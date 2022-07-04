Герои спецоперации «Z»: сержант Береза спас командиру жизнь, и вышел из боя победителем

Фото: Владимир Гердо/ТАСС

«Комсомолка» продолжает знакомить читателей с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимость, напористость и боевой опыт в Минобороны России ставят в пример молодым военнослужащим.

«Не надлежит мыслить, что слепая храбрость дает над неприятелем победу, но единственное, смешанное с оною – военное искусство», - говорил генералиссимус Александр Суворов. «Всякий солдат должен знать, куда и зачем он идет, тогда, если начальники будут убиты, смысл боя не потеряется», - писал русский полководец Михаил Скобелев.

УНИЧТОЖИЛ ГРУЗОВИК С ГРУППОЙ ДИВЕРСАНТОВ

Старший сержант Юрий Шипулин

Фото: Министерство обороны РФ

«Командир боевой машины старший сержант Юрий Шипулин вместе со своими подчиненными выполнял задачу по несению службы на блокпосте, расположенном на подступах к населенному пункту, освобожденного от украинских националистов.

Ночью Юрий, ведя наблюдение за прилегающей местностью, обнаружил приближение к позициям подразделения грузового автомобиля противника, оборудованного для перевозки личного состава. Заметив, что из кузова автомобиля, остановившегося на ответвлении от основной дороги, начали выбираться вооруженные люди, Юрий выдвинулся на БМП в сторону группы вооруженных людей. Заняв позицию, удобную для ведения огня, Дмитрий совершил пуск ПТУР. В результате выстрела, автомобиль получил повреждения и загорелся. Часть боевиков, что успела выскочить из автомобиля до попадания в него ракеты, также была уничтожена прицельным огнем старшего сержанта Шипулина. Смелые и решительные действия Юрия Шипулина позволили предотвратить нападение организованной группы украинских националистов на блокпост, а также существенно подорвали боеспособность противника на заданном направлении».

СБИЛ САМОЛЕТ ПРОТИВНИКА, КОТОРЫЙ ПРИКРЫВАЛИ РАКЕТОЙ

Майор Игорь Логинов

Фото: Министерство обороны РФ

«С первых дней специальной военной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик заместитель командира зенитного ракетного дивизиона майор Игорь Логинов вместе со своим дивизионом выполнял задачи по воздушному прикрытию российских группировки войск от противника. Командный пункт группировки российских войск, прикрываемый зенитным ракетным дивизионом майора Игоря Логинова, подвергся нападению украинских националистов. В ходе наступления противник предпринял попытку атаки с воздуха. Мгновенно сориентировавшись в ситуации, Игорь оперативно оценил обстановку, грамотно поставил задачи подчиненному личному составу и лично, действуя в составе расчета, приступил к огневому поражению воздушных целей. Мужественные действия, отличные навыки, а также умелое командование огневыми средствами дивизиона, своевременное и грамотное целераспределение воздушных целей, позволило зенитному ракетному дивизиону сбить оперативно-тактическую ракету Точка-У и самолет МиГ-29 противника, тем самым не допустив нанесения авиационных ударов по живой силе и технике прикрываемых подразделений».

СПАС КОМАНДИРУ ЖИЗНЬ, И ВЫШЕЛ ИЗ БОЯ ПОБЕДИТЕЛЕМ

Сержант Евгений Береза

Фото: Министерство обороны РФ

«Перед подразделением, в состав которого входил сержант Евгений Береза, была поставлена задача – обеспечить оборону освобожденного от украинских националистов населенного пункта в заданной зоне ответственности. Противник, стремясь восстановить контроль над населенным пунктом, предпринял попытку прорыва обороны и атаковал позиции подразделения сержанта Березы, используя при этом боевые машины. В ходе ожесточенного боя с националистами, командир боевой машины, в экипаже которой действовал Евгений, получил тяжелое ранение.

Сержант Береза проявляя мужество и отвагу, под непрекращающимся огнем противника эвакуировал его в безопасную зону, оказал ему первую медицинскую помощь, чем спас ему жизнь. Вернувшись к машине и заняв место командира, Евгений продолжил вести бой с превосходящими силами противника. Благодаря умелым и решительным действиям, а также профессиональным практическим навыкам сержанта Евгения Березы в бою было уничтожено 2 вражеских бронетранспортера и до 25 человек личного состава противника. Потеряв значительное количество живой силы, украинские диверсанты были вынуждены отступить».

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Глава государства подписал Указ «О присвоении звания Героя Российской Федерации генерал-майору Абачеву Э.А. и генерал-полковнику Лапину А.П.».

«За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, присвоить звание Героя Российской Федерации генерал-майору Абачеву Эседулле Абдулмуминовичу и генерал-полковнику Лапину Александру Павловичу», - говорится в тексте Указа.

Отметим, что на прошедшем брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков отметил заслуги соединения и воинские частей группировки войск «Центр» под командованием генерал-полковника Александра Лапина, которые прорвав хорошо подготовленную оборону украинских войск, разгромили противостоящего противника, и развивая наступление блокировали город Лисичанск с юга.

«В течение пяти дней ими освобождено 11 населенных пунктов, из них наиболее крупные Лоскутов, Мирная Долина, Устиновка», - отметил Конашенков перед тем, как министр обороны Сергей Шойгу доложил Главнокомандующему Вооруженными Силами России Владимиру Путину о взятии Лисичанска и полном освобождении от украинских националистов Луганской Народной Республики.

Отметим, заместитель командующего 8-й армией Южного военного округа генерал-майор Эседулла Абачев свое первое военное образование получил в советской Украине. Он является выпускником 1989 года Харьковского гвардейского высшего танкового командного училища.

Это не первая награда, которую Абачев получил в ходе спецоперации. В апреле ему было присвоено звание Герой Луганской Народной Республики, а в мае - орден Кадырова.