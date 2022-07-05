На Москву обрушился сильный ливень. Фото: Михаил ФРОЛОВ

«Новая Венеция», «филиал морей у ваших дверей» и «обитель града» - как только москвичи в соцсетях сегодня не называли Москву! А все из-за ливня, который обрушился на столицу 5 июля.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

О непогоде синоптики предупреждали заранее: сильный дождь, порывы юго-западного ветра до 12-17 метров в секунду. В МЧС рекомендовали автолюбителям заранее продумывать, куда парковать машины, чтобы на них случайно что-нибудь не рухнуло.

В столичном дептрансе также водителей просили быть внимательнее на дорогах и не отвлекаться на гаджеты. Но как тут не отвлекаться, когда природа разбушевалась?

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Непогода началась с потемневшего неба, раскатов грома и прохладного ветра. И вот уже над Москва-сити начинают бить такие молнии, что дух захватывает.

На Балашиху, Измайлово и Крылатское словно водопад проливается: улицы в итоге буквально «уплыли». Судя по записям, выложенным в интернет, людям там до сих пор воды по колено, машины застревают на дороге – в западне оказались и пешеходы, и водители. На входе в метро в районе Ярославского вокзала – тропический душ, потоки воды льются в подземку, горожане снимают все это на видео и выкладывают в интернет.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ну Покровку, Текстильщики и Клинский район обрушился самый настоящий град. Вроде бы небольшой, о сильных разрушениях пока не слышно, но 5 июля увидеть на улице льдины – необычно, согласитесь.

И все же свои плюсы в непогоде есть. Рады дождю те, кто плохо переносил жару:

«Ура, открывайте окна! - пишут они в соцсетях. – Наконец-то есть чем дышать!»

Фото: Михаил ФРОЛОВ

И, конечно же, дождю рады дети – они прыгают по лужам, пускают кораблики и игнорируют призывы родителей уйти под крышу.

Судя по прогнозам синоптиков, в ближайшие часы дождь не прекратится. Коммунальщики вывели на дежурство дополнительные силы, чтобы оперативно «разбираться» с поваленными деревьями, унесенными стендами и возможными обрывами проводов.

И не зря: в центре Москвы дерево упало на автомобиль такси, были ли в этот момент внутри люди, пока не известно, но на месте уже работают профильные службы.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В столичном дептрансе также предупреждают:

- Из-за непогоды могут быть сломаны знаки и светофоры. Если заметили неполадки, звоните 3210.

Молния ударила в "иглу" телебашни. Фото: t.me/pdmnews

На момент публикации пробки в городе оценивались в 5 баллов, движение было немного затруднено на отдельных участках МКАД, ТТК и в центре.