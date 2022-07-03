Владимир Путин: Товарооборот с Белоруссией приблизился к 40 млрд долларов

Президент России Владимир Путин. Фото: REUTERS

Накануне Дня независимости Белоруссии и в дни 30-летия установления дипотношений между Москвой и Минском Владимир Путин обратился к участникам 9-го форума регионов двух союзных стран и к лидерам их парламентов.

Президент РФ обозначил основные черты нашего сотрудничества.

- Высшим Госсоветом Союзного государства утверждены Основные направления реализации положений союзного Договора на 2021 - 2023 годы и 28 программ, - напомнил российский лидер. - Сейчас уже верстаются новые союзные программы на последующий трехлетний период, начиная с 2024 года.

Российский президент подчеркнул, что уже около 40 процентов запланированных мероприятий выполнены.

- Двусторонний товарооборот за прошлый год увеличился более чем на треть, приблизившись к 40 миллиардам долларов, - подчеркнул глава российского государства. - И за первые четыре месяца текущего года рост продолжился.

Президент обратил особое внимание на то, что по накопленным капиталовложениям в белорусскую экономику Российская Федерация прочно удерживает первое место.

- Мы вложили более четырех миллиардов долларов, - уточнил он. - В Белоруссии работают около двух с половиной тысяч компаний с российским участием.

Владимир Владимирович не без удовольствия напомнил о том, что в 2022 году «Росатом» планирует завершить сооружение Белорусской АЭС в Гродненской области, а белорусские профессионалы готовы принять активное участие в строительстве «Роскосмосом» объектов космодрома Восточный в Амурской области.

- В ходе недавней встречи с президентом Лукашенко в Санкт-Петербурге мы подробно обсудили вопрос, как задействовать для экспорта белорусских товаров на внешние рынки перевалочные возможности российского портового терминала на Балтике, - заявил Путин.

Он также сообщил, что сейчас в российских учебных заведениях обучается около 12 тысяч граждан Белоруссии, притом растет число белорусских студентов, которые получают образование в российских вузах на бюджетной основе.