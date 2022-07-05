Курс рубля за сутки упал на 16%: Эксперт объяснил, почему резко подорожали доллар и евро

Курс доллара на Мосбирже 5 июля превысил 62 рубля, а евро достиг 65. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Наконец-то! Владельцы кубышек с долларами и евро вздохнули с облегчением: инвалюта начала дорожать. Курс доллара на Мосбирже превысил 62 рубля, а евро достиг 65. Такие показатели были в последний раз в первой декаде июня — практически месяц назад. Рост за сутки - 12,5% по доллару и 16,5% по евро.

Откуда такая прыть, и что будет дальше?

- Доллар и евро были дешевыми потому что они никому не были нужны, - объяснил kp.ru финансовый омбудсмен Павел Медведев. - Из-за санкций и разрыва логистических цепочек внешняя торговля остановилась, люди практически не выезжали за рубеж. А сейчас наладился параллельный импорт, восстановились или возникли новые маршруты доставки по традиционному импорту — в результате внешняя торговля оживилась. Компаниям потребовалась валюта для закупки товаров, а когда на что-то появляется спрос, это «что-то» дорожает. Вот доллар с евро и подорожали.

Ученый-экономист, финансовый омбудсмен Павел Медведев Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

От прогноза, долго ли продлится подъем и до какого уровня вырастет инвалюта, эксперт воздержался.

- В пользу того, что доллар будет и дальше востребован, говорит активизация внешнеэкономической деятельности, - продолжил Медведев. - Похоже, импорт будет наращиваться. Но сдерживать его будут действия иностранных банков-корреспондентов — это банки тех стран, которые выпускают валюту. Уже сейчас мне жалуются российские предприниматели, что эти банки блокируют переводы в те страны и тем фирмам, с которыми заключены контракты по параллельному импорту. В результате российская компания не может получить товар — потому что поставщик не получил денег.

Вот такое экономическое пиратство. Правда, иностранные банки не отбирают эти деньги и не скрывают, что они их придержали, можно даже, потратив некоторые усилия, получить их обратно. Но туда, где товар, банк эти деньги не пропустит. Так что если заслон будет выстроен стеной, то доллар снова обесценится.

А пока на на повышение иностранной валюты играет и сегодняшнее снижение цен на нефть.

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