Никита Михалков: «Уровень режиссеров сейчас невероятно упал. И мне хочется воспитывать актеров, которые смогут им противостоять»

Никита Михалков вручил дипломы в своей Академии кинематографического и театрального искусства. Фото: Михаил ФРОЛОВ

«Академия кинематографического и театрального искусства Никиты Михалкова» работает в центре Москвы уже несколько лет. Туда принимают только тех, у кого уже есть высшее профильное образование. И обучение длится всего 10 календарных месяцев, в ходе которых студентов ждут разнообразные мастер-классы и другие занятия, которые позволяют повысить квалификацию.

В Академии три факультета - актерский, режиссерский и продюсерский. А студентов набирают в ходе довольно жесткого конкурса: например, на актерское отделение из 470 кандидатов, подавших заявки, взяли 13 человек и еще двоих - условно (в итоге получилось 15 выпускников).

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сейчас Никита Михалков (он руководит актерским отделением), Владимир Хотиненко (он занимается будущими режиссерами) и продюсер Леонид Верещагин в очередной раз вручили дипломы выпускникам. Мероприятие посетила и министр культуры Ольга Любимова. Михалков был в великолепной форме; он открыл церемонию речью, не лишенной элегантного самоумаления, и закончившейся на патетической ноте.

- Вы недополучили то, что должны были получить от меня. Того, что я должен был дать вам лично. Еще ведь была и пандемия - а я не могу работать с актером через экран… И все равно, вы получили за этот год больше, чем многие, может быть, получают за всю жизнь. Ваше обучение здесь - не только и не столько воспитание профессиональности, хотя это тоже очень важно, сколько воспитание человека.

Выпускники потом веселились, пили шампанское, а Никита Сергеевич ответил на несколько вопросов журналистов.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Об академии

- Люди, которые уже имеют навык, как мне кажется, хотят большего. Если великая школа Станиславского - это техникум, школа, основа, то школа Михаила Чехова - это уже университет. По системе Станиславского, если ее правильно использовать, может работать практически любой. Любой человек может научиться этому ремеслу. А школа Чехова - движение дальше: она про психологический жест, про энергию, атмосферу…

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Вот этим мы и занимаемся, во-первых. А во-вторых, уровень режиссуры настолько упал, настолько упала режиссерская школа работы с актерами, что мне захотелось хоть каких-то ребят вооружить против плохой режиссуры. Против режиссеров, которые не могут помочь. Чтобы внутренние механизмы, постулаты, о которых мы здесь говорим, могли плохой режиссуре противостоять.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Мы набрали всего несколько человек из сотен абитуриентов. И с самого начала им сказали: «Вы получите здесь то, чего не получите нигде». Мастер-классы с интереснейшими людьми с первого дня. Вы можете попасть в любой театр, на любую выставку, в любой музей. И, согласитесь, это редчайший случай. Невозможно было бы все это осуществить без фонда Елены и Геннадия Тимченко. Курсы были платные, дорогие, 450 000 рублей за 10 месяцев обучения. Но оказалось, есть люди, которые могут помочь с этими деньгами, чтобы ребята учились бесплатно. Еще большой вклад в развитие Академии внесли уральский меценат Андрей Моисеевич Симановский и его компания "Сима-ленд" - хотелось бы их поблагодарить…

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Мой фонд «12» еще и выдает студентам стипендию… Но, с другой стороны, я имею право сказать им в первый же день: не все дойдут до конца. Может быть, все дойдут до конца учебы, но оттуда не все выйдут на сцену. И надо быть к этому готовым. Может быть, изо всех людей, которых мы отобрали и учили в рамках курса, на сцене появятся три-четыре человека. Но это будут crиme de la crиme (французская идиома, в буквальном переводе - «сливки сливок». - Ред.)

Фото: Михаил ФРОЛОВ

О Московском кинофестивале

Корреспондент «КП» задал Михалкову вопрос об ММКФ. Из-за политической ситуации фестиваль перенесли с апреля на октябрь (как уже переносили однажды, пару лет назад, из-за коронавируса). Пройдет ли он осенью?

- Да, должен пройти, думаю, что пройдет. Время меняется, события меняются, но… Возникает вопрос: «А кто приедет?» Ну, приедут [звезды] - приедут, а нет - так нет. Раньше казалось, что когда приехал Брэд Питт - тогда это фестиваль, а если нет… Но нам пора воспитывать самодостаточность. Мы должны делать свое кино, смотреть его и то кино, которое нам привозят, а вот разделять гостей на первый и второй классы совершенно необязательно.