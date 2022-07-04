Постановка Юрия Квятковского на церемонии вручения Премии РБ произвела фурор

Фото: предоставлено организаторами/Александр Дзюбчук

IV церемония вручения Международной премии РБ, организатором которой является крупнейший портал о спорте и ставках на спорт «Рейтинг Букмекеров». Гостями вечера стали президенты клубов и федераций, известные тренеры, спортсмены и звёзды отечественного шоу-бизнеса.

В этом году постановщиком торжественной части мероприятия выступил Юрий Квятковский — преподаватель Школы-студии МХАТ, актер, режиссер «Мастерской Брусникина», помощник художественного руководителя театра «Практика». Главным героем шоу стал Михаил Башкатов. В постановке также принимали участие Ольга Бузова, Николай Бандурин, Эмма Гаджиева, Александр Энберт.

В постановке приняли участие более восьмидесяти актеров мюзикла и балета, оркестр и бэнд под руководством музыкального директора Юрия Макарычева. В номинации «Спортсмен года» победу одержала гимнастка Дина Аверина, Александр Овечкин получил награду «Амбассадор года» («Фонбет»); лучшим спортивным журналистом стал Севастиан Терлецкий, лучшим телекомментатором — Константин Генич. В номинации «Лучший топ-менеджер в спортивной отрасли» победил Сергей Галицкий, а приз «Лучший топ-менеджер в букмекерской отрасли» жюри присудило Юрию Нестерову.

С полным списком победителей Премии в разных номинациях можно ознакомится по ссылке.