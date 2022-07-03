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Политика3 июля 2022 13:59

Карта боевых действий на Украине на 3 июля 2022: Освобождена вся ЛНР

Опубликована карта боевых действий на Украине на 3 июля 2022 года после освобождения ЛНР
Игорь ЯКУНИН
Игорь ЯКУНИН
Продолжается спецоперация на Украине.

Продолжается спецоперация на Украине.

Фото: Александр КОЦ

По докладу министра обороны РФ Сергея Шойгу президенту России Владимиру Путину освобождение ЛНР завершено.

Северодонецк - освобожден

Лисичанск — освобожден

Новодружеск - освобожден

Малорязанцево - освобождено

Белая Гора — освобождена.

В ДНР продолжаются боевые действия. Создаются котлы

Марьинка — уничтожено 2/3 мехбригады ВСУ

Спорное — уничтожена часть 1-й отдельной бригады президента Украны им. Хмельницкого.

Фото: Алексей СТЕФАНОВ

С начала проведения спецоперации уничтожены: 229 самолетов, 134 вертолета, 1440 беспилотных летательных аппаратов, 353 зенитных ракетных комплексов, 3893 танка и других боевых бронированных машин, 704 боевые машины реактивной системы залпового огня, 3078 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 3979 единиц специальной военной автомобильной техники.

Спецоперация на УкраинеУкраинский кризис: Новости