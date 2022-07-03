Карта боевых действий на Украине на 3 июля 2022: Освобождена вся ЛНР

Продолжается спецоперация на Украине. Фото: Александр КОЦ

По докладу министра обороны РФ Сергея Шойгу президенту России Владимиру Путину освобождение ЛНР завершено.

Северодонецк - освобожден

Лисичанск — освобожден

Новодружеск - освобожден

Малорязанцево - освобождено

Белая Гора — освобождена.

В ДНР продолжаются боевые действия. Создаются котлы

Марьинка — уничтожено 2/3 мехбригады ВСУ

Спорное — уничтожена часть 1-й отдельной бригады президента Украны им. Хмельницкого.

Фото: Алексей СТЕФАНОВ

С начала проведения спецоперации уничтожены: 229 самолетов, 134 вертолета, 1440 беспилотных летательных аппаратов, 353 зенитных ракетных комплексов, 3893 танка и других боевых бронированных машин, 704 боевые машины реактивной системы залпового огня, 3078 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 3979 единиц специальной военной автомобильной техники.