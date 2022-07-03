Угасли до 50: Найдены пугающие параллели в судьбах Юры Шатунова и Олега Яковлева

Юрий Шатунов умер молодым. Фото: Михаил ДЕНИСОВ

26 июня на Троекуровском кладбище более 70 тысяч москвичей и жителей России пришли проститься с внезапно ушедшей легендой 90-х - 48 летним Юрием Шатуновым, экс-солистом «Ласкового мая». Рыдающие фанаты, десятки камер, прямая трансляциях похорон и витающий в воздухе запах скандала – таким образом провожали легенду поколения.

Нечто подобное уже происходило на Троекуровском кладбище 5 лет назад, когда в июне 2017 года внезапно скончался от пневмонии экс-солист «Иванушек International» 47-лений Олег Яковлев. Музыканта тоже кремировали и похоронили на том же погосте.

И это не единственное совпадение в судьбах артистов. И в биографиях музыкантов есть еще много удивительных параллелей.

Детство

Сложности у обоих парней начались еще с рождения. Бедное деревенское детство, трудности во взаимоотношениях родителей. Оба стали обузами для своих молодых отцов (отцу Олега было 18 лет, отцу Юрия – 23 года), которые в какой-то момент бросили их матерей и отчалили в неизвестность.

Из-за недостатка поддержки мать Олега сначала отправит его в интернат, а потом опекать будущего музыканта возьмется старшая сестра Светлана.

«Каким-то образом судьба нас привела в Улан-Удэ. Нам сразу дали квартиру, я немного пожил в интернате, пока мы как-то обустраивались. А детство моё прошло в поселке Селенгинск Кабанского района, где я жил и проучился до 8 класса»,-рассказывал Яковлев в интервью.

К слову, позже будущий «Иванушка» бросит школу и в 12 лет отправится работать на завод, вязать валенки.

Шатунов же окажется в интернате в 12 лет, перед этим Юра несколько лет бродяжничал. Заботу проявит Валентина Тазекенова, глава детского дома в одном из поселков в Башкирии. Вскоре она будет переведена на аналогичную должность в Оренбург, где получит старт и звездная карьера Шатунова.

Что же до родителей. Отцы музыкантов попытаются проявиться в жизни артистов уже в зрелом возрасте, когда оба они будут популярны. Но ни Юрий, ни Олег с ними видеться категорически не захотят.

- Я не желаю говорить на эту тему, мне эти люди не интересны, - так отвечал Шатунов на вопрос об отце во время общения с читателями «КП-Уфа» в ноябре 2008 года.

Певец Олег Яковлев Фото: Михаил ФРОЛОВ

Популярность

Оба музыканта обрели популярность благодаря музыкальным группам («Ласковый май» и «Иванушки International»). Причем продюсеры коллектива не скрывали, что весомую роль в прохождении кастинга сыграла смазливая внешность и сладкий голос исполнителей.

Успех у обоих проектов был просто фантастический. «Иванушкам» и «Ласковому маю» покорились все главные площадки страны, деньги лились на музыкантов рекой, а влюбленные фанатки штурмом брали гримерки и гостиничные номера артистов.

Конечно, в карьерах музыкантов есть существенная разница. Хотя бы в том, что Юрий Шатунов стоял у истоков коллектива, получившего с помощью продюсера Андрея Разина всероссийскую известность. А Олег пришел уже в готовый и очень популярный проект, из которого просто уходил один из солистов - Игорь Сорин. И ему вместе с оставшимися участниками Кириллом Андреевым и Андреем Григорьевым-Апполоновым предстояло сохранить былую популярность.

Что, впрочем, совсем не отменяет достижений обоих. Ведь песни и «Ласкового мая» и «Иванушек» распевают в нашей стране не один десяток лет

Уход из группы, подделка документов и смерть

Несмотря на огромную популярность и Юрий и Олег поспешили покинуть популярные проекты после долгих лет успешной работы. Причиной ухода Юрия стал конфликт с продюсером коллектива Андреем Разиным, а Олег поссорился с коллегами из-за девушки – журналистки Александры Куцевол, которая подбила Яковлева заниматься сольным творчеством и стала его продюсером. По мнению близких, девушка долгие годы добивалась взаимности музыканта, на всех углах крича о своей любви.

«Я считаю, что Саша развалила группу, такой синдром Йоко Оно. Она начала говорить: «Ты лучший». Вот я и повелся. Поссорился с ребятами», — с иронией считал Яковлев.

После ухода из группы Юрий Шатунов некоторое время жил в Америке, затем перебрался в Германию, где встретил девушку Светлану, женился и завел детей.

О творчестве певец так же старался не забывать, стараясь записывать сольные треки, а так же надеясь исполнять и песни «Ласкового мая», для чего заключил договор о сотрудничестве с автором хита «Белые розы» Сергеем Кузнецовым, с которым дружил еще с Оренбурга.

Правда, процессу сильно мешал бывший продюсер коллектива Разин, запрещавший Юре выступать и исполнять песни легендарного коллектива.

