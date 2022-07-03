Особняки сбежавших звезд: Лобода и Брежнева не могут продать дома в России, а у Галкина и Хаматовой нет проблем со сделками

Вера Брежнева бросила свой дом в Подмосковье за миллион долларов. За недвижимостью присматривает прислуга. Фото: СОЦСЕТИ

У многих сбежавших за последние четыре месяца за границу звезд в России осталась элитная недвижимость. Дома в загородных поселках Подмосковья и квартиры в центре Москвы они накупили, благодаря бешеным заработкам в России. В социальных сетях уже обсуждают, как артистки из Украины и наши соотечественники переписывают или собираются продавать свое жилье, чтобы обзавестись новым на чужбине. Однако для одних звезд распродать недвижимость будет легко, а другим очень сложно.

Адвокат, автор проекта «Доступное право» Сергей Романов разобрал для kp.ru разные ситуации с недвижимостью, в которых оказались звезды.

Адвокат, автор проекта «Доступное право» Сергей Романов Фото: СОЦСЕТИ

Ситуация 1.

Многие эстрадные звезды из Украины долгие годы зарабатывали в России большие деньги. Деньги эти они выводили на счета в зарубежные банки, все что у них осталось в Москве и Подмосковье – это недвижимость. Артисты без российского гражданства с элитной недвижимостью в РФ: Светлана Лобода, Ани Лорак, Анна Седокова, Вера Брежнева, Артем Умрихин (продюсер, солист «Artik&Asti»). Все они (за исключением Ани Лорак) уехали из России. На днях появилась информация о том, что Светлана Лобода переписала загородный особняк в Подмосковье и трехкомнатную квартиру в Москве на своих друзей и сотрудников с российским гражданством. Однако Лобода эту информацию поспешила опровергнуть. Она живет сейчас то в ОАЭ, то на Кипре, а осенью ее дочь пойдет в школу в Латвии.

Чулпан Хаматова планирует покупку квартиру в Риге. Фото: СОЦСЕТИ

Если Лобода распространяет фейки о спецоперации, то ее коллега певица Анна Седокова осторожно молчит. Седокова не высказывается на политические темы. Вся ее недвижимость осталась в Москве: две квартиры в элитных ЖК — за одну из которых Седокова платит ипотеку, а во второй сделан ремонт. Анна с детьми и мужем сейчас выжидает развития ситуации в США, где учатся ее дети, а супруг работает. Ани Лорак тоже молчит, исчезнув четыре месяца назад из соцсетей. В СМИ и соцсетях Лорак объявили «сбежавшей из России» - однако сейчас певица в Москве. У Лорак и Лободы особняки в одном загородном поселке - в Истринском районе, в 25 км от МКАД по Новорижскому шоссе. Вера Брежнева сейчас живет в Италии, откуда и распространяет фейки о спецоперации. Ее дом площадью 400 кв м стоимостью 1 миллион долларов находится в элитном подмосковном поселке «Миллениум Парк», что в 19 км от МКАД.

Светлана Лобода хоче продать вот этот дом в Подмосковье. Фото: СОЦСЕТИ

Вопрос: Какие ограничения действуют для уехавших из страны украинских звезд без российского гражданства при продаже, переоформлении на других людей домой и квартир в Москве и Подмосковье?

Ответ адвоката Сергея Романова: «Особое внимание следует обратить на Указ Президента РФ №81 от 01.03.2022 года. В соответствии с ним для заключения сделки, влекущей за собой возникновение права собственности на недвижимое имущество в России, в которой участвуют контрагенты из государств, которые ввели ограничения в отношении РФ и подконтрольные им лица - с 02.03.2022 года нужно получать разрешение Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации. В остальном у иностранных граждан нет ограничений по назначению в отношении себя доверенного представителя для присутствия на сделке».

Вывод: Украинским звездам без российского гражданства, которые распространяют фейки о спецоперации, нарушая законы РФ — теперь будет непросто (чаще всего невозможно) совершать любые сделки (продать, подарить и так далее) с недвижимостью в России.

Анна Седокова в одной из московских квартир сделала ремонт, а за вторую пока платит ипотеку. Фото: СОЦСЕТИ

Ситуация 2.

