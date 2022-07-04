Гоп со смыком - это буду я

Недолго музыка играла: скрипач Арсений (Марк Эйдельштейн) нашел себя в наркоторговле. Фото: START

Продюсерский квартет Илоян - Шляппо - Троцюк - Жалинский уже делал кино о симпатичных маньяках («Хороший человек»), симпатичных вампирах («Вампиры средней полосы»), симпатичных психопатках («Медиатор») и симпатичных киллерах («Надежда»). У всех у них была прорва домашних проблем, ипотека, нелюбовь, гадкие дети и кризис среднего возраста.

Так что странно было бы в сериале по наркотрафику ждать от них саги о негодяях-отравителях. Напротив - милейшие, как оказалось, люди.

Арсений (Марк Эйдельштейн) тонок, мятежен, музыкально всклокочен, прибыл в Питер из Пятигорска с хорошей скрипичной подготовкой, без вины влип в историю с веществами, но быстро оседлал бизнес взамен павшего куратора. Несмотря на музыкальные пальцы, обладает хорошим ударом справа и длинными руками средневеса. Почти незаметно для глаза переходит со скрипки на светошумовое, а после и боевое оружие.

Макс (Рузиль Минекаев) воспитан добрым алкашом и, как все гопники, мечтает стать ниггером, для чего носит худи и штаны с болтающейся мотней, говорит «бро», читает рэп и крысит с клумб чужие закладки. Любит девочку, случайно отправленную им в наркотическую кому.

Даша (Катерина Беккер) ассистирует консерваторскому профессору, халтурит на корпоративах и отсылает деньги родне.

Лера таскает с юга блоки травы, работает пушером у грузин и по делам наименее привлекательна из всех - но бесстыжее обаяние Кристины Кучеренко в расход не спишешь, и даже разборчивый Арсений на него покупается.

Филипп (Михаил Кремер) служит в наркоконтроле, крышует поставки и бесплоден от нервных перегрузок.

Михо (Лев Малишава) - партнер Филиппа по грязному бизнесу и борьбе с ним и из кожи лезет, чтоб заслужить прощение дочери за развод с ее мамой.

Все любят музыку, красоту, деньги, близких и заняты нужным и важным делом снабжения города на Неве нюхательной химией, от которой у везучих кайф, а у невезучих передоз, отек и кирдык. В целом жизнь, труд и философия мерзавцев могут быть довольно увлекательны - что доказано аж полвека назад фильмом «Семнадцать мгновений весны» и тысячу раз с той поры. По ходу несколько человек грохнут - но раз все поголовно в бизнесе, туда им и дорога; весь интерес, кто выплывет. Ставлю на кудрявого, у него харизмы и энергетики на сто человек и второй сезон.

Конечно, название стрим-сервиса Start (с регулярной трансформацией в знак доллара) в фильме о становлении цепочки наркотического сбыта звучит несколько двусмысленно - однако порочное потребительское воспитание последних тридцати лет делает любой честный молодежный сериал слегка двусмысленным. Достаточно, чтобы конец подобных цепочек просматривался ясно, а он просматривается. Восьмисерийная дистанция идеальна для того, чтобы сначала восхитить легкими деньгами-тратами, а ближе к концу смутить внезапным сокращением продолжительности жизни.

Сценаристы фильма о порывистом Эйдельштейне просто обязаны носить фамилии Талал и Израйлит - хотя бы ради знания материала. Так и происходит, у них гладкие, без заусениц диалоги, а угадайка, кого грохнут, а кого нет, удержит внимание до самого конца. Конечно, уже надоело на титрах ежесерийно слышать новый рэп о тревожной молодой душе - но молодежного кино без этого субпродукта не будет еще лет 20, пока реальные ниггеры не изобретут еще какой-нибудь музыкальный стиль безмозглых и обиженных окраин.

Если зрительская эмоция колеблется между волнением, спасутся ли детки вовремя, и трезвым желанием утопить их всех оптом в Неве - значит, сериал удался, вышло объемненько, и актеры со сценаристами не зря хлеб едят.

Ставил фильм Александр Цой, игравший всех без исключения китайцев гастарбайтерского кино и даже Батыя в «Легенде о Коловрате». И тут уже, памятуя о «Happy End» Евгения Сангаджиева, не обойтись без вопроса: сериалы о порочном блеске столиц у нас всегда будут делать артисты-эпизодники с Востока?

Если да - отличное решение проблемы занятости.

«Смычок»

2022 год. Реж. Александр Цой.

Онлайн-кинотеатр Start.«Смычок»