- Хватит кормить идиотов!- – писал тогда продюсер директору Шатунова Аркадию Кудряшову. – Мои юристы настаивают привлечь вас к уголовной ответственности за то, что вы заключили договор с невменяемым человеком. И тем самым нанесли мне, как правообладателю, материальный ущерб. Это будет арест всего вашего имущества и срок. Так как Кузнецова признали невменяемым и ответственности он не несет. Одумайтесь!

Вместе с Кузнецовым Шатунов пытался отстоять свои права в суде, но, к сожалению, проиграл Андрею Разину, который предоставил представителям власти нотариально-заверенную бумагу от 1992 года, повествующую о том, что все права на музыкальный материал группы остаются за ним. Юрий и его представители постоянно твердили, что бумаги Разина - подделка.

«В документах большое количество несостыковок. Доверенность дает один человек, договор подписывает другой, приложение к договору вообще подписывает третий»,– возмущалась адвокат Шатунова Асель Мухтарова-Казарновкая

И действительно. За два дня до смерти Шатунову удалось выиграть суд у Разина. Артист получил право исполнять хиты «Ласкового мая». Но, увы, порадоваться этому факту Юра толком не успел – его жизнь трагически оборвалась в результате обширного инфаркта.

История с подделкой документов случилась и в жизни, а точнее после смерти Олега Яковлева.

Со своей девушкой и продюсером Александрой Куцевол он прожил около 4 лет в гражданском браке. Его мучили постоянные депрессии, во время которых он начал сильно злоупотреблять алкоголем. В какой-то момент негативная привычка подорвала здоровье музыканта и он оказался в больнице. Врачи поставили серьезный диагноз – цирроз. Требовалось длительное, а главное, дорогостоящее лечение.

Однако вместо этого Олег сбежал на гастроли вместе со своим продюсером. В следующий раз 47 летний Яковлев приедет в больницу уже умирать.

После себя певец оставил лишь дальних родственников – племянницу Татьяну и ее детей. И имущество стоимостью в 200 миллионов рублей (это 3 квартиры в Москве, 2 квартиры за границей, машина).

После похорон «Иванушки» начались странные события. Александра попросила племянницу Яковлева Татьяну подписать бумаги на передачу ей прав на сольное творчество Олега, а когда та согласилась, попросила ее подписать еще одну бумагу.

Куцевол хотела получать и авторские отчисления на хиты Яковлева, написанные им для «Иванушек».

Эту бумагу племянница артиста подписывать отказалась. После этого две женщины общались только в судах.

Выяснилось, что перед смертью Олег успел составить завещание, в котором распределил нажитое между племянницей и своим университетским другом актёром Романом Радовым.

Куцевол в документе не было, однако она явилась к нотариусу с бумагой из Сербского города Чачак, где было указано, что они с Олегом поженились еще в мае 2012 года.

Хотя ни Татьяне, ни Роману, ни его коллегам по группе (тогда Олег еще пел в «Иванушках») ничего об этом браке не известно. Плюс ко всему Куцевол добивалась отмены завещания через суд, заявляя, что Яковлев был невменяем на момент его подписания.

«Олег всегда в личных и публичных беседах говорил, что на Куцевол жениться не намерен. Но по документам оказалось, что они якобы несколько лет назад расписались в Сербии, в каком-то городишке с населением 70 тысяч человек. Я бы еще поняла, если бы брак был заключен в Черногории — у Олега там квартира. Но зачем ехать в эту сербскую глушь и потом хранить все в тайне? Возможно, конечно, Олег не хотел расстраивать поклонниц изменением своего семейного статуса. Но родственникам-то и друзьям из «Иванушек» вполне мог рассказать! К тому же нет ни одной фотографии со свадьбы. А в имеющейся у меня копии из регистрационной книги этого сербского городка не стоит ни одной подписи!» — восклицала племянница Олега Татьяна

Начались судебные проверки документа, в результате которых выяснилось, что это подделка.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

«Слава уходила, а они угасали»

Почему судьбы, успех, а главное гибель таких разных внешне и по характеру артистов сложились столь схожим образом?

Цифровой психолог Вера Ганеева уверена, что в судьбах наших героев есть много пересечений.

Цифровой психолог Вера Ганеева. Фото: Личный архив

- Жизненная энергия — это, собственно, энергия, благодаря которой мы появились на свет и живём на этой планете. Если энергии нет, то человек заболевает и умирает. Даже если объективных причин для этого нет, -считает Вера Ганеева. - Энергию нужно все время генерировать, но человек так устроен, что он постоянно ее теряет. Особенно ярко это проявляется в моменты невостребованности и интриг. Шатунов и Яковлев были личностями очень ранимыми. Они очень страдали от обмана, от борьбы. Тем более, что бороться приходилось с людьми когда-то близкими. А это отнимает куда больше сил.

К тому же наши звёзды уходили из жизни по завершении первой триады своего 9 -летнего жизненного цикла, когда нужно было переосмыслить жизненные итоги.

Однако в прошлом оба артиста потратили слишком много энергии на бессмысленную борьбу, депрессии, скандалы с продюсерами и коллегами.

Их депрессия усиливалась, на тонком уровне происходил сильный отток энергии.

