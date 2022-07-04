Могилу Натальи Крачковской сровняли с землей

Наталья Крачковская Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Наталья Крачковская умерла в 2016 году после инфаркта и была похоронена на Троекуровском кладбище. После погребения единственный сын актрисы Василий вдруг решил перезахоронить рядом отца - звукооператора Владимира Васильевича. В 2021 году останки мужа артистки эксгумировали и он упокоился подле жены. Сейчас же могилу Натальи Леонидовны и ее супруга сровняли с землей.

До недавнего времени на могиле Натальи Крачковской на Троекуровском кладбище стоял облупившийся деревянный крест. Родные не спешили с установкой памятника. Сейчас же на месте захоронения нет ни креста, ни холмика. Пропал даже портрет Натальи Леонидовны.

Могилку звезды эпизодов сровняли с землей и засыпали щебнем. О том, что здесь упокоилась знаменитая актриса, можно узнать лишь, внимательно рассмотрев крошечную табличку.

Фото: ГБУ Ритуал

Напомним, Наталья Крачковская страдала от гипертонии, сахарного диабета и ожирения. При росте 163 сантиметра она весила 120 килограммов. В февраля 2016 года актриса попала в реанимацию с инфарктом. Ее увезли из столичной квартиры в бессознательном состоянии. Чтобы вынести знаменитость из дома, медикам пришлось звать на помощь спасателей. Звезда кино скончалась 3 марта в Первой Градской больнице. Перед кончиной у нее отказали почки. Актрисе было 77.

Всего в фильмографии Крачковской более ста ролей. Она сыграла в комедиях "Иван Васильевич меняет профессию", "Не может быть!", "Частный детектив, или Операция «Кооперация»" и "На Дерибасовской хорошая погода, на Брайтон-Бич опять идут дожди".

Широкую известность звезде принесла роль мадам Грицацуевой в комедии Леонида Гайдая "12 стульев" в 1971 году. Фраза из этого фильма "Знойная женщина, мечта поэта!" - стала крылатой, навсегда связав образ актрисы с темпераментной пышкой, мечтающей о большой и светлой любви.

Со своим мужем - звукооператором Владимиром Крачковским "королева комедии" прожила 26 лет. Супруг актрисы скончался в 1988-м .