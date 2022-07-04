Сильный рубль – это кризис и безработица: Почему российская валюта укрепляется и чем это грозит всем нам

Сильный рубль опасен для российской экономики. Фото: Евгения ГУСЕВА

ПОЧЕМУ ОН ДОРОЖАЕТ

«Все боялись доллара по 200, но доллар по 50 оказался даже страшнее». Вот так теперь шутят экономисты в интернете. Если верить Центробанку, доллар сегодня стоит около 54 рубля, евро - 56.

«Не виноватые мы, он сам укрепился!» - убеждает нас ЦБ. Но это не совсем так.

Чтобы понять, почему на сайте ЦБ мы видим такой высокий курс рубля, давайте разберемся, как он формируется. В сильно упрощенном виде валюта - это товар, цену которого регулируют спрос и предложение. Когда спрос на валюту растет - она дорожает по отношению к рублю. Когда спроса на валюту нет, то дорожает рубль.

И сейчас ситуация такова, что покупать валюту в России стали гораздо реже. Потому что спрос на нее искусственно ограничили.

1. Валюту не купишь в банке

У автора этих строк есть привычка (возможно, дурная): хранить часть денег в долларах и евро. В поисках валюты я регулярно обхожу все окрестные банки. Позавчера удача мне улыбнулась: урвал 500 баксов, которые каким-то чудом оказались в банковской кассе. Причем по отличному курсу, почти биржевому: 60 рублей за доллар.

Но то было просто везение. А в 99% случаев кассиры разводят руками: валюты нет. Почему? А потому что в стране действуют санкции. И речь не про «недружественные» страны, а про ограничения со стороны родного Центробанка. Который в начале весны запретил банкам продавать населению наличную валюту. Потом, правда, сжалился и разрешил продавать доллары и евро - но только те, что поступили в кассы после 9 апреля. А много ли наивных людей сейчас потащат в банки валюту, чтобы менять ее на рубли, да еще и по такому курсу?..

2. Ее нельзя снять со счетов

Еще раз: со своих собственных счетов россиянам нельзя снять свои собственные деньги. Вернее, как бы можно, но ровно столько, сколько разрешит Центробанк. На данный момент ситуация такова: до 9 сентября ЦБ позволяет россиянину снимать со своих валютных счетов не больше $10 000. И только при условии, что эти деньги лежали там до 9 марта. Все остальное - в рублях.

3. Доллары и евро не покупает ЦБ

Раньше Центробанк скупал излишки валюты на бирже. Теперь ситуация изменилась. Хранить запасы в безналичных долларах и евро стало опасно: их могут арестовать. Как это уже случилось весной: напомним, страны Запада заморозили золотовалютные резервы России на $300 млрд. Поэтому ЦБ больше не покупает доллары и евро.

Правда, никто не мешает ему покупать другие валюты. Это тоже могло бы опустить курс рубля. Минфин на прошлой неделе подсказал Центробанку: стоило бы покупать за рубли валюты «дружественных» стран. Китайский юань, индийскую рупию. Что интересно: как только Минфин озвучил эту идею, курс рубля на Московской бирже резко снизился. В пятницу, 1 июля доллар и евро прибавили 7%.

- Это так называемые «словесные интервенции». Такой способ тоже используют, чтобы повлиять на курсы, - объяснила в эфире радио «КП» Надежда Грошева, главный редактор портала Моифинансы.рф.

Только цифры. Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

4. Проблемы с импортом

Справедливости ради, спрос на валюту обрушил не только Центробанк. Из-за санкций, разрыва международных связей и почти придавившего ноги железного занавеса поставлять товары из-за границы сейчас проблематично. В такой ситуации компании-импортеры покупают гораздо меньше валюты, чем раньше.

С одной стороны, власти пытаются подстегнуть интерес бизнесменов к валюте. Например, легализовали параллельный импорт, то есть разрешили ввозить товары из-за границы без разрешения производителя. Раньше такое разрешение было обязательным. Тут бы бизнесменам бежать в банки, затариться валютой и рвануть за границу за айфонами, акулами из ИKEA да кока-колой... Но что-то они не торопятся. Потому что и тут все сложно.

- Во-первых, валюту в банках не купить и со счетов не снять (см. пункты 1 - 2). А платить за границей безналом сейчас проблематично: часть российских банков отключили от системы международных переводов SWIFT, а платежные системы Visa и MasterCard ушли из страны.

- Во-вторых, параллельный импорт легализовали не до конца. Правительство утвердило строгий список продукции, которую можно ввезти по параллельному импорту. Например, запчасти для иномарки привезти на продажу из условного Казахстана можно, а партию вышеупомянутой Coca-Cola - нельзя, оштрафуют.

И эти люди говорят нам, что курс рубля «вышел из-под контроля»!

ЗА БАКСАМИ - В ТАПОЧКАХ

Казалось бы, чем плох крепкий рубль? Импорт не дорожает, инфляция в стране практически остановилась. Да только вот на экономику страны такая ситуация влияет плохо. А значит, потом это отразится и на нас.

