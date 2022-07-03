Скрывающая тяжелую болезнь Рената Литвинова тает на глазах

Актриса и режиссер Рената Литвинова Фото: Борис КУДРЯВОВ

Рената Литвинова несколько месяцев назад покинула Россию. Актриса улетела в Париж, где у нее есть шикарная квартира. На чужбину артистка отправилась не просто так. Ей диагностировали тяжелый недуг. О том, что звезда серьезно больна, сообщал ее коллега по МХТ имени Чехова Павел Табаков. Сама знаменитость свой диагноз не раскрывает, но периодически публикует фотографии, на которых выглядит исхудавшей, бледной и изможденной.

Рената Литвинова после побега в Европу постоянно рассказывает и показывает, что происходит в ее жизни. Уехавшая во Францию актриса размещала фотографии из больницы под капельницами. Потом написала письмо худруку МХТ имени Чехова Константину Хабенскому о том, что не может вернуться в Россию из-за недуга.

Павел Табаков ранее сделал заявление о тяжелом недуге артистки. "Рената Литвинова по состоянию здоровья отлучилась в Париж. Пока госпиталь, где она находится, запретил ей летать", - делился актер.

А на днях Рената поведала, что вынуждена сидеть на экстремальной диете. "Сейчас я сижу на диете. К сожалению, с полным исключением шампанского. День - на арбузе, день - на вареной картошке без всего. Так четыре дня", - написала она в блоге.

Литвинова буквально тает на глазах. При этом она отметила, что справляется с жизненными испытаниями. "Это скорее переносимо. В конце концов - втягиваешься… И «поднимает голову» склонность к самоистязанию", - добавила актриса.