То есть сил существовать дальше на энергетическом фоне не оставалось, поэтому любая неприятность провоцировала сильнейшее обострение.

Любопытно, что Андрей Разин и девушка Олега Яковлева Александра Куцевол родились в одном месяце – в сентябре. Только с разницей в 20 лет. Девушка родилась в 1981 году, а продюсер «Ласкового мая» - в 1963.

Разбирая дату рождения Олега (18.11.1969), вижу, что счастье у него было через признание.

Отсутствие признания, звездности и славы, для него было триггером, который приводил его в ярость.

Отсутствие признание привело его к потере энергии, он стал угасать.

Внутри Олег был победителем, ему важно было быть первым, не получив это, он сильно разрушался и уходил в депрессию.

У Юры Шатунова (06.09.1973) тоже был снижен эмоциональным фон, в судах с Разиным он потерял много энергии.

Для него важен был материальный мир, он готов был бороться и отстаивать свои права очень эмоционально.

Объединяющим фактор в дате рождения наших звёзд - стремление к славе. Им очень важно было постоянно чувствовать себя востребованными. Отсутствие признания запускало механизм саморазрушения психики. И как следствие- саморазрушении организма.

Мы все стремимся у успеху, к деньгам, к отношениям.

Это привязки материального мира.

Чем сильнее к чему-то привязка, тем больше энергии мы теряем.

Энергию нужно все время генерировать, но человек так устроен, что он постоянно ее теряет, а в моменты несогласия и страдания, он теряет ее еще сильнее.

Так случилось с нашими звёздами, потеряв былую славу, поскандалив с близкими людьми, они потеряли много энергии.

Да, со стороны кажется, что у Юры и Олега похожие судьбы. Но на самом деле все гораздо проще. Эти люди просто имеют схожие жизненные коды,-считает нумеролог Вера Ганеева.

Как узнать свой энергетический год?

К слову, определить свой энергетический год - весьма просто. Достаточно сложить свой год, месяц рождения и прибавить к ним цифры текущего года.

В случае с Юрием Шатуновым это 6 сентября. Прибавляем к этой дате год его смерти.

6+ 9+ 2+0+ 2+2= 21

Складываем 2+ 1 получаем -3.

В случае с Олегом Яковлевым дата рождения 18 ноября и к ней нужно прибавить 2017 (именно тогда скончался исполнитель). Сочетаем между собой и так же получаем цифру 3.

Общий прогноз для всех чисел цикла:

1-й год – вы закладываете свой новый цикл. Идет большой приток жизненной энергии. Проанализируйте свои возможности и цели. Все, что вы сейчас делаете, повлияет на вашу дальнейшую жизнь.

2-й год - год медленного роста, требующий спокойствия. Не следует принимать судьбоносных решений, переезжать в другие города и страны. Будьте разборчивее в связях, защищайте себя и свои идеи. Однако делайте это мягко.

3-й год - энергия этого года влияет на отношения. Появится желание разорвать все свои связи, уйти. Правда, впоследствии человек может пожалеть об этом. Если у вас выпала цифра 3 при расчете, в этом году постарайтесь проявить максимальную дипломатию, в особенности в общении с близкими людьми и партерами по бизнесу. Резкость и категоричность могут обойтись вам боком.

4-й год – год мистических совпадений. Возможно, в вашей жизни будут происходить события, не поддающиеся логическому анализу. И как следствие, появиться тяга к эзотерике. Не стоит этому удивляться. В этом году вы действительно будете немножечко колдуном или ведьмой – и при помощи силы мысли сможете притянуть в свою жизнь позитивные или негативные перемены. Совет: старайтесь думать о хорошем.

5-й год – год коммуникации, путешествий и переездов. Не стесняйтесь говорить о себе и получите награду. Негативным аспектом года так же может стать получение информации. Вы можете услышать или узнать то, чего не совсем не хотели.

6-й год – время для упорядочения домашних и служебных дел. Не уклоняйтесь от ответственности, уделяйте внимание близким. Лишний раз позвоните родителям, проведите время с детьми. Займитесь здоровьем.

7-й-год – год осмысления, получения знаний, укреплению своих позиций. Время обоснованных решений и действий. Внутренней работы над собой. Счастливых случайностей в этом году не будет. Весь успех придет благодаря результатам труда.

8-й год – год наработки кармы на следующий энергетический цикл, проработка всех неудачных кармических аспектов прошлого. В этом году не следует брать кредиты, жениться или разводиться. Нужно оставить все свои страхи и понять, где и кем вы хотите быть. Все знания, полученные в этом году будут служить очень долго.

9-й -год - время подведения итогов и завершения цикла. Какие-то двери закроются, а люди уйдут. Год, когда нужно отпустить все обиды и попросить прощения. Если не можете сказать лично, напишите письмо. Завершите все старые дела, выкиньте вещи. Так же на 9-й энергетический год человек может впасть в депрессию, почувствовать опустошение в эмоциональном и физическом плане. Этому чувству ни при каком раскладе не следует поддаваться, а помнить, что все плохое имеет свойство заканчиваться.