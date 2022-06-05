«Русская Мадонна»: Бузова потратила на шоу 100 миллионов рублей

Бузова потратила на свое новое шоу 100 миллионов рублей Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

То, что Оля Бузова шоу-вумен никто даже не сомневался. Каждый чих артистки стабильно попадает в топы новостей.

Но такого масштабного и зрелищного шоу, которое Оля показала в Крокусе, мало кто от неё ожидал.

- Это шоу мирового уровня,- похвалил свою боевую подругу Филипп Киркоров, заглянув после концерта к ней в гримерку.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

А уж король эстрады, как никто другой знает, как в этой стране делать лучшие шоу.

Как выяснилось, на постановку Ольга потратила более 100 миллионов рублей. Два года готовилась, чтобы выйти к поклонникам постройневшей и кстати, в отличной балетной и певческой форме. Два часа концерта с невероятными декорациями. Тут и 3D-экраны, тут и космические костюмы: то Оля превращается в огромного Скорпиона, то в диву из кабаре «Мулен Руж», то словно заправский акробат без страховки парит над сценой на специальных подвесах.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

И это при том, что Бузова безумно боится высоты. Но тут уж, как говорится, лопни, но держи фасон, удивлять так удивлять.

- Я очень, очень боюсь высоты, — призналась она потом зрителям. – Но благодаря вам я переборола эти страхи. Вы моя сила, вы моя опора, вы моя поддержка. И я хочу вам кое-что сказать: никогда ничего не бойтесь! Живите здесь и сейчас! Кайфуйте! Жизнь одна!

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Конечно, пару раз всплакнула. Как без этого. Но безусловно, как бы кто к Оле не относился, в Крокусе она показала себя большой артисткой и труженицей.

Тут, конечно, было много отсылов к знаменитому туру Мадонны 90-х годов

«Blond Ambition World Tour», где технологии и спецэффекты переплетались с театром, кино и мюзиклом.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Так, и у Бузовой. Оля брала не вокалом, а перформансом, сочетая, казалось бы не сочетаемое: мюзикл, кабаре, эстраду и даже рок.

И образы были в стиле поп-королевы. Неизменный высокий хвост разбавлялся, то «голыми платьми», то трендовыми нарядами с акцентными плечами. Ну и конечно, Оля сильно постройнела, поэтому без сексапильного латекса и танцев на пилоне не обошлось.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В партере и в вип-ложе Бузову поддерживала семья (родители и сестра), звезды шоу «Дом-2» и эстрадные тяжеловесы: Филипп Киркоров, Сергей Лазарев, Анна Асти.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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