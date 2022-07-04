Тень независимости США: О чем американские политики предпочитают молчать

Прошлое 4 июля Джо Байден отметил вместе с кукольными американскими президентами (слева направо): Авраамом Линкольном, Теодором Рузвельтом, Джорджем Вашингтоном и Томасом Джефферсоном. Худший президент в истории США в компании не самых плохих... Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Чтобы насолить Англии, Париж потратил на «войну в тринадцати колониях» триллион долларов на нынешние деньги.

4 июля - главный национальный праздник американцев. За два с половиной века обросший мифами. Мол, жили-были в тринадцати британских колониях мирные трудолюбивые фермеры. Устав от короля-угнетателя, создали народную милицию, порвали отборные части врага на британский флаг и провозгласили первое на земле Государство Свободы.

Но на самом деле те события в Новом Свете были лишь отголоском игры великих европейских держав. А сами США являлись стопроцентно парижским проектом и без помощи золотой лилии (символ короля Франции) никогда не добились бы «самостийности». Расскажем реальную историю, о который нынешние вашингтонские политики вспоминать не любят.

«СТРЕМЛЕНИЕ К ВОЛЕ» НАРОДУ ПРИВИЛИ ИЗ-ЗА ГРАНИЦЫ

Какую войну можно с полным правом назвать первой мировой? Ту, что была в 1756 - 1763 годах и осталась в истории как Семилетняя. У нас в школах учат лишь ее битвы на европейском театре, но сражения кипели от Канады до Филиппин. И по итогам одни главные участники войны, англичане, победили других - французов. Отняв их богатейшие колонии в Квебеке, Индии, Африке…

Париж затаил обиду, стал мечтать о реванше. И решил действовать асимметрично. Снова в лоб сталкиваться с врагом - учитывая недавние поражения - глупо. Куда лучше воевать чужими руками.

Самой развитой британской колонией была Северная Америка. Лондон получал сказочные барыши, сбывая туда свои товары, а во избежание конкуренции в Новый Свет было запрещено поставлять фабричные станки (чтобы, не дай бог, американцы не завели собственную промышленность). Колонистам это не нравилось, но ни о какой независимости будущие «отцы США» и не думали. Бенджамин Франклин в своей Пенсильвании в Семилетнюю войну собрал 12 тысяч ополченцев для борьбы с французами, а молодой Джордж Вашингтон успешно бил «потомков галлов», состоя на службе в британской армии.

И вот в 1768 году в будущие США приезжает французский супершпион Иоганн Кальб. У него тайная миссия лично от королевского министра Шуазёля. Задача - провентилировать обстановку. Кальб проводит в Новом Свете четыре месяца, знакомится с будущими сепаратистами, придает их мыслям «нужное» направление. И потом шлет в Париж реляции: «дух независимости» у американцев есть, работать можно.

Затем англичане допускают просчет, пытаясь еще больше взвинтить налоги с колоний. Те начинают роптать. Интересы американцев в Лондоне представляет Бенджамин Франклин. В перерывах он ездит по Европе, посещает Париж. Там безродного «старину Бена» встречают с царскими почестями. Во дворце его благосклонно принимает сам король Луи XV. Тогда как британский монарх на мольбы Франклина снизить налоги для его родины вообще не отвечает.

А все это время «золотая лилия» грамотно работает с перспективными лидерами заморских сепаратистов: берет в оборот, внушает «правильные» идеи. Забегая вперед: после американской революции послом США во Франции станет как раз Франклин (именно эта страна первой и признает молодое государство). Жить он будет в особняке в Пасси, а содержать его будет Ре де Шомон - французский аристократ и личный друг короля. Из любви к свободе, конечно.

ПОДАРКИ ОТ «ДОБРОГО ЛУИ»

В 1775 году американцы поднимают восстание против англичан. Численность плохо вооруженных ополченцев - едва 10 тысяч, англичан - вдвое больше. Первые пару лет сепаратисты проигрывают. Не беда! В 1780 году флот «дядюшки Луи» (французского короля) проводит операцию под названием «Специальная экспедиция»: 10 боевых кораблей и 36 транспортов перебрасывают в Новый Свет 5500 отборных солдат. Формально Лондон и Париж друг с другом не воюют, а все эти люди - «добровольцы».

…Осенью 1781-го происходит ключевая битва - американцы осаждают англичан в Йорктауне (Вирджиния). Тех и других - примерно по 10 тысяч. В решающий момент с подкреплениями прибывает французская эскадра, блокируя город с моря. Джорджу Вашингтону нечем платить жалованье своим «милиционерам». Но на флагманском корабле - 500 тысяч серебряных песо от союзников-испанцев. Для Мадрида это была крайне выгодная инвестиция: вскоре победители стали делить трофеи и «в благодарность» Мадриду отдали другую бывшую английскую колонию, Флориду.

КОНСТИТУЦИЯ ПО РЕЦЕПТАМ МАСОНОВ

И вот эффектное завершение - в 1787 году новое государство получает первую в мире конституцию (в современном понимании). Для своего времени - документ прогрессивный, уже в преамбуле обещающий «закрепить блага свободы за нами и потомством нашим».

А кто главный враг свободы?

Правильно, тиран. Поэтому следующие статьи конституции прописывали разделение властей на три ветви: чтобы президент не стал диктатором, ему противостоит конгресс, а над ними - Верховный суд, устанавливающий правила игры.

Правда, тут любой знаток XVIII века скажет: это же почти дословное повторение идей французских философов-просветителей - Монтескьё и Руссо. А если копнуть еще глубже, выяснится: все это - идеология масонов, чьи крупнейшие ложи находились как раз

во Франции. Вокруг тайного общества вольных каменщиков тоже нагромождено много мифов. Но, по сути, это был просветительский проект, который в разгар века Просвещения создали интеллектуалы из парижских гостиных. Дескать, наш мир несовершенен, но мы его приведем к счастью. А если на пути понадобится свергнуть законную власть и убить всех несогласных - то тем хуже для них.

Опять же, это очень напоминает нынешнюю американскую идеологию «гуманитарных бомбардировок во имя демократии». Что неудивительно - вспомните, кто создавал 250 лет назад США: и отцы-основатели, и их парижские друзья состояли в одних и тех же тайных ложах. И этого никто не скрывает, на пирамиду на долларовой банкноте взгляните - старый масонский знак.

То есть европейским тайным обществам нужен был полигон для отработки своих социальных теорий, и выбрали кого не жалко - заокеанских фермеров. А поскольку с этим совпали государственные интересы Франции (король Людовик мечтал поквитаться с англичанами) - все вышло просто блестяще.

Но хозяин Версальского дворца радовался недолго. «Американская экспедиция» обошлась Парижу в 1,3 млрд ливров (порядка триллиона долларов в нынешних ценах). В бюджете Франции из-за этого образовалась дыра, начался финансовый кризис. Через пару лет, в 1789-м, уже в Париже как по волшебству появились «восставшие народные массы». В итоге герои американской экспедиции устроили революцию в самой Франции.

Король был казнен.

Как бы напоминая: когда ты «несешь демократию» куда-нибудь за океан - будь готов, что она к тебе и вернется.