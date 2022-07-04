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Звезды4 июля 2022 12:40

«Развода не было и никого я не бросал!»: Евгений Цыганов раскрыл тайну отношений с Ириной Леоновой

Актер заявил, что… не расставался с бывшей гражданской женой
Антонина ВЕТКИНА
Ксении интереснее всего было, конечно, затронуть тему личной жизни

Ксении интереснее всего было, конечно, затронуть тему личной жизни

Один из ведущих российских актеров редко дает интервью, но Ксении Собчак удалось его уговорить. Разговор шел о театре, кино, общественно-политической повестке, но Ксении интереснее всего было, конечно, затронуть тему личной жизни.

Евгений Цыганов в 2019 году женился на актрисе Юлии Снигирь, которая тремя годами ранее родила ему славного сына Федю. Пикантность этих отношений в том, что до Снигирь Цыганов жил в гражданском браке с актрисой Ириной Леоновой и у них родилось семеро детей: дочери Полина (2005), София (2009), Вера (2015) и сыновья Никита (2006), Андрей (2010), Александр (2011), Георгий (2014).

Общественность Евгения, разумеется, осудила: кака-така новая любовь, когда у тебя семеро по лавкам?! (в кои-то веки поговорка зазвучала буквально). Сам актер кульбит в личной жизни не комментировал, Ирина Леонова — тоже. Разве что Снигирь обмолвилась, что мужа из семьи не уводила: мол, тот был уже свободный. В общем, ничего непонятно, но ясно, что в этом треугольнике каким-то чудом нет конфликта — все довольны.

Собчак — опытная акула интервью, и совсем отвертеться у Цыганова не получилось. «У меня не было как такового развода. На самом деле я никого не бросал - неважно, детей или женщину, - начал актер. Ничего такого, как это формулируется. Для меня странные сами формулировки. Это дорогие, близкие мне люди, у нас общие проблемы, общие дела. Противная формулировка!»

Развода, положим, и впрямь не было: брак ведь был гражданским. «Ну хорошо, в чем самая главная неправда из того, что об этом писали?», - не сдавалась Ксения.

«Самая главная неправда — что есть какое-то расставание», - не моргнув глазом ответил Цыганов, чем сильно изумил интервьюера.

И продолжил: «Я не отнекиваюсь: «ребят, да ничего не было», наоборот. Мы в прекрасных отношениях с [Ириной], мы общаемся. Как еще сказать? Это жизнь - она устроена как устроена».

Развивая мысль, почему он считает нужным вдаваться в детали, Цыганов вдруг вспомнил Станиславского и Немировича-Данченко, которые в 1897 году в ресторане «Славянский базар» договорились открыть Художественный театр: «В каком году это произошло, кто во что был одет, были они пьяные или трезвые… Мне подробности не нужны!». Мол, а вам они зачем.

Тем не менее Цыганов не исключил, что еще заговорит на эту тему: «Совершенно может быть, что когда-нибудь я или кто-нибудь напишет книгу про то, как там все было, есть и устроено».

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