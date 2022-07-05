Ведущая Юлия Барановская снова прибыла в Донецк

Юлия снова приехала в Донецк Фото: СОЦСЕТИ

Месяц назад ведущая Первого канала Юлия Барановская отправилась на Донбасс вместе с Григорием Лепсом, с которым ей приписывали роман.

Но слухи о личных отношениях с музыкантом улетучились, а дорогу в Донецк звезда не забыла. На днях Барановская снова прибыла туда и посетила уже хорошо знакомых бойцов батальона «Пятнашка».

Пока в официальном телеграм-канале Юлии выходит реклама антиэйдж-косметики, шоу «Быть человеком» (интервью со звездами) и соцсети Yappy, она находится в Донецке.

В соцсетях вышло фото Барановской, которая снова прибыла в расположение Второго Батальона Оперативного Назначения ВВ МВД ДНР, именуемого в простонародье «Пятнашка». В этом подразделении служили героические бойцы — Олег Мамиев (позывной «Мамай») и многие другие. Руководит им легендарный комбат Ахра Авидзба, герой ДНР.

Фото с Барановской выложила Виктория Цыпленкова — журналист и сотрудник «Республиканского медиахолдинга» ДНР.

— Юлия снова приехала в Донецк, — подписала девушка фото на фоне заката. — И снова побывала в «Пятнашке».

Виктория Цыпленкова — журналист и сотрудник «Республиканского медиахолдинга» ДНР Фото: СОЦСЕТИ

Как прошла встреча с бойцами и надолго ли ведущая решила задержаться с республике, не сообщается. Сама она эти поездки не афиширует и не комментирует. Известно лишь, что на днях подразделение, отметившее восемь лет со дня создания, посетил секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак: он вручил бойцам «Пятнашки» награды от партии.