Как производители мухлюют с продуктами в кризис, чтобы не поднимать цены

Как производители мухлюют с продуктами? Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

ЭКСПЕРТИЗА ОТ МУРКИ

Отгадайте загадку: почему колбаса и сосиски, которые вроде как делаются из свинины, стоят дешевле свинины? Все верно: потому что мяса в них слишком мало. И, кстати, эта загадка по силам не только людям, но и братьям нашим меньшим.

- Какие-то сосиски не те стали, - жалуется знакомый. - Их даже кошка со стола больше не ворует.

В целом я с кошкой согласна. И дешевых сосисок давно остерегаюсь. А напрягает еще вот что. Весь прошлый год производители продуктов жаловались, что у них растут затраты то на то, то на это. А сейчас жалобы уже местами в крик переходят. Подорожали удобрения, средства защиты растений, запчасти к иностранной технике и линиям переработки, упаковка (большей частью тоже импортная)... А, например, вареная колбаса за год подорожала всего на 6% - это при общей инфляции в 17%. Нет ли тут каких-то уловок, скрытых от потребителя процессов?

- Конечно, есть, - подтверждает наши опасения Дмитрий Янин, председатель правления Конфедерации обществ потребителей. - И эти процессы начались не сегодня, они всегда сопутствуют падению платежеспособного спроса (проще говоря, когда денег у людей становится меньше. - Ред.).

Но сейчас добавились дополнительные проблемы.

- Сузился круг стран, в которых можно искать более дешевых поставщиков. Возникли проблемы с доставкой некоторых ингредиентов (например, специй, вкусовых добавок и т. п. - Ред.). Ну и надо понимать: если технически сложные товары втихую упростить и удешевить сложно (нельзя не заметить отсутствия в автомобиле подушки безопасности), то по продуктам есть масса способов сделать это практически незаметно для потребителя, - говорит Дмитрий Янин.

Покупатель, помни: питаясь недорогими сосисками, ты незаметно для самого себя становишься вегетарианцем! Фото: Shutterstock

УСУШКА И ПОДМЕНА

Как говорят эксперты, у производителя есть два главных варианта ухищрений, которые можно использовать, чтобы покупатель не падал в обморок при виде новых цен на привычные продукты.

Первый уже хорошо известен - это когда ужимается упаковка. Например, пачка сливочного масла «сдувается» с 200 г до 180 г (сейчас встречается и 175 г, и даже 160 г). А стоит столько же. Поллитровку российского пива уже тоже не найти: стандартная бутылка давно превратилась в 0,45 или 0,43 л.

Это явление называют шринкфляцией (от английского shrink - сжиматься). Первая волна шринкфляции прокатилась по России в кризис 2008 - 2010 годов. На фоне коронавирусных проблем пошла новая волна - куда более массовая. Сейчас начинается третья.

Впрочем, способ этот еще достаточно цивилизованный. Конечно, потребителя вводят в заблуждение. Но качество продукта остается тем же. Второй вариант хуже: «оптимизируется» состав.

- Нет, речь не идет о том, что какими-то продуктами можно будет отравиться, - уверяет Дмитрий Янин. - На рынке продуктов у нас высокая конкуренция, и компании не будут опускаться до производства чего-то явно опасного - это сильный удар по репутации. Речь идет о незаметном снижении качества продукции - использовании более дешевых жиров, белков и т. п. (см. «Топ-7 способов»). Проконтролировать это сложнее. А сейчас число проверок со стороны государственных органов снизилось, и такой контроль вообще почти отсутствует - можно только рассчитывать на добросовестность хотя бы части производителей.

Увы, потребителю трудно понять, где его обманывают. И далеко не всегда речь идет о вранье на этикетке. Просто покупатель часто не может прорваться сквозь длинный ряд заумных названий на упаковке, к тому же написанных мелким шрифтом. Не ходить же в магазин с лупой...

- Судя по проверкам, которые в рознице последние пять лет проводило Роскачество, даже в более благополучные времена никаких претензий не было только к двум категориям продуктов - сушкам и водке, - говорит Янин. - Только тут во всех образцах состав соответствовал стандартам. Почему сушки и водка? А потому что это достаточно простые продукты, причем на основе зерна, с которым у нас особых проблем нет (речь, конечно, о легальной водке, поступающей в магазин официально. - Ред.).

