Продолжается спецоперация на Украине.
Фото: Александр КОЦ
По докладу министра обороны РФ Сергея Шойгу президенту России Владимиру Путину освобождение ЛНР завершено.
Северодонецк - освобожден
Лисичанск — освобожден
Новодружеск - освобожден
Малорязанцево - освобождено
Белая Гора — освобождена.
В ДНР продолжаются боевые действия. Создаются котлы
Марьинка — уничтожено 2/3 мехбригады ВСУ
Спорное — уничтожена часть 1-й отдельной бригады президента Украны им. Хмельницкого.
Фото: Алексей СТЕФАНОВ
С начала проведения спецоперации уничтожены: 229 самолетов, 134 вертолета, 1440 беспилотных летательных аппаратов, 353 зенитных ракетных комплексов, 3893 танка и других боевых бронированных машин, 704 боевые машины реактивной системы залпового огня, 3078 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 3979 единиц специальной военной автомобильной техники.