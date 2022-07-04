Денис Мацуев: «Чайковского и Рахманинова невозможно запретить, кто пытался это сделать - уже одумались»

Денис Мацуев общается с журналистами перед открытием международного фестиваля искусств имени Чайковского в Клину.Фото: Маргарита Бельская, предоставлено Русским концертным агентством

"Свешилось. Мы начинаем!" - сказал со сцены директор Клинского музея-заповедника Игорь Корнилов, открывая восьмой международный фестиваль искусств имени Чайковского. Все зааплодировали, а сидевший в зрительном зале американский поэт Джон Наринс достал блокнот и записал кривыми буквами: "Свершилось. Мы начинаем".

Джон давно изучает русскую культуру и ведет блокнот странных фраз. Заглянув туда через плечо, я увидел еще "Добро пожаловать в наш клин" и почему-то "министр культуры и туризма".

- Джон, что странного в последней фразе? - шепнул я.

- Это очень загадочное сочетание, - ответил Джон. - Все равно как "министр культуры и холодных пирогов".

Министр культуры и туризма Подмосковья Василий Кузнецов. Фото: Павел Попов, предоставлено Русским концертным агентством

Министр культуры и туризма в Подмосковье сейчас новый, молодой и красивый. Это Василий Кузнецов, он же гендиректор музея Новый Иерусалим, он же пианист по образованию. С последним фактом биографии музыканты связывают большие надежды. Например, министр уже отменил традиционную фестивальную посадку деревьев в Клину, пообещав взамен что-то более существенное. Сотрудники музея-заповедника надеются, что им, наконец, подарят кондиционер, потому что в кабинетах музея очень душно.

Еще рассчитывают на удлиннение сроков проведения фестиваля. Когда одна журналистка посетовала, что все билеты на концерты в Клину продали в первый день и черта с два что найдешь, министр ответил мгновенно:

- Знаем. Решаем. Думаем над тем, как продлить фестиваль.

Денис Мацуев. Фото: Маргарита Бельская, предоставлено Русским концертным агентством

Фестиваль открылся выступлением Дениса Мацуева, исполнившего второй фортепианный концерт Рахманинова.

- А вы по нотам будете играть? - спросил ехидный критик Вадим Пономарев.

- Нет, я выучил наизусть, - не двинув бровью ответил Мацуев и пожурил журналистов.

Дело в том, что из раза в раз пресса задавала музыкантам одни и те же вопросы про запрет русских композиторов за рубежом. Но Денис Мацуев сказал, чтоб не нагнетали: "Чайковского и Рахманинова невозможно запретить, в мире это давно поняли, и кто пытался это сделать - уже одумались".

Условия, в которых пришлось играть музыкантам были непростыми. В этом году объявили конкурс на оформление сцены и в итоге по эскизу победителя открытую сцену украсили нарисованными на прозрачном полиэтилене арками и парящими конструкциями. Получилось очень красиво и эффектно, но жарко: сквозь полиэтилен, как сквозь лупу, солнце било прямо в макушки исполнителей. Чтобы чего не вышло, рояль Мацуева даже завернули в ткань, как личинку. Самого исполнителя, а также оркестр "Новая Россия" ни во что такое не завернули. Однако пекло игре не помешало. Оркестр играл вдохновенно, как один человек, а Мацуев к тому же - абсолютно без нот.

В итоге - букеты цветов, шквал аплодисментов и искреннее восхищение. Аплодируя, американский поэт Джон Наринс отбил ладони, записал фамилию "Мацуев" в блокнот и подытожил: "Я не думал, что этот человек, меньше всего похожий на музыканта, может играть как Бог!"

СПРАВКА КП

С 1 по 10 июля в Клину пройдет VIII Международный фестиваль искусств П.И. Чайковского. Художественный руководитель фестиваля – народный артист СССР Юрий Башмет. Все основные концерты фестиваля проходят в формате опен-эйр на Большой поляне Государственного мемориального музыкального музея-заповедника П.И. Чайковского в Клину.