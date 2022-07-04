Борьба со стихией: как в Якутии справляются с лесными пожарами

На сегодняшний день в Якутии действуют пятьдесят два лесных пожара на площади около сорока тысяч гектаров. В прошлом году эта цифра была куда больше. В этот день в минувшем году действовало 264 лесных пожара на общей площади 703 тыс. га.

Это, конечно, много, но, похоже, в нынешнем году лесным пожарным и спасателям удастся предотвратить катастрофические последствия природного бедствия, подобные тем, которое настигли Якутию в минувшем году. Тогда из-за аномально жаркого лета, ураганных ветров и человеческого фактора в Якутии сгорело порядка 8,5 миллионов гектаров леса. Чтобы минимизировать ущерб от пожаров власти Якутии в этом году кратно увеличили силы и средства для тушения огня. Огромную помощь республике в борьбе с огнем оказывает федеральное правительство.

Еще 28 июня Правительство Якутии из-за распространения пожаров ввело режим чрезвычайной ситуации в республике. Указ об этом подписал глава Якутии Айсен Николаев.

Глава республики пояснил, с 21-го июня до 10 июля в Якутии традиционно фиксируется самое большое число пожаров. Благодаря усилиям лесопопожарных служб, помощи федеральных и региональных сил, оперативному реагированию на возникающие пожары ситуацию пока удается контролировать. По прогнозам, погода на предстоящей неделе сохранится очень жаркая. На большей территории Якутии вообще не выпадет никаких осадков.

«Все должны быть предельно мобилизованы. От того, как мы отработаем в ближайшие 10 дней, зависит успешное прохождение всего пожароопасного сезона. Если мы продержимся так, как продержались в последние дни, то пожароопасный сезон пройдем лучше, чем предыдущий», - подытожил Айсен Николаев.

Когда бушует таежный пожар на десятках и сотнях гектаров потушить его или приостановить действительно может только сильный дождь. До этого пожарные без колоссального риска для жизни не в состоянии даже приблизиться к очагу возгорания.

Из-за дефицита природных осадков в Якутии этим летом активно используется практика искусственных дождей. Это снижает скорость распространения огня и уменьшают его силу. Рукотворные осадки устраивают при помощи самолета-зондировщика Ан-26.

«Искусственное увеличение осадков создают, обстреливая кучевые облака на высоте от четырех до шести километров специальными пиропатронами ПВ-26М. В них содержится йодистое серебро. Его частицы становятся центрами кристаллизации влаги и вызывают "искусственные осадки". При этом имеет смысл воздействовать на облака, которые уже имеют в себе достаточный объем влаги. Если такие объекты удается обнаружить авиаразведке, наша работа может увеличить объем выпавших осадков на 30-80 %», - пояснил заместитель начальника летно-производственного отдела ФБУ «Авиалесоохрана» Олег Нетягин.

Искусственный дождь вызывают с таким расчётом, чтобы в момент выпадения осадков облака находились непосредственно над районом лесного пожара. Это оказывает существенную помощь наземной группировке лесных пожарных авиалесоохраны в ликвидации очага возгорания.

«В эти пожароопасные дни на территории Якутии работают 417 сотрудников Федеральной авиалесоохраны, а также из Приморья, Хабаровска, Бурятии и Читы. При обнаружении пожара во время авиаразведки, для его тушения выдвигаются парашютисты-пожарные и десантники-пожарные. Это профессионалы, которые прошли специальную подготовку, в том числе психологическую. Парашютисты совершают прыжок на пожар, если нет возможности десантировать работников авиалесоохраны с помощью спусковых устройств на шнуре с вертолетов. А искусственный дождь дает возможность на земле лесным пожарным подойти к кромке пожара, локализовать его, а затем полностью потушить», - рассказывает начальник отдела по связям с общественностью ФБУ «Авиалесоохрана» Алексей Нарышкин.

Кстати, еще месяц назад президент Владимир Путин поручил правительству России совместно с властями Якутии провести в регионе эксперимент по искусственному вызыванию осадков с целью снижения природной пожарной опасности на нелесных землях и примыкающих к лесу. Ответственными за исполнение задачи глава государства назначил премьер-министра Михаила Мишустина, а также главу Республики Саха Айсена Николаева. До 15 декабря текущего года они должны отчитаться перед президентом о выполнении поручения.

Территория Якутии превышает 308 миллионов гектаров. Это самый большой по площади субъект Российской Федерации. Из-за огромных площадей наиболее эффективным способом локализации или предотвращения распространения лесных пожаров являются оперативное обнаружение и быстрое реагирование на тушение лесных пожаров с использованием передовых методов. Действенную помощь в труднодоступных территориях Якутии оказывает способ создания минерализованных полос с помощью взрыва. Фактически такая полоса - это полутораметровый ров глубиной до полуметра, который пропахивает трактор специальным почвообрабатывающим оборудованием. Основное назначение минерализованный полосы – задерживать распространение низового пожара. Также она служит опорной линией, от которой лесные пожарные авиалесоохраны запускают отжиг или встречный огонь.

Огромный опыт борьбы с лесными пожарами приобрели администрации муниципалитетов. Николай Александров, первый заместитель главы Сунтарского района рассказал, что администрация предусмотрела необходимый резерв средств на ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Поэтому нет дефицита ГСМ для техники, которая прокладывает огнезащитные полосы и используется для патрулирования территории. Закуплено необходимое оборудование для ликвидации возгораний. Но самое главное, местные жители стали относится к соблюдению пожарной безопасности очень внимательно.

«У нашего улуса достаточно большая территория, из-за этого при возникновении какого либо возгорания в лесах его очень сложно обнаружить в первые часы. Поэтому осуществляется регулярный облет территории на самолете. Если, например, утром обнаружено возгорание, информация тут же передается в «Авиалесоохрану» и к обеду туда уже направляется группа для тушения пожара», - рассказал Николай Александров.

КОНКРЕТНО

На этой неделе для тушения якутских пожаров планируется задействовать два самолета Бе-200 и вертолет МИ-26. Глава республики Айсен Николаев обратился с соответствующей просьбой к руководству МЧС России.

«Много пожаров сейчас в Алданском, Усть-Майском, Нерюнгринском районах в горной местности, куда техника не может добраться. Такая просьба министру отправлена, сейчас МЧС отрабатывает. Думаю, воздушные суда уже на текущей неделе здесь появятся», — сказал Айсен Николаев.