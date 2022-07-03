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Экономика3 июля 2022 15:21

Цены на ноутбуки и смартфоны в России упали на 30%

Укрепившийся рубль позволил продавцам понизить розничную стоимость электроники, которая резко подорожала весной
Владимир МАЗЕНКО
Владимир МАЗЕНКО
Рубль укрепился, цена на гаджеты поползла вниз.

Рубль укрепился, цена на гаджеты поползла вниз.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Повышение цен в России на что бы то ни было – будь то бензин или гречка – обратной силы обычно не имеет. Тем удивительнее наблюдать сейчас за возвращением цен на электронику к уровню января-февраля этого года после резкого подорожания (на 30, а то и 50%) в начале весны. И это на фоне того, что прямые поставки ноутбуков и компьютеров в российские торговые сети сворачиваются, и все больше товаров завозят сюда по схемам так называемого параллельного импорта – то есть в обход разрешения их производителей (чего раньше наши власти не разрешали, а сейчас узаконили официально).

Одна из причин такой ситуации – снижение потребительского спроса. Эксперты отмечают, что в этом году россияне начали заметно меньше тратиться на все, что не относится к категории товаров первой необходимости (хотя в случае со смартфонами вопрос о том, относятся ли они к этой категории, является спорным – многие люди, особенно молодые, без смартфона и 10 минут прожить не могут). Но факт остается фактом - продажи электроники во втором квартале 2022 года упали по отношению к первому кварталу едва ли не вдвое. На этом фоне продавцы волей-неволей вынуждены снижать цены.

- Нормальный рабочий ноутбук уже можно присмотреть за 35000-40000 рублей, а еще недавно такой стоил от 50000 и выше, - говорит инженер-программист Издательского дома «Комсомольская правда» Александр Жиляев.

- Укрепившийся рубль – главная причина снижения цен, - считает ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. – И хотя товары, которые ввозят в страну по схемам параллельного импорта, стоят на 20-25% дороже, сильный рубль позволил вернуть розничные цены к январскому уровню. Вероятно, такая ситуация продлится, пока рубль снова не начнет слабеть, - тогда цены снова поползут вверх. А вот крупногабаритная бытовая техника – холодильники, стиральные машины и т.п. – дешевле стоить все равно не стали, потому что там сложнее схемы доставки. Так что все сейчас зависит от рубля. Дефицита товаров в ближайшее время ожидать не следует.

Экономика: Финансы/цены