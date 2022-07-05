НОЦ «Инженерия будущего» развивает совместные проекты с белорусскими учеными

В городе Гродно в Беларуси с 30 июня по 1 июля проходил IX Форум регионов Беларуси и России «Роль межрегионального сотрудничества в углублении интеграционных процессов Союзного государства». Форум проводится ежегодно с 2014 года под эгидой Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и Совета Республики Национального Собрания Республики Беларусь.

В нем приняла участие команда управляющей компании НОЦ мирового уровня «Инженерия будущего» –«Институт регионального развития». На этой авторитетной площадке удалось рассказать о сотрудничестве НАН Беларуси и НОЦ мирового уровня «Инженерия будущего».

С докладом на тему «Проекты научно-технологического сотрудничества, реализуемые по линии научно-образовательного центра мирового уровня «Инженерия будущего» выступила Советник губернатора Самарской области, генеральный директор управляющей компании НОЦ мирового уровня «Инженерия будущего» – «Институт регионального развития» Ольга Михеева.

Она рассказала всем участникам секции «Единое научно-технологическое пространство России и Беларуси, как фактор обеспечения глобальной конкурентоспособности и безопасности Союзного государства» о структуре НОЦ «Инженерия будущего», путях развития сотрудничества и взаимодействия управляющей компании Центра с НАН Беларуси с 2021 года, когда произошло подписание между сторонами меморандума о сотрудничестве.

С того времени были достигнуты значимые результаты по взаимодействию с Республиканским центром трансфера технологий, Физико-техническим институтом НАН Беларуси и Белорусским государственным техническим университетом, государственным научным учреждением «Центр системного анализа и стратегических исследований Национальной академии наук Беларуси» и ЗАО «Беспилотные авиационные технологии и комплексы».

Научно-техническое сотрудничеств прописали на дорожной карте

Накануне форума 27 июня НОЦ мирового уровня «Инженерия будущего» и Национальная академия наук Беларуси обсудили и подписали дорожную карту научно-технического сотрудничества.

- Была подписана дорожная карта, которую мы отрабатывали 8 месяцев - с момента нашего первого визита в Национальную академию наук Беларуси. Мы встречались, привозили наши комитеты, докладывали обо всем, что было в заделе у наших ученых, находили те проекты и темы, которые могут быть интересны для взаимовыгодного сотрудничества в научно-технологическом и образовательном направлениях. Какие-то проекты уходили, новые проекты создавались. У нас появилось видение, как академия наук строит свои взаимоотношения с предприятиями Беларуси. Надо понимать, что основной профиль работы Национальной академии наук Беларуси - прикладные разработки. У организации есть экспериментальные производственные площадки и несколько серийных предприятий. Это, по сути, научно-производственная корпорация, - рассказывает Ольга Михеева.

В рамках дорожной карты существуют три задачи:

- реализация совместных научно-технических проектов по направлениям комитетов НОЦ мирового уровня «Инженерия будущего»;

- реализация образовательных проектов;

- развитие инфраструктуры сотрудничества.

Для выполнения первой задачи планируется подключить научные группы нескольких комитетов и университетов участников НОЦ, которые будут работать по 20 возможным тематикам научно-технических проектов.

Вторая задача предполагает привлечение специалистов и индустриальных партнеров НАН Беларуси к экспертизе образовательных проектов и программ дополнительного образования, реализуемых вузами-участниками НОЦ мирового уровня «Инженерия будущего».

В дорожной карте прописана непрерывная подготовка научных кадров с целью развития технологий в условиях импортозамещения и импортопережения, наращивания технологического потенциала. На плечах этих специалистов в дальнейшем будут развиваться межотраслевые и кроссотраслевые направления. Например, беспилотные технологии, умное агро, двигателестроение.

К слову, дорожная карта предполагает реализацию 10 проектов совместно с белорусскими коллегами по направлению беспилотных технологий.

- Для нас это очень важно, поскольку мы расширяем географию комитета не только внутри страны, но и выходим на международный уровень. Речь идет о беспилотных подводных, наземных и авиационных технологиях. Совместно с коллегами из Беларуси после подписания дорожной карты мы начинаем активную работу по реализации заявленных проектов. Это мультидисциплинарные проекты, над которыми работают ученые, представители бизнеса и представители образования. Большое внимание уделяется участию молодых специалистов в этих проектах. Подразумевается обмен студентами российских и белорусских техникумов и вузов.

Для выполнения третьей задачи в рамках НОЦ будет создан Российско-белорусский центр трансфера технологий (РЦТТ).

В его задачи будет входить:

- поиск технологий, партнеров и специалистов требуемой квалификации на территории России и Беларуси, оказание помощи в подготовке контрактов и создании совместных предприятий;

- предоставление информации о проектах, предлагаемых белорусскими и российскими организациями;

- проведение маркетинговых исследований;

- организация переговоров с российскими и белорусскими партнерами;

- размещение информации о проектах в виде технологических предложений и запросов на портале РЦТТ.

«Учитывая, что НОЦ является консорциумом, нам видится логичным создание центра трансфера технологий в форме ассоциации, где участниками смогут стать, как управляющая компания НОЦ совместно со структурами НАН Беларуси, так и заинтересованные в трансфере технологий вузы российской и белорусской сторон», - подытожила Ольга Михеева.