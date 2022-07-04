Что есть и что пить, когда на улице жара: Воды в меру, кофе и алкоголь исключить

Обед можно пропустить, а вот на ужин все же надо съесть небольшой кусочек рыбы и овощи Фото: Shutterstock

На центральную Россию обрушилась жара. И понеслось: «Я сегодня на работу не приду, не могу в себя прийти, хожу, как сонная муха». Люди жалуются на низкое давление, головные боли, общую слабость. Уже есть и случаи тепловых ударов.

Конечно, людям с хроническими заболеваниями надо срочно консультироваться у врача. Но от жары страдают все. И часто по собственному невежеству: продолжают есть как не в себя, да еще жирное и острое, не отказывают себе в алкоголе. Справедливости ради, а откуда им узнать, что можно, что нельзя? Советов много в Сети, но – противоречивые. Давайте попробуем кратко и обоснованно – по научным данным – рассказать, что есть и что пить, если градусник переваливает за 30.

Самое главное — не забывайте в жару пить. Если не хочется есть — это не проблема. Организм воспринимает повышение температуры воздуха почти как болезнь — активно потеет, впадает в режим «спячки». А во время болезни никогда особенно есть не хочется.

Но пить надо чистую не газированную воду комнатной температуры — это очень важно.

1. Сколько пить воды.

Врачи говорят, что количество необходимой воды нужно рассчитывать, исходя из формулы: 30 мл на один килограмм веса. То есть, если вы весите 60 кг, то вам в день нужно 1,8 литра чистой воды. Недостаток воды в организме провоцирует сгущение крови.

Но это в обычное время (согласитесь, мы и тогда не выбираем норму). А в жару потребность в воде серьезно увеличивается. Что же делать? Пить еще больше? Стоп, во всем нужна мера. Много воды - тоже опасно: это приводит к вымыванию солей из организма, увеличивает нагрузки на сердце и почки. И где тогда золотая середина?

- Чтобы поддержать сосуды, избежать сгущения крови, в течение дня часто, но понемногу пейте негазированную чистую воду комнатной температуры, - говорит наш эксперт, врач-диетолог Людмила Денисенко. - Но если вы никогда не пили много воды, то не стоит резко начинать. Рекомендую для начала приучить себя к утреннему стакану воды комнатной температуры. А еще всегда носите с собой бутылку с негазированной водой. И хотя бы раз в полчаса, а лучше почаще, делайте из нее глоток, чтобы смочить горло. Кстати, вода может помочь, если чувствуете приступ тошноты и головокружения от духоты: смочите виски, запястья, а лучше всю внутреннюю сторону руки.

Вывод: поскольку вы наверняка пили меньше своего норматива, в жару придерживайтесь его (по приведенной выше формуле). Но не больше.

2. Что еще поможет, кроме воды

* Охлажденный зеленый чай (лучше с лимоном, можно с мятой).

* Кислые морсы (брусника, вишня, клюква). Лучше сварить самим и желательно - без сахара.

* Имбирный чай — он хорошо тонизирует и избавляет от отеков. Но пить его лучше горячим, так раскрываются его полезные свойства.

* Компот из сухофруктов (без сахара!) - в нем много полезного калия и других микроэлементов, которые мы теряем вместе с потом.

* Тан, айран — легкие кисломолочные продукты в какой-то мере могут даже стать обедом, если покрошить в них огурец и пучок зелени. А еще они отлично освежают.

А что точно не спасет:

* Соки, даже свежевыжатые: в них слишком много сахаров природного происхождения, от которых быстро захочется пить.

* Газировки, энергетики — от сладких газированных напитков повышается жажда, почки начинают усиленно работать

* Кофе и кофеинсодержащие напитки. Кофеин - мочегонное, и он обезвоживает организм. Кроме того, на жаре кофеин может спровоцировать спазм сосудов. Старайтесь ограничиться одной чашкой кофе в день. И то при условии, что находитесь в относительно прохладном помещении.

* Холодная газированная вода (пузырьки провоцируют сухость слизистой и могут навредить желудку). Вообще холодную, а тем более ледяную воду пить не рекомендуется, чтобы не было спазмов сосудов.

* Алкоголь. Может спровоцировать гипертонический криз или даже инсульт.

3. И что делать, если есть не хочется.

- А и не ешьте! Лето — лучшее время для всяких разгрузочных дней, ягодно-фруктовых диет, - говорит Людмила Денисенко. - Безусловно, летом нам необходимы те же белки, жиры и углеводы, что обычно. Завтрак должен быть обязательно. Это может быть привычная вам овсянка, яичница, или более легкие йогуртовые смузи с ягодами, бутерброд с овощами (огурец, перец, помидор) на цельнозерновом хлебе. Обед можно пропустить, а вот на ужин все же рекомендую небольшой кусочек рыбы или белого мяса и овощи.

Для летнего ужина идеально подходит принцип «радужной диеты», основанной на рекомендациях ВОЗ: съедать пять порций фруктов и овощей в день. Такая программа питания подразумевает, что в день мы должны съедать вместе с мясом или рыбой разноцветные овощи, например, морковь, баклажан, сельдерей, перец, помидор. А днем на перекус можно использовать фрукты или ягоды. Это делает летнее питание легким и помогает предотвратить сердечные заболевания и инсульты, поддержать в норме давление и минеральный баланс в организме, снизить риск заболевания различными видами рака.

Мария Беневская, врач-кардиолог, рекомендует для поддержания работы сердца и сосудов добавить в рацион продукты, в которых есть необходимые организму электролиты: это не только калий и магний, но и натрий, хлор, кальций и фосфор. Например, шпинат, картофель, авокадо, апельсины, клубника и бананы, сухофрукты и орехи (конечно, при отсутствии аллергии).

ВАЖНО

Сердечникам в жару ни в коем случае нельзя игнорировать такие симптомы:

* боль в груди, перебои в работе сердца,

* сильная головная боль,

* одышка,

* «смазанность» речи,

* острая боль в руке или ноге.