Цены на ноутбуки и смартфоны в России упали на 30%

Рубль укрепился, цена на гаджеты поползла вниз. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Повышение цен в России на что бы то ни было – будь то бензин или гречка – обратной силы обычно не имеет. Тем удивительнее наблюдать сейчас за возвращением цен на электронику к уровню января-февраля этого года после резкого подорожания (на 30, а то и 50%) в начале весны. И это на фоне того, что прямые поставки ноутбуков и компьютеров в российские торговые сети сворачиваются, и все больше товаров завозят сюда по схемам так называемого параллельного импорта – то есть в обход разрешения их производителей (чего раньше наши власти не разрешали, а сейчас узаконили официально).

Одна из причин такой ситуации – снижение потребительского спроса. Эксперты отмечают, что в этом году россияне начали заметно меньше тратиться на все, что не относится к категории товаров первой необходимости (хотя в случае со смартфонами вопрос о том, относятся ли они к этой категории, является спорным – многие люди, особенно молодые, без смартфона и 10 минут прожить не могут). Но факт остается фактом - продажи электроники во втором квартале 2022 года упали по отношению к первому кварталу едва ли не вдвое. На этом фоне продавцы волей-неволей вынуждены снижать цены.

- Нормальный рабочий ноутбук уже можно присмотреть за 35000-40000 рублей, а еще недавно такой стоил от 50000 и выше, - говорит инженер-программист Издательского дома «Комсомольская правда» Александр Жиляев.

- Укрепившийся рубль – главная причина снижения цен, - считает ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. – И хотя товары, которые ввозят в страну по схемам параллельного импорта, стоят на 20-25% дороже, сильный рубль позволил вернуть розничные цены к январскому уровню. Вероятно, такая ситуация продлится, пока рубль снова не начнет слабеть, - тогда цены снова поползут вверх. А вот крупногабаритная бытовая техника – холодильники, стиральные машины и т.п. – дешевле стоить все равно не стали, потому что там сложнее схемы доставки. Так что все сейчас зависит от рубля. Дефицита товаров в ближайшее время ожидать не следует.