Мишустин призвал к импортозамещению в фармацевтике и технологическому суверенитету

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на главной стратегической сессии Международной промышленной выставки "Иннопром". Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

В понедельник Михаил Мишустин прилетел в Екатеринбург, где в эти дни проходит крупнейшая в России промышленная выставка «Иннопром». Премьер познакомился с некоторыми новыми разработками. Так, на стенде одной из компаний ему предложили протестировать работу робота-манипулятора. Этот аппарат используют на промышленных предприятиях на опасных участках, чтобы снижать травматизм. Робот получает голосовое задание передать тот или иной инструмент (молоток, разводной ключ, измерительную рулетку), определяет среди имеющегося у него набора нужный и передает его говорящему.

- Робот! Дай молоток, - скомандовал Мишустин.

- Слушаю и повинуюсь! - ответил галантный робот.

- Мы не договаривались, все честно! - смеясь, отреагировал премьер.

Получив молоток, Мишустин сказал роботу «спасибо» и «замри».

Михаил Мишустин во время осмотра Международной промышленной выставки "Иннопром". Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

Выставку премьер осматривал вместе со своим казахстанским коллегой Алиханом Смаиловым, специально прилетевшим на «Иннопром». Премьеры за компанию посидели в автомобиле-беспилотнике и посчитали сидячие места в водородном электромобиле-микроавтобусе на базе «Газели Next». Им также продемонстрировали разработки в сфере ИТ: электронные устройства для инвалидов по слуху и зрению. «Умный» помощник для незрячих «Робин» помогает людям с ограничениями по здоровью лучше ориентироваться в пространстве. Он умеет распознавать до 50 предметов, рассчитывать расстояние до них, определять препятствия и лица людей.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин и премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов во время встречи на полях Международной промышленной выставки "Иннопром". Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

Выступая на пленарном заседании «Иннопрома», Мишустин отметил, что на этот раз в выставке участвуют более 500 российских и международных компаний, а это даже больше, чем годом ранее. После этого премьер сделал вывод, что Россию невозможно изолировать от остального мира, и у нее много друзей.

В то же время, как отметил Мишустин, России необходим технологический суверенитет.

- Санкционные барьеры и запреты кардинально изменили существующий порядок. Ни одной стране в мире никогда больше нельзя гарантировать поставки важнейшей продукции из-за рубежа. Значит, нам нужно в сжатые сроки построить технологический суверенитет, - заявил премьер.

По его словам, в целом российская промышленность продемонстрировала устойчивость и подтвердила свою способность быстро адаптироваться к новым вызовам.

- За пять месяца объем промпроизводства вырос почти на 3% в годовом выражении, экономика пока остается в зеленой зоне, рост ВВП январе - мае текущего года - около полпроцента, - заявил Мишустин.

По словам премьера, спад в отдельных отраслях промышленности есть, но он нигде не стал критическим.

Мишустин призвал наращивать во всех отраслях импортозамещение, в том числе в фармацевтике.

- Мы справились с выпуском вакцин и лекарственных препаратов (от ковида, - Ред.). Но частично эти успехи базируются на импортных компонентах. Поэтому нам следует незамедлительно приступить к формированию технологической независимости по биологическим и химическим субстанциям, сырью и оборудованию, - сказал Мишустин.

Говоря об экономике в целом, Мишустин заявил, что она должна перейти от догоняющей к опережающей модели развития.

- Только так мы вернем себе внутренний рынок и сможем интенсивно наращивать высокотехнологичный экспорт, - сказал Мишустин.

Премьер также анонсировал запуск промышленной ипотеки.

- Мы будем предоставлять кредиты по ставке 5% на приобретение готовых производственных площадок, что позволит устранить инфраструктурные ограничения и откроет возможности для быстрой реализации инновационных проектов , - пояснил премьер.

Правительство обещает запустить программу в ближайшие месяцы.