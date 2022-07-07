Купить квартиру без ипотеки: как позаботиться о собственной безопасности

Фото: Олег ЗОЛОТО

ХРАНИТЕ ДЕНЬГИ В БЕТОНЕ

В России выросло число неипотечных сделок — когда жилье покупается только за свои средства. Рекорд по ним аналитики сервиса Домклик от Сбера зафиксировали еще в марте — тогда таких сделок оказалось на 16% больше, чем в декабре 2021 года (время предыдущего рекорда).

К маю доля неипотечников среди покупателей недвижимости в некоторых российских регионах выросла до 30% (Красноярск, Краснодар, Хабаровск) и даже 38% (Санкт-Петербург).

Рост количества сделок «за свои деньги» эксперты связывают с желанием граждан вложить средства в недвижимость. В самом деле, круг возможностей для инвестирования в последние месяцы резко сузился. Даже доллары сейчас для россиян перестали быть надежным вложением. Что остается? Самый понятный для большинства инструмент — жилье. Оно по-любому никогда лишним не будет. И, если отвлечься от кратковременных кризисных просадок рынка, в долгосрочной перспективе в основном дорожает.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Кроме желания сберечь деньги и вложить их в «вечные ценности», никто не отменял съезды-разъезды-переезды по семейным и прочим обстоятельствам, а ипотека на вторичное жилье, в отличие от новостроек, не балует покупателей льготными ставками.

САМ СЕБЕ ЗАЩИТА?

Купля-продажа недвижимости без ипотеки имеет свои нюансы. Главный из них заключается в том, что при сделке с ипотекой ее законность и безопасность, так или иначе, проверяет банк. А при неипотечных сделках граждане предоставлены сами себе.

В некоторых случаях — например, когда среди собственников есть дети, — требуется нотариальное заверение сделки (подробнее об этом можно почитать в журнале Домклик). Но в большинстве случаев можно ограничиться договором в простой письменной форме, который наши граждане нередко составляют сами, скачав образец из интернета. При этом люди не всегда понимают нюансы того, что подписывают. И не всегда оказываются в состоянии проверить юридически значимую информацию, связанную со сделкой.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Конечно, никто не мешает обратиться в агентство недвижимости или к специализированному юристу за услугами по проверке чистоты сделки и составлению договора. Но многие, услышав размер риэлторской комиссии, сразу же впадают в ступор. И предпочитают на «лишних» услугах сэкономить. Да и не всегда доверяют такого рода специалистам: мол, только деньги возьмут.

В последние годы, однако, появились онлайн-сервисы, которые призваны помочь провести сделку безопасно и без лишних трат — и неипотечникам они особенно полезны.

КАКИЕ СЕРВИСЫ ПОМОГУТ

1. Сервис Росреестра «Справочная информация по объектам недвижимости в режиме онлайн».

Он абсолютно бесплатный. Можно получить базовые сведения о любой недвижимости, сведения о которой есть в ЕГРН, — по кадастровому номеру или просто адресу. Например, о метраже квартиры и ее кадастровой стоимости.

Более детальные сведения — в том числе об обременениях (не находится ли квартира под арестом или в залоге у банка) — можно получить, заказав выписку из ЕГРН. Это проще всего сделать онлайн на самом портале Росреестра — не надо никуда ходить или обращаться к посредникам через какие-то “левые” сайты. Надо будет заплатить небольшую госпошлину.

Источник: Росреестр/rosreestr.gov.ru

2. Сервисы для неипотечников от Домклик.

Это обобщенное обозначение целого ряда сервисов, которые позволят провести безопасную сделку на раз-два-три.

Сервис продажи и покупки жилья за свои средства

Можно выбрать все сразу. В этом случае за сравнительно небольшую, в сравнении с риэлторской комиссией, плату все важные моменты на себя возьмут специалисты Домклик от Сбера: проведут юридическую экспертизу, проверят чистоту сделки, составят договор «под вас» (и с учетом всех текущих рекомендаций Росреестра), помогут безопасно провести расчеты, передадут документы в электронном виде для регистрации в Росреестр. При этом время на сделку сокращается примерно в три раза — в сравнении с тем, если вы со всеми теми же формальностями будете разбираться самостоятельно.

Можно воспользоваться какими-то конкретными услугами, которые вам особо важны. Например, обеспечить безопасность передачи денег продавцу. Это обойдется совсем недорого (от 3400 руб.) — особенно в сравнении с возможными рисками.

3. Особо выделим один из сервисов Домклик — для электронной регистрации сделки. Он дает возможность сократить срок регистрации перехода прав собственности в Росреестре. При этом вам лично не надо ездить ни в МФЦ, ни в Росреестр. Все будет сделано в электронном виде (при этом вам не нужно где-то получать усиленную квалифицированную электронную подпись — что, кстати, тоже не бесплатная услуга). Процесс регистрации можно отслеживать онлайн в личном кабинете на Домклик. После регистрации документы из Росреестра автоматически придут на электронную почту всем участникам сделки.

Фото: Shutterstock

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Регионы-лидеры по количеству неипотечных сделок

(май 2022 г., % от всех сделок, проведенных в Сбере — данные аналитиков Домклик)

• Санкт-Петербург - 38%

• Самара — 37%

• Иркутск — 35%

• Красноярск, Краснодар, Хабаровск — 30%

• Екатеринбург — 28%