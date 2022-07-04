Песков о призыве в армию хоккеиста Федорова: Здесь не может быть «человеческих комментариев». Здесь есть закон

Пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- … Дмитрий Сергеевич, в пятницу, 1 числа, вратаря сборной России по хоккею Ивана Федотова, кстати, серебряного призера Олимпиады и победителя Кубка Гагарина, который заключил контракт с клубом НХЛ в Филадельфии, забрали в армию, - рассказал журналист «Комсомольской правды» официальному представителю Кремля в понедельник, 4 июля. - Задержали прямо у выхода с тренировочной арены в Санкт-Петербурге и отправили в часть. Означает ли это, что теперь и других спортсменов сборной России, кто не отслужил в армии, не отпустят играть в зарубежные клубы? А как же Овечкин? Ведь такие звезды, как он, только прославляют нашу страну во всем мире. И вообще, уже пошли догадки – не связано ли все это с проведением военной спецоперации?

Вот что - дословно - ответил Песков:

- Вы наверняка знаете, что Администрация Президента не занимается организацией и проведением призыва в Вооруженные силы на срочную службу.

Поэтому, этот вопрос нужно адресовать все-таки не к нам, а в Министерство обороны.

- Просто подумал, - поделился я, - что Овечкин всегда принимает участие в президентских программах, которые проводятся в Сочи, с тяжеленным рюкзаком, со всей амуницией, приезжает… И вот я подумал, что, может быть, чисто «по-человечески» прокомментируете…

- Здесь не может быть «человеческих комментариев», - сказал пресс-секретарь. - Здесь есть закон.

В законе у нас есть воинская обязанность. Поэтому, здесь какие-то эмоциональные комментарии абсолютно неуместны.

Существуют определенные поводы для отсрочек, различные режимы прохождения службы, в том числе, для спортсменов и т.д. и т.п.

Поэтому, эмоциональные какие-то рассуждения здесь вряд ли уместны.

Но за деталями прошу обращаться в Министерство обороны.

- Спасибо, Дмитрий Сергеевич.