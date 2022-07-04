Ксения Собчак уехала из России: "Страшненький и лысый вывез блондинку в Дубай"

У телеведущей в Эмиратах есть собственное жилье Фото: СОЦСЕТИ

Ксения Собчак улетела из России в Дубай. Там теледива решила по-быстрому срубить деньжат. Так, жена Константина Богомолова предложила доверчивым россиянам провести с ней три дня за 300 тысяч. Свои курсы знаменитость запустила не одна.

"Дубай. Лето. Наша обучающая программа стартовала", - написала Ксения Собчак в блоге. Она прилетела в Дубай в бизнес-классе.

У нее целая россыпь курсов для доверчивых покупателей: марафон успеха с ценником до 600 тысяч за участие, собственный элитный клуб друзей, а теперь еще и туры в Дубай. Светская львица отправилась "продавать воздух" в компании невысокого мужчины. "Страшненький и лысый вывез блондинку", - написал ее напарник.

Криптотур от Собчак стоит 300 тысяч рублей без учета перелета и проживания. Участники поучаствуют в нескольких мастер-классах и непременно поужинают с самой Ксенией.

Стоит отметить, что в Дубае у знаменитости есть свои апартаменты. Ее выбор пал на апартаменты площадью 120 квадратов в премиальном жилом комплексе в самом сердце Дубая.

Хоромы с двумя спальнями и видом на башню Бурдж-Халифа, оперу, парк и фонтаны оцениваются в 60 миллионов рублей. Местное законодательство позволяет гражданам России приобретать имущество в Эмиратах и оформлять право собственности на себя.