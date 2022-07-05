"А что жена скажет?": Ольгу Бузову распекли за соблазнение женатого артиста

Вот так, наглаживая себя, Бузова признается в любви Галустяну. Кадр из клипа "Мой Миша".

"Жизнь всех Михаилов больше не будет прежней!", - объявила Ольга Бузова, опубликовав отрывок своего нового клипа "Михаил". За всех говорить не беремся, но за судьбу одного из них - Галустяна - уже переживают поклонники. Женатый шоумен ввязался в ту еще авантюру: откровенный наряд, эротичные ахи-вздохи и недвусмысленные позы - Бузова и Галустян, похоже, решили сыграть любовь в новой песне. Да и дату премьеры выбрали романтичную: 8 июля - День семьи, любви и верности.

Снимали клип в Африке, куда знаменитости уже в третий раз вместе поехали в командировку. Здесь куют очередной сезон реалити-шоу "Звезды в Африке", Бузова и Галустян - неизменные соведущие. В кадре им обычно не до романтики: шоумен смеется над Олей, та в ответ смотрит на него сверху вниз - благо, разница в росте позволяет. И вдруг: "Мой Миша, ты меня вдохновил" - Бузова извивается в клипе, изображая страсть, а Галустян неожиданно предстает в роли брутального самца. Это что ж получается - служебный роман?

Кадр из клипа "Мой Миша".

"А жена Миши в курсе?", "Жизнь жены тоже не будет прежней", "После такого Галустяна отправят в Африку на ПМЖ", - шутит народ в соцсетях и параллельно поносит поющую ведущую: "Очередная песенка ни о чем", "Что за дурь", "А почему не "Мой Филя"?".

Между тем, Галустян как истинный джентльмен, решил заступиться за поющую ведущую.

- Если что, я взял всю ответственность на себя. Не ругайте Олю, она ни в чем не виновата. Это моя идея, с меня и спрашивайте, - написал шоумен в соцсетях.

Впрочем, неудивительно: Михаил Галустян уже не в первый раз устраивает подобные провокации. И почему-то из года в год делает это именно 8 июля - такой у юмориста пунктик. Так, в прошлом году в День семьи, любви и верности шоумен выпустил новую песню и сам же подогрел слухи о романе... с Бузовой-младшей. Сначала Михаил сам запустил в народ "утку" о флирте с младшей сестрой телеведущей, разослав по СМИ фото в объятиях Анны - их, мол, видели вместе на курорте. А потом сам же упорно опровергал интрижку, оказавшуюся на деле съемками совместного клипа. Так что сценарий отработанный - охваты взлетают только так.