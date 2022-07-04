Украина дерзко заявила о намерении «доить» и реформировать Евросоюз

Глава МИД Незалежной Дмитро Кулеба Фото: REUTERS

До вступления Украины в Евросоюз и получения полноценного статуса страны-члена ЕЕ осталось…, одним словом, неизвестное количество лет, но в Киеве уже не скрывают своих мечтаний о том, как они будут "доить" ЕС. Своими мриями (мечтами) на это счет публично поделился глава МИД Незалежной Дмитро Кулеба в интервью изданию "Левый берег".

- Вы смотрите, что бы такое взять у Европейского союза, и мы так велики, и мы будем просить много, - пообещал Кулеба журналистам и в качестве примера для подражания привел Польшу, которая является крупнейшим получателем дотаций среди стран ЕС. - Это логика, верная с точки зрения украинского потребителя: Европа, деньги...

Правда, он попробовал обставиться, что это, дескать, будет не просто рядовое выклянчивание денег, которым Украина отличалась до сих пор.

- Кстати, Польшу не залили деньгами - Польша научилась брать европейские деньги и использовать их так, чтобы тебе давали еще больше, - постарался он сгладить свое высказывание, что Киев в случае своего вступления в Европейский союз будет запрашивать у него бОльшие объемы средств в качестве дотаций. - И это то, чему нам на Украине нужно учиться на местном уровне, потому что деньги должны идти именно туда. Но это еще перспектива.

Правда, здесь есть одно препятствие. В ЕС, как и в НАТО, все решения принимаются путем консенсуса, то есть единогласно. Любой голос против обрушивает всю конструкцию по поводу любого решения. Как, например, это случилось с принятием санкций против патриарха РПЦ Кирилла, когда это не удалось сделать из-за жесткой позиции Венгрии по данному вопросу. Появление второго жадного до денег теляти, наряду с Польшей, может не понравиться очень многим членам Евросоюза. Но Кулеба и тут нашел рецепт противодействия. И заключается он в будущей реформе Европейского союза, которую намерена провести Украина сразу после того, как ее примут в ЕС.

- Я смотрю на это с политической точки зрения: как может изменить баланс сил в самом Европейском союзе тандем, например, Украины и Польши? Это совсем другая действительность. Поэтому Европейский союз будет однозначно реформироваться. Мы вступим в другой Европейский союз, - не скрывает Кулеба аппетитов Украины.

Тема будущего реформирования ЕС кажется ему настолько важной, что он не может остановиться.

- Однозначно будет реформа Европейского союза, будут изменены процедуры, балансы. И очень важно, очень круто, что эта реформа, которая сейчас только разворачивается, будет проходить с учетом будущего членства Украины, - продолжает Кулеба. - И сейчас для нас как для внешнеполитического ведомства учет интересов Украины в реформе ЕС на самом деле является ключевой задачей.

Впрочем, это будет потом, а сейчас, по мнению Кулебы, "мы как МИД должны делать так, чтобы вступление Украины в ЕС состоялось на максимально выгодных условиях".

Конечно, с одной стороны, Кулеба упускает один момент, который может счесть незначительным, но все же. Для реформирования ЕС необходимо согласие всех членов ЕС. Это как с реформой ООН, когда для любых изменений Устава организации необходимо согласие всех без исключения постоянных членов Совета Безопасности ООН. Но это препятствие он, наверное, рассчитывает преодолеть при помощи давления на ЕС со стороны союзников Украины и Польши – США и Великобритании.

Знают ли что-либо о планах Украины и видах Киева на Евросоюз в самом ЕС? Теперь-то уж, после такого публичного выступления главы внешнеполитического ведомства наверняка в курсе. Но пока есть еще время сохранить организацию от такого члена объединения, который разрушает все, в чем присутствует. Как это уже было в Речи Посполитой, Российской империи и Советском Союзе.

Есть ли какой-либо рецепт противодействия это всеразрушающей заразе? Опираясь на известную русскую пословицу о поведении представителя парнокопытного подвида рода Кабанов за предназначенным для принятия пищи предметом кухонной мебели, просто не надо сажать этого представителя за стол.

И порядка будет больше, и деньги целее.