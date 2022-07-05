5 июля Москву окатил ливень. Фото: Михаил ФРОЛОВ

5 июля Москву окатил ливень. После жаркого уик-энда вдруг ледяной тропический «душ», с мощными раскатами грома и эффектной грозой. В некоторых районах даже припорошил град. С удушливых +29 по Цельсию, похолодало до +23…

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сразу вспоминается теплый июнь, который по количеству осадков в столичном регионе не добрал половину месячный нормы. Горожанам и обывателям оно, конечно, в радость. А вот фермеры были озадачены…

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Однако июльские дожди быстренько все компенсируют. Из столичного региона жара уходит в Поволжье, а далее — на Урал. К нам же с запада идут один за другим фронтальные разделы, они же — атмосферные фронты. Наведываться будут почти каждые сутки. И с каждым — по дождю.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Фото: Михаил ФРОЛОВ

— Если 5 и 6 июля грозовые дожди еще прошли не везде в Московской области, то уже 7 и 8 июля (четверг, пятница) — охватят весь регион. Не исключено, что будет град. Ослабнет жара — днем будет около +25 градусов, — рассказывает руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. — Думаю, что до 15 июля будет держаться такая погода с кратковременным дождями. Практически каждый день будет «покапывать». Но картина осадков везде разная. Где-то может быть и 20 мм осадков (это все равно что вылить два ведра воды на квадратный метр, — Авт.), а где-то десятые доли миллиметра. Точно сказать, где будет лить сильнее, сейчас нельзя. Но готовьтесь: будут грозы, а значит и шквалистое усиление ветра.