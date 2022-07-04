Россияне рассказали, чего больше всего боятся в отпуске

Россияне, отправляясь отдыхать, испытывают тревогу. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С начала июля в Египте произошло уже два чудовищных нападения акул на туристов. От зубов подводных хищниц погибли две женщины. Местным властям пришлось ограничить купание на нескольких курортах, чтобы защитить отдыхающих. После этих несчастных случаев сайт KP.RU провел опрос и узнал самые большие страхи россиян, отправляющихся в отпуск.

Как оказалось, акул, ядовитых рыб и других опасных морских гадов боятся 13% опрошенных. Также респонденты добавили, что их отпуск не всегда проходит на море, поэтому они опасаются не только подводных жителей, но также хищных зверей и опасных рептилий, которые водятся в той местности, куда они отправляются.

Однако этот страх оказался далеко не самым распространенным. Больше всего россияне боятся стать жертвой крушения самолета или поезда. Треть опрошенных признались, что отправляясь в поездку, не могут отделаться от пугающих мыслей о возможной катастрофе.

23% россиян боятся подхватить в отпуске неизвестную болезнь или просто угодить в больницу. Также респонденты добавили, что боятся, что в поездке заболеют их дети, тогда всей семье уже будет не до отдыха.

«Больше всего боюсь, что дети в поездке заболеют, тогда уже будет не до отпуска», - делится участница исследования.

16% опрошенных рассказали, что боятся в поездке потерять паспорт, деньги или ценные вещи. И хотя они умом понимают, что документы им помогут восстановить и на Родину все-таки вернут, все предстоящие хлопоты и вероятность, что что-то на отдыхе пойдет не по плану их напрягает. А еще 9% добавили, что боятся не сами потерять вещи, а что их ограбят. Кроме перспективы лишится нужных вещей и документов пугает перспектива быть избитым или раненым.

8% опрошенных добавили, что отдыхая на курорте боятся утонуть в море. Кого-то просто пугает непредсказуемость стихии, а кто-то попросту не умеет плавать.

Еще столько же россиян добавили, что боятся опоздать на свой рейс из-за непредвиденных обстоятельств, поэтому предпочитают приезжать в аэропорт задолго до вылета, а порой – и до начала регистрации.

7% добавили, что каждый раз, приезжая в новое место, чувствуют себя неуютно, потому что боятся заблудиться или потеряться, не найти свой отель или оторваться от друзей и родных. А 4% опрошенных выбрали вариант «другое». Респонденты рассказали, что боятся, что в их отсутствие с их близкими что-то случится, что на обратные билеты не хватит денег или что просто испортится погода и не даст им нормально отдохнуть. Также некоторые добавили, что боятся всего вышеперечисленного.

Зато каждый пятый опрошенных добавил, что отпуск – это прекрасно, и в поездке их ничто не пугает. Респонденты не забивают голову ненужными мыслями о возможных проблемах и просто отдыхают.

Исследование в социальных сетях и мессенджерах провел сайт KP.RU. Респонденты могли выбрать несколько вариантов ответов. В опросе приняли участие 6,2 тысячи человек.