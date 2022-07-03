Андрей Соколов стал президентом кинофестиваля Василия Ланового

Фото: artek.org

Вот уже тридцать лет подряд Международный Детский Кинофестиваль «Алые паруса Артека» проводится силами директора ассоциации «Киногром» Ирины Громовой. Раньше президентом кинофестиваля был Василий Семёнович Лановой, а в этом году в команду Громовой в качестве президента кинофорума вошёл Андрей Соколов.

В прошлом году звезда «Ленкома» занимал должность вице-президента фестиваля, в этом же Соколов был избран главой «Алых парусов Артека».

- Эти встречи важны и для взрослых людей, и для детей, - объяснял свою миссию на фестивале Андрей Соколов. – Для артистов это осознанное мероприятие, а для ребят – на уровне «интересно, что из этого получится». Приятно, что после таких встреч некоторые из детей начинают всерьёз задумываться над тем, чтобы найти себя в профессии, связанной с кино.

Фото: artek.org

Все мы родом из детства, и Артек для каждого ребёнка из Советского Союза – это какой-то особый мир, куда мечтали попасть все, - делится Андрей Соколов. - Когда я был в классе в пятом-шестом, мне посчастливилось попасть в Артек один раз, я был в лагере Морской.

Время шло и когда я уже начал заниматься актёрской профессией, попал в Артек уже как гость кинофестиваля «Алые паруса Артека». И как-то так случилось, что я уже сердцем прикипел именно к этому фестивалю. И с организатором Ирой Громовой у нас сложились очень такие близкие, доверительные отношения, почти родственные отношения. Теперь мы вместе творим это чудо. Каждый год мы дважды прилетаем в Артек на подготовку фестиваля, а потом и на сам фестиваль. Все эти хлопоты, вся эта суета завораживает – потому что она добрая, во благо, и, несмотря на какие-то трудности, такая радостная работа. Потому что дети – наше будущее, потому что какие зёрна мы сеем, такие плоды и будем пожинать,-считает артист.

Фото: artek.org

В рамках открытия кинофорума звёздный десант в лице Натальи Гвоздиковой, Василия Мищенко, Михаила Дорожкина, адвоката Павла Астахова и других знаменитостей уже побывал с приветствием во всех отрядах Артека. Ближайшие планы -мастер-классы с воспитанниками Артека и создание с ребятами конкурсных детских короткометражек, которые потом будет оценивать звёздное жюри.