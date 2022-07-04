Минобороны: украинские националисты заминировали мосты в Сумской области

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Межведомственный координационный штаб России по гуманитарному реагированию продолжает тщательно фиксировать факты преступных действий киевского режима в отношении мирных граждан. Руководитель Межведомственного координационного штаба России по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев на прошедшем брифинге привел журналистам очередной список школ, которые используются вооруженными формированиями Украины в военных целях:

Фото: Министерство обороны РФ

- «В Северске Донецкой Народной Республики в школе № 2 (ул. Богдана Хмельницкого) размещена бронетехника, крупнокалиберная артиллерия и РСЗО украинских вооруженных формирований, а в спортзале под предлогом якобы обеспечения безопасности удерживают жителей близлежащих домов».

- «В Одессе на территории школы № 25 (ул. Академика Филатова) дислоцированы подразделения ВСУ и территориальной обороны, а в непосредственной близости от учебного заведения размещены тяжелая техника и артиллерия».

- «В Щербиновке Донецкой Народной Республики в школе № 21 (ул. Дзержинского) украинскими националистами оборудованы огневые позиции и снайперские точки, подходы к зданию заминированы, но об этом местное население умышленно не уведомлено».

- «В Харькове на нижних и верхних этажах жилых домов (ул. Рымарская) боевики территориальной обороны оборудовали огневые позиции, при этом, местным жителям запрещено покидать свои квартиры, а все попытки граждан эвакуироваться в безопасные районы жестко пресекаются».

- Кроме того, по имеющейся достоверной информации, в Белополье Сумской области украинские неонацисты заминировали мосты через реку Крыга, которые они намерены взорвать и по уже отработанному сценарию с широким освещением в украинских и западных СМИ обвинить российские Вооруженные Силы в якобы неизбирательных ударах по критически важным объектам транспортной инфраструктуры, - сообщил Михаил Мизинцев.

Отметим, что провокации с мостами украинские националисты повторяют в течении пяти месяцев отступления. Но все мирные граждане Донбасса прекрасно знают, что российские военные инженеры в считанные минуты возводят мощные понтонные переправы. В ряде случаев их приходится возводить даже рядом с существующими ветхими мостами, которые не ремонтировались вороватым киевским режимом с советских времен. Многие из них не в состоянии выдержать боевую технику.

- Подобные действия киевских властей, в очередной раз, демонстрируют бесчеловечное отношение к судьбам граждан Украины и полное пренебрежение всеми нормами морали и принципами международного гуманитарного права. И все это происходит при молчаливом согласии стран так называемого коллективного Запада, которые продолжают закрывать глаза на многочисленные военные преступления киевского режима, - подчеркнул Мизинцев, и акцентировал внимание на том, что «в ходе специальной военной операции Вооруженные Силы России, в отличие от украинской стороны, не наносят ударов по объектам гражданской инфраструктуры и исключительно гуманно относятся к мирному населению».

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

- «Несмотря на все трудности, создаваемые официальным Киевом, за прошедшие сутки без участия украинских властей из опасных районов Украины и республик Донбасса на территорию Российской Федерации эвакуированы 22 412 человек, в том числе 3 455 детей, а всего с начала специальной военной операции – 2 313 020 человек, из которых 364 743 ребенка».

- «Государственную границу Российской Федерации пересекла 359 841 единица личного автомобильного транспорта, в том числе за сутки – 4 163».

- «В субъектах России штатно функционируют более 9,5 тыс. пунктов временного размещения. С прибывающими беженцами проводится индивидуальная работа и оперативно оказывается помощь в решении различных вопросов, связанных с дальнейшим размещением, оказанием помощи в трудоустройстве, обеспечением детей местами в детских садах и учебных заведениях, а также предоставлением социальных выплат и пособий».

- «На «Горячую линию» Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию, в федеральные органы исполнительной власти, субъекты Российской Федерации и различные общественные организации за прошедшие сутки поступило 35 обращений с просьбами об эвакуации в Россию, на территории Донецкой и Луганской народных республик, а также в подконтрольные российским Вооруженным Силам районы Запорожской, Николаевской, Харьковской и Херсонской областей».

- «Всего в базе данных 2 758 984 таких обращений из 2 139 населенных пунктов Украины и подконтрольных киевским властям территорий республик Донбасса».

- «В шести портах (Херсон, Николаев, Черноморск, Очаков, Одесса и Южный) остаются заблокированными 70 иностранных судов из 16 государств. Созданные официальным Киевом угроза обстрела и высокая минная опасность не позволяют судам беспрепятственно выйти в открытое море».

- «На пунктах сбора подготовлено свыше 42 тыс. тонн предметов первой необходимости, продуктов питания, лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения. На Украину и республики Донбасса (с 2 марта 2022 г.) доставлено 39 622,8 тонны, проведено 1 258 гуманитарных акций, в том числе за истекшие сутки три – в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской области, в ходе которых мирному населению передано 216 тонн гуманитарной помощи».