обороны, уничтожено более 100 украинских военнослужащих и 15 единиц военной техники. На северной окраине Николаева уничтожено до 120 «солдат удачи». В районе населенного пункта Спорное Донецкой Народной Республики уничтожено подразделение 5-го отдельного штурмового полка 1-й отдельной бригады президента Украины имени гетмана Б.Хмельницкого. В результате огневого поражения 18 украинских боевиков уничтожено, двое сдались в плен, остальные разбежались.

За сутки Вооруженные Силы России за сутки уничтожили на Донбассе 32 пункта управления ВСУ, склад боеприпасов, живую силу и военную технику в 287-ми районах, сбили два Су-25 воздушных сил Украины, десять украинских беспилотных летательных аппаратов, восемь снарядов РСЗО, в том числе четыре – реактивных снаряда системы залпового огня «ХИМАРС» в районе Стаханов Луганской Народной Республики и четыре реактивных снаряда «Ураган» в районах населенных пунктов Попасная Луганской Народной Республики и Каменка Харьковской области и Донецка.

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:

229 - самолетов.

134 - вертолета.

1440 - беспилотных летательных аппаратов.

353 - зенитных ракетных комплексов.

3893 - танка и других боевых бронированных машин.

704 - боевые машины реактивной системы залпового огня.

3078 - орудий полевой артиллерии и минометов.

3979 - единиц специальной военной автомобильной техники.