- Петя, не пугай! Я слышала, при производстве колбасы ни одно животное не пострадало! Фото: Shutterstock

Топ-7 способов незаметно удешевить продукт

1. Курам на смех

Самый простой вариант снизить стоимость мясопродуктов - использовать более дешевые виды мяса. Например, говядина и свинина в сосисках или колбасе заменяются курятиной. Это неплохо, если производитель честно указывает состав и не использует слишком много химических добавок для придания своим сосискам более привычного вкуса. Но зачастую производители идут гораздо дальше замены говядины на курицу.

2. Кости, а не мякоть

Эльвира Агурбаш долго проработала первым вице-президентом компании «Мортадель» (свиноводство, производство продуктов, торговля). Как-то на пальцах она объяснила «Комсомолке», как на некоторых мясокомбинатах из тонны свинины умудряются выпустить десять тонн колбасы.

Дело в том, что белок - это не только мясная вырезка. Используется, например, так называемое мясо механической обвалки. Это когда с тушки все ободрали и остался скелетик. Кости выжимают под специальным прессом - получается что-то вроде фарша. Им и разбавляют продукт. Нарушений тут нет. По техрегламенту в колбасе должно быть не меньше определенного процента животного белка - вот и получите.

Как правило, в мясных продуктах используют сразу несколько способов удешевления состава. Немного свинины и говядины все же кладут, а плюс к ним - курятина, соевый белок, мясо механической обвалки и побольше специй и усилителей вкуса. В оправдание производители говорят, что, если будут делать сосиски без этих ухищрений, их можно будет продавать лишь толстосумам в «Азбуке вкуса» - другим они не по карману.

3. Растительные жиры вместо животных

Как правило, жиры растительного происхождения стоят значительно дешевле. Этим объясняется популярность пальмового масла, которое благодаря своей плотной консистенции может заменять масло, произведенное из натурального молока.

Но есть и другие варианты - гидрогенизированное соевое масло, кокосовое масло. Если, например, в кондитерских изделиях растительные жиры допускаются, то в натуральной молочной продукции по действующим регламентам их быть не должно. Либо такой продукт не вправе называться молоком, сыром или сливочным маслом.

Как на деле? Роскачество недавно провело проверку сливочного масла недорогих марок - от 30 до 83 рублей за 100 г. В шести образцах из 20 обнаружили растительные жиры.

4. Подмена дорогой рыбы дешевой

Прием, который используют производители консервов и полуфабрикатов. Это уже откровенная фальсификация, на которую потребитель вправе жаловаться в Роспотребнадзор. Если, конечно, в состоянии заметить подмену.

Но большинство россиян выросли вдали от морей и океанов и с трудом могут отличить сайру от сардин, а обе эти рыбы - от селедки. Чем активно пользуются производители. Как показала декабрьская проверка Роскачества, из 19 видов консервов с «сайрой тихоокеанской» в масле только в восьми действительно оказалась сайра.

Вопрос-ребром Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

5. Мука более низкого качества

Для производства макаронных изделий в идеале нужна мука из твердых сортов пшеницы. Но она самая дорогая. Поэтому...

Наверное, вы замечали, что дорогие макароны - и импортные, и произведенные у нас «по итальянской технологии» - почему-то не развариваются и не слипаются. А вот дешевые, стоит чуть зазеваться, превращаются в кашу.

Кстати, в более дешевых сортах муки довольно много крахмала. Поэтому на «удешевленных» макаронах очень быстро можно набрать вес. Вот почему итальянцы, хоть и уплетают пиццу и пасту, нация в целом стройная.

Примерно то же и с хлебом и хлебобулочными изделиями. Требования к муке там несколько иные. Но суть та же: производители используют более дешевые ингредиенты, делая продукт менее полезным.

6. Вместо сахара - подсластители

Этот способ сэкономить на ингредиентах широко используется, например, при производстве газировки. Выглядит вроде бы как веяние ЗОЖ. А на деле та же «оптимизация». К популярным дешевым подсластителям - сахарину и аспартаму - есть вопросы. Сахарин возбуждает аппетит, от чего люди набирают вес. Аспартам выделяет вредные вещества при нагревании (правда, чтобы навредить себе, надо выпить не одну бутылку газировки, предварительно полежавшей на солнце).

7. «Не то» растительное масло

Здесь тоже речь идет о фальсификации. Общий смысл - более дорогие виды растительного масла «разбавляются» более дешевыми и хуже очищенными. Потребителю что-то заметить сложно (разве что привычное оливковое или подсолнечное масло может иметь несколько измененный вкус). Но доказать, что производитель нахимичил, без экспертизы не получится.