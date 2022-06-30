Установили площадку не власти, депутаты или руководство спортклуба в рамках пиар-акции, а многодетная семья. У Максима и Ирины Костандовых трое детей

В Челябинске появилось три стенда со скакалками для всех желающих. Это значит, что инвентарь можно взять бесплатно, попрыгать и вернуть на место. Таких стендов не было до проекта «Челябинская скакалка» ни в одном другом городе. А установили площадку не власти, депутаты или руководство спортклуба в рамках пиар-акции, а многодетная семья. У Максима и Ирины Костандовых трое детей: семилетняя Оля, пятилетняя Вера и трехлетний Семён.

- У нас обычная семья, но всё же Костандовы кое-чем отличаются от остальных. Наша фишка в том, что мы всё делаем вместе. В том числе мы прыгаем через скакалку и делаем это везде,- говорит о своей семье Максим.

Мама, папа и старшая Оля – профессиональные роуп-скипперы, выполняют сложные трюки со скакалкой. Когда Оле было четыре, она даже поучаствовала в программе «Лучше всех» на Первом канале. К эфиру готовилась всего полгода. Но первым из всей семьи со скакалкой подружился Максим:

- Когда я узнал, что у меня родится дочь, я задумался – чем бы мне с ней заняться. И решил, что будет весело, если я освою такой спортивный снаряд, как скакалка. И когда она подрастет, мы сможем вместе проводить с ней время с пользой.

Новый вид спорта затянул Максима. Оля, глядя на папу, тоже захотела прыгать. А потом к ним присоединилась и мама Ирина. Сейчас эта спортивная семья придумывает и выполняет очень сложные трюки, участвует в показательных выступлениях и очень хочет, чтобы другие дети тоже попробовали этот вид спорта. Поэтому, когда папа стал записывать онлайн-уроки с тренировками и размещать их на странице в YouTube, поддержала идею.

Семья роуп-скипперов устанавливает в Челябинске стенды со скакалками для всех желающих

Появилось целое сообщество «Челябинская скакалка». В нём не только жители региона, но и все, кто увлекается или только хочет научиться прыгать со скакалкой. Максим разработал авторский инвентарь, бисерную скакалку, она удобнее обычной – не замерзает на морозе, не запутывается. А потом запустил большой социальный проект для родного Челябинска. Смастерил стенды, установил их в двух точках города, вместе с семьей развесили на крючки скакалки.

Первый стенд находится на стадионе Локомотив. За время существования проекта тут появилась группа людей, которые регулярно приходят, чтобы попрыгать со скакалкой. Большинство – спортсмены и люди, активно тренирующиеся, поэтому к стенду относятся бережно. Пропаж в сравнении с другой площадкой мало. Однажды, Максим приехал проверить стенд, а там не только ни одной пропажи, а плюс две – кто-то принес и довесил свои скакалки.

Другой стенд – на Алом поле, в парке отдыха.

- Мы регулярно бываем на этих площадках и видим, что со скакалками прыгают много людей разных возрастов. Часто это родители с детьми, а иногда приходят целые секции. Стенды функционируют, скакалки пропадают, но не фатально. Потери на Алом Поле составляют в среднем 13 скакалок в месяц, на стадионе Локомотив примерно в восемь раз меньше, - говорит Максим.

В июне 2022 года в Челябинске появился еще один, третий стенд в литературном сквере у Публичной Библиотеки. Его открыла уже администрации библиотеки.

На одном стенде в среднем до 20 скакалок, причем разной длинны, чтобы атлет мог подобрать нужную под свой рост. Тут есть скакалки для самых маленьких – 100 сантиметров, и для очень высоких – от 180 сантиметров. Для удобства Максим делает скакалки разных цветов, одна длина – один цвет, чтобы не было путаницы. Да и отслеживать, каких скакалок стало меньше на стенде, так проще.

Но пропажи все равно пока случаются.

- Самый неприятный случай был, когда мы приехали на площадку через несколько дней после того, как навели там порядок, и обнаружили на нём одну скакалку. По моим наблюдениям пакостят в основном школьники. Оказывается, многие из них даже не догадываются, для чего скакалки нужны. Я неоднократно наблюдал, как они перекидывают их через турник и качаются, некоторые размахивают ими и стучат ими по опорам турников. Иногда бегают с ними по газонам и бросают, где попало. Мы потом находили в округе скакалки. Обычно я подхожу и рассказываю, для чего нужны скакалки. Бывает, что у ребят появляется интерес, тогда я могу показать несколько трюков и чему-то научить.

Оля всегда ездит с папой на площадки, помогает навести порядок на стенде, пополнить наличие. Благодаря проекту, который ведет ее семья, девочка не только полюбила спорт, она в свои семь лет уже четко понимает ценность вещей, умеет уважать чужой труд и старается донести это до других детей. Ну и, конечно, приезжая к стендам, чтобы их доукомплектовать, семья не упускает возможность самим потренироваться. Многие подходят, чтобы познакомиться, а те, кто узнали, что это авторы проекта, поблагодарить.

- В хорошую погоду берут скакалки 20-30 человек за один час. Причем люди разного возраста. Поэтому есть, ради кого стараться. Я доволен проектом. За всё время, это 15 месяцев, потери довольно большие: 200 скакалок на Алом Поле и 40 на стадионе Локомотив. Думаю, что за это время скакалками воспользовались несколько тысяч человек. Некоторые из них периодически пишут мне в соцсетях приятные слова.

Зимой этого года Максиму неожиданно написали из Оренбургской области. Семья из небольшого села, прочитав о Костандовых в соцсетях, решила запустить похожий проект у себя. Тоже сделали небольшой стенд и повесили несколько скакалок.

Проект "Открытые НКО" реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.