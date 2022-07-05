Лето, любовь и еда: идеальные пары закусок, десертов и напитков для любой ситуации

Мы попросили Анастасию Третьякову составить список рекомендаций для идеальных летних посиделок

В ИД «Комсомольская правда» вышла книга «Любовь моя. Вино & еда. Идеальные пары закусок, десертов и напитков и приятные поводы для девичников». Это настоящее сокровище для истинных гурманов! Авторы книги - сомелье Влада Лесниченко и гастрономический обозреватель Анастасия Третьякова - предлагают легкие изысканные рецепты сразу в идеальных сочетаниях с напитками. Это книга про любовь - к жизни, к себе, друзьям, правильным напиткам и вкусной красивой еде.

Мы попросили Анастасию Третьякову составить список рекомендаций для идеальных летних посиделок. Какие гастрономические сочетания лучше всего подходят для различных ситуаций?

ЛЕТНИЙ РОМАНТИЧЕСКИЙ ВЕЧЕР ВДВОЕМ

- Для такого повода нужны легкие блюда и закуски, вызывающие желание… чтобы этот вечер не заканчивался! Лосось, запеченный с яблоком и фенхелем, салат-коктейль с упругими креветками, а к ним пышная шампань с нотами бриоши и липового меда, конечно!

ВСТРЕЧА В ЧИСТО МУЖСКОЙ КОМПАНИИ

- Мужчины подходят к готовке основательно. Это может быть ростбиф с соусом из голубого сыра, запеченные картофельные дольки с розмарином и лимоном и бутылочка сочного ягодного мерло или фруктово-табачного мальбека.

ЛЕТНИЙ БРАНЧ С ПОДРУГАМИ

- Бранч с подругами - это бесконечная болтовня обо всем на свете! И еда не должна ни в коем случае отвлекать от этого важного общения. Блюда должны быть девочковыми и сочетаться с волшебными пузырьками фруктово-цветочной кавы или просекко: пирог с сыром бри и сливами, салат с курицей, миндалем и персиками.

СЕМЕЙНЫЙ ПИКНИК

- Ваша волшебная корзинка для пикника должна вместить в себя пару бытылочек холодного белого, например, пино гри или португальского виньо верде, бутыль с домашним мятным лимонадом, холодный сырный пирог, овощные палочки из огурцов, моркови, сельдерея и разноцветных перцев, баночку хумуса или быстрого паштета из консервированного тунца, яичного салата, который при всей своей простоте восхитительно хорош с ломтиком воздушного багета. И не забудьте штопор!

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ДЕТСКИЙ ПРАЗДНИК НА ПРИРОДЕ

- Ну конечно, дети затребуют бургеры и картошку фри! Не будем сопротивляться, праздник же! Только добавим в меню фруктово-ягодные мини-шашлычки с маршмеллоу, мини-пиццы на один укус, кукурузные початки, запеченные на гриле со сливочным маслом.

МОЛОДЕЖНАЯ ВЕЧЕРИНКА

- Выбираем простые рецепты универсальных закусок на компанию, которые требуют минимум усилий, подходящие и под белое, и под розовое, и под красное. На молодежных вечеринках шерится и вино, и еда.

Запеките с чесноком и травами дольки овощей (морковь, цукини, помидоры-черри, шампиньоны) и подайте с дипом из феты и оливок, замаринуйте сыр и оливки с лимонной цедрой и свежим базиликом, поджарьте чиабатту на оливковом масле, молочных перепелок быстро замаринуйте и запеките в глазури из липового меда и дижонской горчицы в духовом шкафу.

СЫТНЫЙ ОБЕД НА ДАЧЕ

- Дача просто создана для неспешных обедов, щавелевого супа непременно из большой супницы, огромной миски салата из хрустких молодых огурчиков, сладких сахарных помидоров, охапки огородной зелени от кудрявого салата с сочными листьями с легкой горчинкой до пахучего укропа, отварной молодой сладковатой розовой картошки с тонкой, как у младенца, кожицей, политой пахучим маслом. А на горячее подайте кролика, тушенного в белом вине с тимьяном, цельными жемчужными луковками, которые набрали сладости, но не набрали луковой злости. Откройте бутылочку шенен блана с ароматами спелых яблок или хрустящего звонкого рислинга. Завершить обед можно рюмочкой белого портвейна или хереса в паре с грушевым пирогом.

Подробные рецепты и еще больше изысканных сочетаний вы найдете в книге «Любовь моя. Вино & еда. Идеальные пары закусок, десертов и напитков и приятные поводы для девичников» (есть удобная электронная версия книги, которая всегда будет у вас под рукой!).