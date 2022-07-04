Группа “Земляне” собрала 8 млн рублей на лечение раненых в ДНР

Фото: Елена БЛЕДНЫХ

В Санкт-Петербурге на стадионе “Газпром Арена” прошел юбилейный концерт группы “Земляне”, посвященный 45-летию легендарного музыкального коллектива. Несмотря на аномально жаркую погоду и разгар дачного сезона, мероприятие собрало свыше 45 тысяч зрителей.

Фото: Елена БЛЕДНЫХ

Фото: Елена БЛЕДНЫХ

Выручку от продажи билетов и свой гонорар за проведение концерта, которые составили 8 миллионов рублей, артисты направили на лечение раненых в больнице Горловки в Донецкой народной Республике.

Фото: Елена БЛЕДНЫХ

Участниками концерта также стали музыканты симфонического оркестра “Таврический”, Детский хор телевидения и радио, танцоры, мотоциклисты и воздушные гимнасты. Исполнение песен сопровождалось яркими пиротехническими и световыми эффектами, а также фаер-шоу с живым огнем.

Фото: Елена БЛЕДНЫХ

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 4 июля 2022 года можно прочитать здесь.