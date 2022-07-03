Польша требует от Германии триллион долларов

Польский политик Качиньский требует от Германии крупный репараций. Фото: REUTERS

«Дружба дружбой, а табачок врозь!» - этот лозунг впору написать сейчас на знаменах правящей в Польше партии «Право и справедливость». Ее лидер, Ярослав Качиньский, сообщил, что Варшава не собирается отступать в вопросе получения от Берлина репараций за ущерб, понесенный страной во время Второй мировой войны. «Мы не можем отступать, мы не можем быть мягкими. Мы не можем давать другим и ничего не требовать взамен, просто потому, что это всегда плохо кончается», - заявил Качиньский.

Польские власти наглеют не по дням, а по часам - от союзника по НАТО и ЕС требуют 1 триллион долларов. А ведь еще три года назад речь шла о 300 миллиардах, потом претензии возросли до 600, и вот теперь - новая рекордная планка. Между прочим, когда на рубеже веков Польша шла в европейские структуры, ей и так было безвозмездно выделено на переустройство свыше $200 миллиардов. И главным локомотивом той помощи была как раз Германия.

А что же такого Польша «дает другим, не получая ничего взамен»? Качиньский объяснил это так: «Например, если мы помогаем Украине, а никто не помогает так, как мы». И обвинил Германию в том, что она «хочет построить Четвертый рейх», но Польша, мол, этого не допустит. За словом идет и дело: в Варшаве создана специальная парламентская комиссия, которая должна подсчитать сумму репараций с Германии.

Если учесть, что с России поляки тоже хотят содрать сотни миллиардов («за советскую оккупацию»), то хочется выразиться словами одного из персонажей Аркадия Райкина: «Ребята, вы хорошо устроились!» Правда, зачем-то спешите наступить на те же грабли, что и восемьдесят с лишним лет назад, умудрившись поругаться и с Востоком, и с Западом.