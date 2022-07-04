Уголовное наказание и миллионная компенсация: родня Юрия Шатунова после его смерти может поквитаться с Андреем Разиным

Шатунов наконец получил возможность спокойно гастролировать с репертуаром "Ласкового мая", однако, в новом статусе певец успел выступить лишь пару раз Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Как известно, за несколько дней до смерти Юрий Шатунов выиграл главную битву в многолетней борьбе за хиты "Ласкового мая". В середине июня Ставропольский краевой суд забрал у продюсера группы Андрея Разина исключительные права на "Белые розы", "Седую ночь" и другие песни, передав их артисту. Так Шатунов наконец получил возможность спокойно гастролировать с репертуаром "Ласкового мая", однако, в новом статусе певец успел выступить лишь пару раз...

Одним из важнейших аргументов для суда стала экспертиза, доказавшая, что представленные Разиным документы - банальная "липа". По этим бумагам композитор и автор всех хитов группы Сергей Кузнецов якобы передал продюсеру права на творчество "Ласкового мая".

- Есть пять экспертиз, проведенных разными инстанциями, и все они говорят, что договор сфальсифицирован. Подпись Кузнецова - подделка, - рассказала тогда адвокат Шатунова Асель Мухтарова-Казарновская. - Эксперт заявил, что договор создан с технологией копирования на просвет. Говоря простым языком, взяли документ, где была подпись Кузнецова, приложили к окошку, сверху - бумажку. И таким образом обвели подпись Кузнецова.

Между тем, подделка документов - уголовное преступление. И по мнению звездного адвоката Андрея Алешкина, даже после смерти Шатунова виновные в фальсификации доказательств лица могут понести суровое наказание.

- Андрей Разин может быть привлечен к ответственности за поддельные документы и злоупотребление правом на защиту, - рассказал Алешкин kp.ru. - В данном случае следствию предстоит установить, кто непосредственно изготовил поддельный документ и кто предъявил его в суд. Люди, ответственные за фальсификацию, могут рассказать, в чьих интересах они это сделали. По статье 327 УК РФ предусмотрены санкции до двух лет лишения свободы. Срок небольшой, но очень важно, что в рамках уголовного дела родственники Юрия Шатунова имеют право через суд взыскать моральный вред. Я полагаю, что в этом случае исковые требования могут составить несколько миллионов рублей. Наше законодательство уже выработало практику по таким делам, поэтому компенсация вряд ли будет впечатляющей. Но от 1 до 2 млн рублей получить вполне возможно.

Адвокат Андрей Алешкин.

По словам адвоката, возбудить дело можно несколькими способами.

- Во-первых, заявление в полицию могут подать сами наследники. Во-вторых, суд самостоятельно может направить сфальсифицированные материалы в правоохранительные органы и попросить разобраться. И в-третьих, полиция вправе провести проверку после публикации материалов в СМИ, - уточнил адвокат.

ВОПРОС - РЕБРОМ

А за границей достанут?

По данным kp.ru, Андрей Разин сейчас может находиться в Турции - там продюсер, по словам знакомых, приобрел апартаменты и обосновался на какое-то время.

- Если дело будет возбуждено, вопросом экстрадиции при необходимости займется Генеральная прокуратура. Никаких сложностей я здесь не вижу, - поделился адвокат Андрей Алешкин. - Ну и наличие уголовного дела, если оно, конечно, будет возбуждено, станет препятствием для возвращения продюсера в Россию, так как он может быть задержан при пересечении границы.

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