Олег Царев предложил провести салют в Москве в честь освобождения ЛНР

Бывший депутат Верховной рады 4 созывов и первый спикер парламента Новороссии Олег Царев. Фото: Иван МАКЕЕВ

После того, как министр обороны России доложил Верховному главнокомандующему о том, что задача по освобождению ЛНР выполнена, последовали комментарии с разных стороны - и от политиков, и от военных экспертов, и от политологов.

«КП» связалась с бывшим депутатом Верховной рады 4 созывов и первым спикером парламента Новороссии Олегом Царевым.

- Вы согласны с тем, что ЛНР, которую вы знаете очень хорошо, освобождена полностью?

- Ну, вообще правы все комментаторы. Все города ЛНР теперь под контролем союзных сил. Если кто-то считает, что министр немного торопится — ну это их точка зрения. Но факт ведь в том, что и правда - все города освобождены. И есть мнение, что и вся территория в административных границах бывшей Луганской области будет свободна в ближайшие дни.

- В последние недели, как казалось со стороны, именно по ЛНР темпы прохождения войск стали выше — значит ли это, что первая часть спецоперации выполнена?

- Было много вариантов, версий того, что является первой, второй частью спецоперации. Но я никогда не слышал, чтобы в этих целях отделяли освобождение Луганской республики от освобождения Донецкой. Потому не могу сказать: выполнена первая часть спецоперации или какая-то другая.

- Когда это называют победой...

- ...Это большая победа. И мне кажется, что, если бы в этот день в Москве был салют — это было бы правильно. И наши сторонники на Украине, и граждане России поддержали бы это двумя руками.

- Следующий шаг союзных войск — замыкание котлов и полное освобождение ДНР?

- Северск, Славянск, Краматорск, да...

- Будет создана буферная зона?

- Я слышал разговоры про буферную зону - и меня это немножко коробит. Буферные зоны можно создавать из чужих территорий. Нельзя из своих. Как только доходим до границ Донецкой и Луганской областей - и что дальше? Освободить на 300 км вперед, чтобы что — чтобы уже их обстреливали? Чем больше мы освободим, тем меньше нас будут обстреливать.

- Когда ДНР также будет освобождена полностью?

- У математиков есть правило: по трем точкам можно пытаться выстроить функцию. Судя по тому, какие были сроки продвижения в Луганске - полное освобождение ДНР займет около двух месяцев. У нас армия ввоевывается. А с другой стороны, нарастают поставки вооружений Украине. Во Львове и Тернополе, как мне пишут, огромное количество наемников на улицах городов. И ленд-лиз еще не начался. Он начнется в августе-сентябре. Когда пойдут поставки по-настоящему.

- Основные задачи к тому времени могут быть решены?

- По срокам сложно представить, чтобы успевали. Мы наблюдаем накапливание резервов украинских войск. С одной стороны — у нас победы. С другой - нам нельзя расслабляться. Украина обещает в августе-сентябре перейти в контрнаступление. И заявлял об этом не только их начальник Главного управления разведки. Надо понимать, что противостояние Запада и России — это состязание и экономик, и ВПК, и сражение на информационном фронте...

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