- Каждый дополнительный рубль укрепления обходится бюджету от 130 до 200 млрд рублей недополученных доходов, - заявил на днях глава Минфина Антон Силуанов.

Расчет простой. Доходы от экспорта мы получаем в долларах и евро. А потом меняем их на рубли. И чем меньше рублей дают за каждый конкретный доллар или евро, тем меньше этих самых рублей поступает в казну. А деньги ой как нужны - на поддержку экономики, бизнеса, людей.

Есть и еще один побочный эффект сильного рубля - это бьет по бизнесу.

- Возьмем, к примеру, «Северсталь». Если оценить, что тонна проката стоит примерно $650, картинка получается следующая. При себестоимости порядка 40 тысяч рублей за тонну компания с одной тонны при курсе 52 рубля за доллар получает убыток примерно 6200 рублей. А при курсе 73 - прибыль на уровне 7450 рублей. И так же - огромное количество российских производителей-экспортеров, - объясняет Евгений Коган, профессор Высшей школы экономики, президент Столыпинского клуба. - Что придется делать предприятиям? Сокращать издержки. Увольнять огромное количество сотрудников. Возможно, отказываться от экспорта.

Вице-премьер Андрей Белоусов на недавнем экономическом форуме в Санкт-Петербурге сказал, что хорошим курсом был бы 75 - 80 рублей за доллар. Как этого добиться? Эксперты уверены: добиться этого не так уж и сложно. Особенно если поменьше всего ограничивать.

- Главное - максимально подстегнуть спрос на валюту - как у бизнеса, так и у людей, - говорит Георгий Остапкович, директор Центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики. - Нужно кардинальное облегчение условий для всех импортеров. Отмена пошлин и зеленый свет на таможне для любых товаров. А также отмена всех валютных ограничений для населения. Чтобы я в тапочках мог выйти в ближайшее отделение банка и купить столько валюты, сколько мне нужно.

КСТАТИ

Реальный курс

Страна обложена санкциями, отношения с Западом - в клочья, мировые инвесторы бегут из страны... А курс национальной валюты - самый крепкий за семь лет. Удивительно, правда?

Из-за всех этих ограничений курс рубля сегодня нельзя назвать рыночным. Поэтому не все верят официальной информации.

Например, если вы решите получить шенгенскую визу, то узнаете, что европейцы оценивают 1 евро в 115 рублей. Именно по такому курсу сегодня принимает оплату за шенген визовый центр Франции в Москве. Сервисный сбор за шенгенскую визу составляет 35,5 евро. Если вы попробуете расплатиться по курсу ЦБ (57 рублей за 1 евро), на вас посмотрят с глубоким сочувствием и попросят 4080 рублей.

А вот на китайском Алиэкспрессе котировки ближе к курсу нашего Центробанка. Но все равно ниже: если пересчитать цену любого товара в китайском интернет-магазине из долларов в рубли, то получится примерно «российский» курс: $1 = 62 рубля.

Правда, оплатить этот товар вам не удастся из-за неработающих карт, но это уже совсем другая история...

СЛОЖА РУКИ

Все само устаканится?

- Думаю, к концу года ослабление рубля произойдет естественным путем. Во-первых, на Западе назревает рецессия, сырьевые цены под давлением (в кризис люди меньше ездят, нефть дешевеет, а следом за ней и рубль, - Ред). Во-вторых, импорт из-за крепкого рубля будет постепенно расти. Компании найдут возможности поставлять в страну товары. В итоге появятся естественные предпосылки для ослабления рубля, - считает Сергей Суверов, главный инвестиционный стратег УК «Арикапитал».

ДРУГОЕ МНЕНИЕ

«Нужно научиться жить при долларе по 30»

Сергей Васильев, председатель совета директоров компании «Русские фонды»:

- Никаких простых и быстрых рецептов борьбы с этой новой напастью (крепким рублем, - Ред.) у нас нет. Нам предстоит, как и во все предыдущие кризисы, тяжелый трудный путь. Нужно перестроить всю экономику, бюджет, чтобы научиться жить и работать при крепкой валюте - 30-33 рубля за доллар.

Но когда мы пройдем этом этот путь, мы станем в два раза крепче и богаче. Ведь в долларовом исчислении мы все будем зарабатывать сразу в два раза больше.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Как менялись котировки (Месяц - Курс (руб. за $)*

Июль 2021 - 72,7

Август 2021 - 73

Сентябрь 2021 - 73,3

Октябрь 2021 - 72,7

Ноябрь 2021 - 71,1

Декабрь 2021 - 74,9

Январь 2022 - 75,1

Февраль 2022 - 77,5

Март 2022 - 93,5

Апрель 2022 - 83,4

Май 2022 - 69,4

Июнь 2022 - 61,6

Июль 2022 - 52,5

*Данные на 1 число каждого месяца. Самый высокий биржевой курс этого года был зафиксирован 10 марта 2022 - 121,5 рубля за доллар. А самый низкий - 29 июня (50 рублей и 1 копейка). Таким крепким рубль не был с мая 2015 года.

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