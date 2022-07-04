Где в России самые плохие дороги: составлен рейтинг регионов

Чем севернее регион - тем сложнее с дорогами. На фото - одна из дорог в Омске. Фото: Татьяна ЭЙХМАН

Про две главных российских беды даже уже шутить не хочется. Ну вы поняли, мы опять про дороги. Эксперты РИА Рейтинг изучили, в каких российских регионах с ними совсем беда, а в каких — очень даже неплохо. Учитывались дороги регионального или муниципального и местного значения. Есть еще федеральные, но за них отвечают не регионы, и с ними ситуация традиционно получше. А вот с региональными и местными, на которые приходится 96% всех российских дорог… Половина из них в нормативы не укладывается. Но это в целом по стране. А если смотреть более детально, то ситуация очень разная.

Самые качественные дороги, как несложно догадаться, в Москве. В столице показатель почти идеальный, плохих дорог — всего 2,5%.

Дальше уже интереснее. Рейтинг определенно опровергает известный тезис: в северных регионах дороги в нормальном состоянии поддерживать практически невозможно, слишком много сложностей. И пожалуйста — на втором месте по качеству дорог Ханты-Мансийский АО (Югра). Уж там-то климатические условия совсем не блестящие, но дороги даже в лучшем состоянии, чем в южном Краснодарском крае. У него третье место. Так что, как поясняют эксперты РИА Рейтинг, самый главный фактор все же один: чем больше у региона денег, тем лучше дороги.

С другого конца рейтинга — Архангельская, Кировская области и Республика Алтай. Архангельская область — вообще отдельная песня, в ней «нормальных» дорог 10%. А из дорог местного значения — даже 5% не набирается (4,9%). Правда, как утверждают специалисты РИА-Рейтинг, доля хороших дорог в области растет — то есть было еще хуже.

Заметим, что аккурат в конце июня правительство утвердило план по строительству, реконструкции и ремонту дорог на 2023-27 годы. Задача поставлена такая: довести до нормативного состояния 85% дорог, от федеральных до местных, в 105 крупнейших агломерациях (агломерация — это крупный город с примыкающими к нему более мелкими населенными пунктами) и более 50% дорог в регионах. Для этого придется улучшать более 100 тыс. км дорог. Деньги предполагается выделить и из федерального бюджета, и Фонда национального благосостояния, и региональных бюджетов — всего набирается более 13 трлн рублей.

КСТАТИ

А что считать хорошей дорогой?

В официальных документах — это трасса или улица, которая находится «в нормативном состоянии». Нормативы различаются в зависимости от категории дороги и содержат кучу разных параметров. Например, каков допустимый размер выбоин и как быстро их, в зависимости от размера, должны ликвидировать.

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