Чулпан Хаматова четыре месяца назад с тремя детьми переехала на ПМЖ в Латвию. В этой стране у актрисы уже восемь лет есть дом в 80 км от Риги, вид на жительство, а теперь появилась и работа. Хаматова собирается продавать квартиру, которая осталась в Москве, чтобы обзавестись квартирой в Риге. У Хаматовой в Москве есть элитная жилплощадь – квартира площадью 158 квадратных метров в доме 1910 года постройки в районе Патриарших прудов. Чулпан - единственный собственник. Эксперт по недвижимости Арина Лац для kp.ru оценила будущую сделку: «Стоимость квартиры Хаматовой в Москве составляет минимум 120 миллионов рублей. В Риге за половину стоимости квартиры в Москве, можно купить квартиру от 250 квадратных метров».

Вопросы: Какие варианты продажи жилья в нашей стране есть у российских граждан, уехавших за границу? Можно собственнику не присутствовать на сделке, оформив доверенность из другой страны на продажу, сдачу в аренду? Доверенность в этом случае можно оформить на любого человека?

Ответ адвоката Сергея Романова: «Законодательство позволяет продавать недвижимость, не присутствуя на сделке, с помощью нескольких вариантов. Можно назначить представителя по доверенности и с помощью электронного оформления через Росреестр. Для оформления сделки электронным способом необходимо иметь специальную электронную подпись и уведомить Росреестр о согласии на передачу документов в электронном виде. В таком случае собственник может находиться в любой точке мира. Доверенности специально существуют для представления интересов человека в период, когда он не может по каким-то обстоятельствам представлять их сам. Полномочия относительно имущественных прав не ограничены. Доверенность может быть выдана на совершение любых сделок с недвижимостью. Нахождение в другой стране не лишает возможности оформить соответствующую доверенность. Для этого необходимо обратиться в российское консульство, находящееся на территории другого государства. Согласно нормам, закрепленным в статье 185 Гражданского кодекса РФ доверенность можно оформить на любого человека, даже иностранного гражданина. Главное, чтобы она имела надлежащее содержание и была удостоверена. Основное требование, чтобы представитель смог исполнить возложенные на него полномочия, а значит присутствовать на сделке и совершить все юридически значимые действия. Место жительства представителя, с точки зрения законодательства, не играет никакой роли

У Аллы Пугачевой и Максима Галкина нет необходимости спешить со сделками по недвижимости. Фото: СОЦСЕТИ

Вывод: Звезды с российским гражданством, не приезжая в Москву, смогут без проблем продать, сдать или совершить любую сделку со своей недвижимостью.

Ситуация 3.

Супруги Алла Пугачева и Максим Галкин с детьми провели четыре месяца в Израиле, а теперь прилетели до конца лета в Латвию – в курортную Юрмалу. Если Галкин активно распространяет фейки о спецоперации, и активно зарабатывает на этом концертами, то Пугачева не высказывается на политические темы. Это не случайно. Коллеги шепчутся: пока не будут окончательно решены все вопросы с дорогущим имуществом пары в России, Примадонна будет молчать. Есть предположение, что часть недвижимости на родине Пугачева перепишет на внуков и детей, а Галкин свое – на жену и детей.

Вопрос: Если даритель и одариваемый в разных странах — это усложняет процесс сделок с недвижимостью? Имеет ли значение - переписывают на супруга или чужого человека?

Ответ адвоката Сергея Романова: «Определение «переписать» имеет обиходный характер и объединяет в себе и куплю-продажу, и дарение, и иные сделки с имуществом. Произвести реализацию своего имущества разрешено как лицу, находящемуся в РФ, так и за ее пределами. Разным будет способ подачи документов: лично или через представителя или электронно, при помощи портала и использования электронно-цифровой подписи всех сторон сделки. Что касается сделок с имуществом у людей, находящихся в браке, то при отчуждении брачного имущества не супругу, а третьим лицам необходимо получать нотариально удостоверенное согласие супруга на сделку».

Вывод: У Аллы Пугачевой нет необходимости дарить или продавать жилье на родине. При желании и Галкин, и Пугачева без проблем смогут провести любые сделки в Москве или не приезжая на родину.