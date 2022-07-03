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Политика3 июля 2022 9:24

Минобороны прикрыло крышку «котла» над Лисичанском

Минобороны РФ сообщило, что российские войска замкнули кольцо вокруг Лисичанска
Александр БОЙКО
Александр БОЙКО
Наши военные замкнули кольцо окружения вокруг Лисичанска

Наши военные замкнули кольцо окружения вокруг Лисичанска

Фото: EAST NEWS

Вооруженные Силы России Федерации продолжают развивать успех в ходе специальной военной операции на Украине.

«В результате успешных наступательных действий, войска группировки «Центр» под командованием генерал-полковника Александра Лапина овладели населенными пунктами Верхнекаменка, Золоторевка, Белоголовка, вышли к реке Северский Донец и совместно с Южной группировкой войск под командованием генерала армии Сергея Суровикина замкнули кольцо окружения вокруг Лисичанска. В очередном «котле» полностью заблокирована украинская группировка войск», - заявил на прошедшем брифинге официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Генерал-лейтенант отметил, что «только за последние двое суток в данном районе сдались в плен 38 украинских военнослужащих, большую часть которых составляют местные жители, насильно мобилизованные в ряды Вооруженных сил Украины».

Представитель Минобороны рассказал, что российские войска и подразделения Луганской Народной Республики ведут бои внутри Лисичанска, «завершая разгром окруженного противника». Уже освобождены населенные пункты Новодружеск, Малорязанцево и Белая Гора, при этом «противник несет значительные потери на всех направлениях».

Конашенков подчеркнул, что такая ситуация по всей линии соприкосновения с противником: «В районе населенного пункта Марьинка Донецкой Народной Республики 54-я механизированная бригада ВСУ за несколько суток боев потеряла более 60 процентов личного состава и техники. Оставшийся личный состав деморализован и отказывается выполнять боевые задачи».

Минобороны наносит удары высокоточным оружием по опорным пунктам противника: в восточной части города Харькова ликвидирован пункт временной дислокации 127-й отдельной бригады территориальной обороны, уничтожено более 100 украинских военнослужащих и 15 единиц военной техники. На северной окраине Николаева уничтожено до 120 «солдат удачи». В районе населенного пункта Спорное Донецкой Народной Республики уничтожено подразделение 5-го отдельного штурмового полка 1-й отдельной бригады президента Украины имени гетмана Б.Хмельницкого. В результате огневого поражения 18 украинских боевиков уничтожено, двое сдались в плен, остальные разбежались.

За сутки Вооруженные Силы России за сутки уничтожили на Донбассе 32 пункта управления ВСУ, склад боеприпасов, живую силу и военную технику в 287-ми районах, сбили два Су-25 воздушных сил Украины, десять украинских беспилотных летательных аппаратов, восемь снарядов РСЗО, в том числе четыре – реактивных снаряда системы залпового огня «ХИМАРС» в районе Стаханов Луганской Народной Республики и четыре реактивных снаряда «Ураган» в районах населенных пунктов Попасная Луганской Народной Республики и Каменка Харьковской области и Донецка.

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:

229 - самолетов.

134 - вертолета.

1440 - беспилотных летательных аппаратов.

353 - зенитных ракетных комплексов.

3893 - танка и других боевых бронированных машин.

704 - боевые машины реактивной системы залпового огня.

3078 - орудий полевой артиллерии и минометов.

3979 - единиц специальной военной автомобильной техники.

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