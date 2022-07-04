«Развода не было и никого я не бросал!»: Евгений Цыганов раскрыл тайну отношений с Ириной Леоновой

Ксении интереснее всего было, конечно, затронуть тему личной жизни

Один из ведущих российских актеров редко дает интервью, но Ксении Собчак удалось его уговорить. Разговор шел о театре, кино, общественно-политической повестке, но Ксении интереснее всего было, конечно, затронуть тему личной жизни.

Евгений Цыганов в 2019 году женился на актрисе Юлии Снигирь, которая тремя годами ранее родила ему славного сына Федю. Пикантность этих отношений в том, что до Снигирь Цыганов жил в гражданском браке с актрисой Ириной Леоновой и у них родилось семеро детей: дочери Полина (2005), София (2009), Вера (2015) и сыновья Никита (2006), Андрей (2010), Александр (2011), Георгий (2014).

Общественность Евгения, разумеется, осудила: кака-така новая любовь, когда у тебя семеро по лавкам?! (в кои-то веки поговорка зазвучала буквально). Сам актер кульбит в личной жизни не комментировал, Ирина Леонова — тоже. Разве что Снигирь обмолвилась, что мужа из семьи не уводила: мол, тот был уже свободный. В общем, ничего непонятно, но ясно, что в этом треугольнике каким-то чудом нет конфликта — все довольны.

Собчак — опытная акула интервью, и совсем отвертеться у Цыганова не получилось. «У меня не было как такового развода. На самом деле я никого не бросал - неважно, детей или женщину, - начал актер. Ничего такого, как это формулируется. Для меня странные сами формулировки. Это дорогие, близкие мне люди, у нас общие проблемы, общие дела. Противная формулировка!»

Развода, положим, и впрямь не было: брак ведь был гражданским. «Ну хорошо, в чем самая главная неправда из того, что об этом писали?», - не сдавалась Ксения.

«Самая главная неправда — что есть какое-то расставание», - не моргнув глазом ответил Цыганов, чем сильно изумил интервьюера.

И продолжил: «Я не отнекиваюсь: «ребят, да ничего не было», наоборот. Мы в прекрасных отношениях с [Ириной], мы общаемся. Как еще сказать? Это жизнь - она устроена как устроена».

Развивая мысль, почему он считает нужным вдаваться в детали, Цыганов вдруг вспомнил Станиславского и Немировича-Данченко, которые в 1897 году в ресторане «Славянский базар» договорились открыть Художественный театр: «В каком году это произошло, кто во что был одет, были они пьяные или трезвые… Мне подробности не нужны!». Мол, а вам они зачем.

Тем не менее Цыганов не исключил, что еще заговорит на эту тему: «Совершенно может быть, что когда-нибудь я или кто-нибудь напишет книгу про то, как там все было, есть и устроено».